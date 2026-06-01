議員來稿．林偉全｜香港中亞經貿開局　發揮「數智與綠色」優勢

來稿作者：林偉全議員



行政長官現正率領一個涵蓋金融、創科、物流及專業服務等核心界別、逾60人的高規格商貿代表團出訪哈薩克和烏茲別克。在環球地緣政治風高浪急、傳統歐美市場貿易壁壘高築的當下，這趟行程絕非一次常規的商務考察，而是本港工商專業界在國家「十五五」規劃開局之年，主動打破固有市場路徑、實現高質量突圍的戰略性破局。香港如何將自身「背靠祖國、聯通世界」的制度優勢，轉化為協助國家高水平雙向開放的「硬實力」，關鍵在於我們能否精準捕捉中亞當前的「數智化」與「綠色轉型」雙引擎機遇。



作者林偉全是第八屆立法會功能界別（商界（第一））議員，經濟民生聯盟（經民聯）成員，香港出口商會理事，香港總商會亞洲、非洲及中東委員會前主席。（何夏怡攝）

綜觀中亞地區的最新發展，哈薩克與烏茲別克兩國皆展現出強烈的產業升級意願。作為中亞經濟龍頭的哈薩克，其「阿斯塔納國際金融中心（AIFC）」全面引入普通法制度，積極推動綠色轉型及新能源建設。香港作為亞洲領先的綠色金融樞紐，擁有極大的專業輸出空間。本港金融與專業服務界不單能為當地的風電、光伏等新能源基建提供國際認可的綠色認證與投融資方案，更能進一步將香港成熟的環境、社會及管治（ESG）標準與監管框架引入當地，深耕「綠色絲路」。

與此同時，擁有 3,800 萬人口、平均年齡僅 29 歲的烏茲別克，擁有龐大的人口紅利，正經歷經濟改革的黃金期。烏茲別克目前大力推行產業數字化轉型，需要外部高端專業服務與創新科技。香港在智慧城市規劃、金融科技、跨境電商解決方案上的實戰經驗，以及國際級的會計審計、資產評估、風險管理等專業底蘊，正好切合烏茲別克推進「數字絲路」的當務之急。這種供求關係的精準對接，為香港專業服務界開闢了新藍海。

然而，新興市場機遇與風險並存，開拓中亞絕不能單憑一腔熱血，更需配備成熟的風險管理思維。中亞兩國主要說俄語及當地語言，在法規條文、稅務架構以至深層的商業文化上，與香港人熟悉的歐美市場有著顯著差異。我過去擔任香港總商會亞洲、非洲及中東委員會主席多年，深知在開拓新興經濟體中，特別是中亞及中東，其核心邏輯是長期的人際互信，「先做朋友，再做生意」。我們必須抱持包容與尊重的態度，深刻理解並尊重當地的宗教傳統與文化禮節，投入足夠的耐心去深耕在地人脈網絡，方能為長遠合作奠定扎實根基。

面對這種體制與文化的雙重隔閡，香港商界應告別過去「單打獨鬥」的傳統客商模式，轉而扮演跨國投資的「安全護航者」與「金牌夥伴人」。香港企業雖然在資金體量上未必及得上內地的央企或國企巨頭，但香港匯聚了深諳國際市場規則與現代企業管治的頂尖精英。

因此，我們應大力提倡兩地企業「拼船出海」的新思維——將內地大企業在基建技術、資金規模上的「硬實力」，與香港在法律合規、項目管理、國際融資及文化溝通上的「軟實力」強強聯手。由香港商界以豐富的國際實戰智慧作為「潤滑劑」與「風險緩衝墊」，協助內地企業化解在地合規與地緣政治風險，共同在國際舞台上擦亮「中國企業出海」的金字招牌。在「引進來」方面，本港商界更應發揮穿針引線功能，物色紮根香港的多代外資企業組成策略聯盟，以聯合投資的形式共同開拓中亞市場，將「一國兩制」下內聯外通的獨特優勢發揮到極致。

要將市場潛力轉化為實實在在的商業訂單，特區政府與業界必須在執行機制上精準攻堅。首先，應推動每年舉辦的「一帶一路高峰論壇」走向常態化、專業化與成果導向，建立常設的對接機制，主動在論壇中注入更多專業的 B2B 商業配對環節，切實協助本港中小型專業服務提供者，對接內地大企業在中亞的外判項目。其次，業界應大幅拓展見效快、惠民生的「小而美」項目，例如輸出香港在醫療系統管理、現代物業管理、以及高質量職業教育等領域的成功品牌與運作經驗，以民生軟實力在當地扎根，贏得當地民眾與政府的持久口碑。

長遠而言，商界期望特區政府能提供更具系統性、前瞻性的政策護航。單靠短期的外訪考察難以維持經貿熱度，當局應長遠研究在中亞核心城市設立常設的經濟貿易辦事處（ETO）或擴大貿發局的服務網點，為港商提供第一手、具權威性的在地法規、稅務及政經風險評估情報。同時，政府應加快優化「BUD專項基金」等資助計劃的審批流程，放寬申請門檻，並增設針對開拓中亞市場的專項技術支援。在便利商務往來上，當局要積極鼓勵航空公司增設或恢復香港與中亞主要城市之間的直航航線，大幅降低兩地商旅的時間與物流成本。

中亞之行，是香港在國際經貿新變局中重新定義自身功能的重要起點。我期望，這批來自工商界最前線、注重風險管理與市場落地的實戰智慧，能為政府未來制定相關產業政策提供務實參考。只要政府與商界攜手並肩，以「數智與綠色」為落腳點，與內地及國際夥伴結伴出海，我們定能為香港經濟拼出新亮點、創造新商機！

作者林偉全是第八屆立法會功能界別（商界（第一））議員，經濟民生聯盟（經民聯）成員，香港出口商會理事，香港總商會亞洲、非洲及中東委員會前主席。



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