來稿｜羅湖不再只是「通關」——港青從「去消費」進化至「去發展」

來稿作者：余修賢



說起羅湖，很多人的第一印象，還是口岸、商業城、北上消費。這些印象沒有錯，但它們已經不足以描述今天的羅湖。過去，羅湖是香港人北上第一站。它的核心功能是通關、商貿、流動。城市印象是老商場、過關人潮、批發零售氣氛濃厚。對很多港人來說，羅湖是回鄉、買貨、辦事的地方——它是一個「路過」的節點，而不是「停留」的目的地。產業上依賴傳統商貿和口岸經濟，發展邏輯靠的是區位優勢與口岸流量。但今天的羅湖，正在經歷一場結構性轉型。



羅湖如何留住北上年輕人？

深港青春大道的推出、青春大廈青年公寓的落成、人民南和國貿等核心街區的商業煥新——這些項目的共同指向很明確：羅湖正在從「通道型」城區變成「複合型」城區，兼具商業、居住、創業與生活配套。產業重心也從傳統商貿轉向現代服務業、跨境金融、數字經濟與青年創業空間。與香港的關係，更強調深港同城化、青年交流與產業合作。

用一句話概括這個轉變：從「過境」到「入場」，是羅湖最大的變化。羅湖不再只是一道門，而是一個舞台。它正在從「通關流量」轉向「青春留量」，從一個你路過的地方，變成一個你可以留下來生活、工作、發展的地方。而這場轉型最終能否成功，關鍵不在於政府規劃了多大的空間、投入了多少資源，而在於——年輕人願不願意來這裏，願不願意留下來，願不願意把這裏當成自己的主場。 一座城市的未來，最終是由選擇它的人來定義的。

兩種青年兩種期待

在這場轉型中，我特別關注兩種青年的視角——香港青年和國際青年。他們看羅湖的角度完全不同，提出的問題也不同，但兩者都是羅湖未來需要的人。而他們對羅湖的定義，也截然不同。

香港青年：我能不能在這裏找到機會？

對香港青年來說，羅湖最大的吸引力是三個字：近、方便、能落地。東鐵線直達，交通成本低，心理距離更近——這種熟悉感是其他內地城區無法替代的。但更重要的是，羅湖現在提供了創業、工作、短住、社交的新選擇。深港青春大道和青春大廈的推出，直接降低了香港青年北上的生活門檻。過去，香港青年來羅湖，主要是消費——吃東西、買東西、然後回去。現在，越來越多的人開始把羅湖看作一個可以落地發展的平台。

香港青年最關心的問題很直接：「我去羅湖，能不能找到我的位置？」現在羅湖給出的答案越來越清晰：可以。這裏有創業孵化空間，有青年公寓解決住宿問題，有政策支持降低起步成本。羅湖正在把香港青年的北上經驗，從「去消費」變成「去發展」。對於香港青年來說，他們正在用自己的選擇重新定義羅湖——不是官方告訴你羅湖是什麼，而是你來了之後，羅湖就成了你生活的一部分。

國際青年：這是一個值得理解的城市樣本嗎？

國際青年看羅湖，出發點完全不同。他們通常不會先想到口岸功能，而是會問：這個城市有什麼特色？有什麼創新場景？值不值得我關注？

把羅湖放到國際城市比較中，它的吸引力在於三點：靠近香港、轉型速度快、深港合作密集。對國際青年來說，羅湖是一個活生生的案例——可以看到一座老口岸城區，如何通過青年政策、城市更新和產業升級，重新定義自己。在老城改造中加入青年公寓、文創、演藝和新興業態，這種「存量更新」的模式，在國際城市研究中本身就具有樣本意義。

但我也必須誠實地指出，羅湖的國際化仍在建設之中。外語環境、跨文化活動、國際品牌感，這些方面還有提升空間。所以國際青年看到的羅湖，既是一個「機會型城市」，也是一個「成長中的城市」。他們最關心的問題是：「羅湖是不是一個值得理解和參與的新城市樣本？」對於國際青年來說，他們定義羅湖的方式，不是看規劃文本，而是看這裏正在發生什麼、有哪些人在這裏創造什麼。

香港青年找機會

國際青年看故事

香港青年看羅湖，第一印象是「近、方便、能落地」。他們最關心交通、創業成本、住宿和政策支援。對香港青年而言，羅湖是一個「跨境生活圈」，是一個「發展平台」。國際青年看羅湖，第一印象是「正在轉型、值得觀察」。他們最關心城市更新、文化吸引力、國際化程度。對國際青年而言，羅湖是一個「城市轉型樣本」，是一個「創新區域」。

簡單說，香港青年重視「實際機會」，國際青年重視「城市故事」。而羅湖現在最令人興奮的地方，正是它同時回應着這兩種期待。它既能為香港青年提供可落地的創業與生活空間，也能為國際青年呈現一個觀察中國城市更新的真實視窗。羅湖的定義權，正在從規劃者手中，慢慢轉移到這些選擇它、使用它、講述它的年輕人手中。

讓青年來定義羅湖

正是基於這樣的觀察，我們發起了「探路先鋒」深港青年社群共創計劃。這個計劃的核心邏輯很簡單：羅湖的故事，不應該只由官方講述，更應該由青年來書寫。我們招募一批香港、深圳及國際青年領隊——香港青年四成、內地青年四成、國際青年兩成。在專業團隊的賦能和設計指導下，用四個周末深度體驗羅湖的不同主題路線。

這些路線涵蓋潮流文化、戶外生活、夜娛煙火，還有一條由青年自己決定的「隱藏副本線」。從筍崗藝展中心的設計美學探索，到梧桐綠道的都市輕徒步；從向西村雞煲的味蕾盲測，到國貿高空酒吧的夜景打卡——這些體驗不只是吃喝玩樂，而是讓青年用自己的眼睛和腳步，去發現一個真實的羅湖。

作為SENSE Training企業培訓公司的創辦人，我特別重視這個計劃中的「賦能」環節。很多青年交流活動的問題在於——把年輕人聚在一起，卻沒有給他們工具和方法。在「探路先鋒」中，我們引入了設計思維、用戶旅程地圖、國際訪談技巧等專業培訓，確保青年領隊不只是「玩了一圈」，而是真正具備路線設計、內容創作和社群運營的能力。這種從「參加活動」到「掌握能力」的轉變，正是SENSE Training一直宣導的青年發展理念。

最終，他們會把這一切凝結成一份《羅湖青年寶藏地圖》——由青年自己設計、自己體驗、自己推薦的城市探索指南。這份地圖將配上專屬發佈網站，成為大灣區青年的「城市探索說明書」。更重要的是，這些領隊之後會定期帶自己的朋友來走他們設計的路線，一個帶一個，形成持續的社交裂變。

這份地圖的特別之處在於——它不是官方發佈的旅遊指南，而是青年用腳步丈量出來的真實推薦。它代表了一種全新的定義方式：一個城市好不好玩、值不值得來，由年輕人說了算。

這個計劃的獨特之處在於，政府在其中扮演的角色，是關鍵的「土壤」與「舞台」。政府提供場地空間、行政支持、官方信譽背書，以及常態化消費券的政策工具——這些資源的價值，遠比單純的資金投入更為持久。而專案的其他資源需求，則通過企業贊助、基金會支持和合作商家分擔來籌措。這種模式的核心，是讓政府的角色回歸到戰略支持與生態搭建，讓市場的力量與青年的創造力共同驅動專案的持續運轉。

羅湖，由青年定義

如果說過去的羅湖代表的是「通關」，那現在的羅湖代表的就是「連結、機會與青春」。羅湖的轉型核心，是把口岸優勢變成青年發展優勢。對香港青年，羅湖是可進入的發展平台。對國際青年，羅湖是值得關注的城市轉型樣本。

作為國際青年商會中國香港總會（JCIHK, China）前總會會長、一帶一路青年匯（BARYA）創會會長，同時也是SENSE Training的創辦人，我特別希望做到一件事：通過JCI全球過百個國家的青年網路，以及BARYA一帶一路沿線國家的青年社群，把羅湖的發展機遇推介給更廣闊的國際青年群體；同時通過專業的培訓賦能，讓參與的青年真正獲得可帶走的能力。讓羅湖不只是香港青年的「北上第一站」，更成為國際青年進入大灣區的「最佳接點」。

我們正在做的，就是讓年輕人不再只是路過大灣區，而是成為大灣區故事的一部分。一座城市的未來，不由它的過去決定，也不只由規劃者決定。它最終由那些選擇在這裏生活、創造、留下故事的人來決定。

作者余修賢是國際青年商會中國香港總會（JCIHK, China）前總會會長、一帶一路青年匯（BARYA）創會會長、SENSE Training企業培訓公司創辦人、深港青年事務顧問。



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