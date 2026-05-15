特朗普訪華．楊莉珊｜習近平主席的考卷與特朗普總統的算盤

來稿作者：楊莉珊



2026年5月14日，北京人民大會堂。國家主席習近平向來訪的美國總統特朗普提出的「時代三問」，不僅是對中美關係的哲學叩問，更是對大國領導人歷史擔當的公開測驗。這張考卷的核心，在於中美能否跨越「修昔底德陷阱」、能否攜手應對全球挑戰、能否着眼人民福祉。然而，面對這份充滿理想主義色彩的「時代答卷」，習慣於交易藝術的特朗普，手中握着的卻是一把現實主義的算盤。這場會晤，本質上是「原則政治」與「交易政治」的正面碰撞。



特朗普「定價」觀阻礙中美歷史維度對話

習近平主席將「修昔底德陷阱」上升為「歷史之問」，意在從歷史縱深審視大國興衰的宿命。中國的訴求是確立一種「建設性戰略穩定」的新範式，即競爭有度、分歧可控的相處之道。這是一種試圖超越歷史循環的宏大敘事，要求美國接受中國的崛起並非威脅，而是機遇。然而，特朗普總統的歷史觀是「現貨交易」式的。他並不關心歷史的長期評價，而是關注當下的選票與利益。對他而言，「修昔底德陷阱」不是需要破解的哲學命題，而是可以藉以向盟友施壓、向對手開價的談判槓桿。特朗普總統看待問題的本質是「定價」——他將地緣政治風險視為可買賣的資產，而非必須解決的結構性矛盾。這種認知差異，使得中美在歷史維度的對話，如同「雞同鴨講」。

習近平主席「世界之問」關乎全球穩定與人類共同挑戰。習近平主席強調中美應為世界注入「確定性」，在氣候變化、AI治理、反恐等領域承擔大國責任。中國近年來在這些領域的積極作為，意在塑造一個負責任大國的形象；特朗普總統的「世界觀」則由「美國優先」驅動。他對多邊主義缺乏耐心，更傾向於通過雙邊交易來實現美國利益最大化。在他看來，全球性挑戰（如伊朗問題、AI風險）並非需要攜手解決的公共產品，而是可以單邊施壓、迫使對手讓步的籌碼。此次訪華前，特朗普總統曾試圖以對伊朗的強硬姿態作為談判籌碼，但事與願違，這反而暴露了其單邊主義的局限性。中方在會談中明確表示不干涉伊朗內政，實際上是在劃定紅線，拒絕被拖入美國的「交易棋局」。

習特「人民福祉」觀念不同

習近平主席的「人民之問」觸及政治的本源——發展為了誰。習近平主席提出的「人類命運共同體」與儒家「大同」思想一脈相承，強調發展成果應惠及兩國人民乃至全人類。在國內層面，中國通過脫貧、社會保障等手段踐行「以人民為中心」；在國際層面，則試圖構建一種超越零和博弈的發展觀。

特朗普總統的「人民」概念，狹義地指向他的選民基礎。他的外交政策高度服務於國內政治需求——大豆農民、鐵鏽帶工人、軍工複合體。此次訪華，他最關心的「答卷」並非人類命運，而是實實在在的訂單（波音飛機、農產品）和關稅讓步，這些是他在中期選舉中鞏固票倉的硬通貨。這種差異導致雙方在「人民福祉」的定義上存在根本分歧：中方談的是長遠的命運共同體，美方談的是短期的就業數據。

台灣問題是檢驗這張「考卷」成色的試金石。習近平主席將台灣問題定義為中美關係的「第一條不可逾越的紅線」，直言處理不好將導致「碰撞甚至衝突」。這是將台灣問題從「議題」提升為「關係地基」，要求美方在原則問題上做出承諾。

核心主權工具化是定時炸彈

特朗普則一如既往地將台灣視為「籌碼」。他過去「台灣很近、美國很遠」的言論，本質上是向台灣開價，要求其支付更多「保護費」。在他眼中，台灣問題不是原則問題，而是可以納入貿易、軍售大盤子裏進行討價還價的商品。這種將核心主權問題工具化的傾向，是中美關係中最不穩定的定時炸彈。

此次習特會達成的「中美建設性戰略穩定關係」新定位，是一份來之不易的外交成果，為未來三年的關係提供了「護欄」。但這份答卷遠未完成。評價特朗普的「答卷」，不能看其言，而需觀其行；對中國而言，特朗普的存在是一把雙刃劍。他的交易屬性使得中國可以通過「大買家」身份（如大宗採購）換取短期的戰術穩定，避免立即的戰略攤牌。

須找出避免共同毀滅的出路

對世界而言，中美競爭進入了更直接、更現實的階段。一方在求索歷史答案，另一方在計算即期價格。這種荒謬而真實的對照，將是未來數年中美關係的常態。

最終，時代三問的答案，不在於特朗普能否寫出一份完美的哲學答卷，而在於中美能否在「原則」與「交易」的激烈碰撞中，找到一條避免共同毀滅的現實出路。歷史將記錄下這一天：中國試圖定義規則，美國則忙於計算價格。

作者楊莉珊是全國政協委員，中國香港（地區）商會會長。



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