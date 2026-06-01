議員來稿．范凱傑｜策略性稅制須求穩求準

來稿作者：范凱傑議員



全球稅務規則與時俱進，香港長期享有的「低稅制優勢」正面臨歷史轉折。過去的「普遍低稅率」曾是吸引跨國企業與資本落戶的重要因素，但在OECD（經合組織）主導的BEPS 2.0框架及全球最低稅政策陸續實施後，單靠「低稅」已不足以構建競爭優勢。特區政府若要鞏固香港作為國際金融中心的地位，必須將稅制視為長遠發展戰略的一環，從「求低」轉向「求穩」、「求準」，建立具確定性、制度化及具針對性的策略性稅制。



作者范凱傑是第八屆立法會選舉委員會界別議員，執業大律師，海南省政協常委，海南國際仲裁院院長。（范凱傑提供）

上周四（5月27日），立法會就「制訂策略性稅制，鞏固香港國際金融中心地位」展開辯論，本人在會上強調「確定性」比「低稅率」更能打動企業。企業普遍關心的並非名義稅率高低，而是政策是否「朝令夕改」。以中東的新興樞紐迪拜為例，其國際金融中心（DIFC）為入駐企業提供長達50年的零稅保證，令其吸引超過6,000家國際金融機構。另一例子是新加坡的家族辦公室稅務優惠（13O與13U計劃），其政策多年來雖有微調，但核心原則始終如一，程序簡明、承諾明確，讓企業能安全預期未來，從而敢於長期投資。

特區政府近年成立「稅務政策諮詢委員會」，是一個正確方向；惟在面對區域競爭加劇的現實下，政府應更具前瞻性與主動性。例如對符合特定條件、落戶於北部都會區或創新產業園的龍頭企業，可考慮設立具一定年期的「稅務穩定安排條款」，能提振企業信心，亦符合國際競爭趨勢。

除「穩」之外，香港稅制現時更須「準」。BEPS 2.0 下的全球最低稅制，令營收達標的大型跨國企業難以再將全球有效稅率規避至15%以下；傳統以漁翁撒網式的低稅吸引力將顯著弱化，但結合實質營運的租稅優惠仍具競爭力。財庫局亦正修訂法例，將基金合資格投資範圍延伸至碳排放權、數字資產、貴金屬及特定大宗商品等新興領域，亦反映政策正由「普遍減稅」轉向「精準激勵」。

不過，所謂「精準」，不能止於個別政策層面，而應形成制度化機制。筆者認為，特區政府應建立「稅式支出評估機制」，對各項稅務優惠的實際經濟效益進行定期及定量評估。具透明度及科學化的政策檢討，有助確保每一項稅收減免都能聚焦於高附加值產業與創新經濟活動，避免資源分散或政策偏差。

策略性稅制的本質，是兼顧穩定與靈活。「穩」代表制度長遠而可預期；「準」則意指資源配置精確、導向明確。香港不能停留於「低稅天堂」的舊思維，而應以「制度確定性＋政策精準性」作為新時代的核心競爭力。特區政府宜以務實態度正面迎變，聚焦制度優化與結構調整，以長遠的制度信任重塑其在國際資本市場上的吸引力。

作者范凱傑是第八屆立法會選舉委員會界別議員，執業大律師，海南省政協常委，海南國際仲裁院院長。



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