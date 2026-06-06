來稿｜拆解南高加索危機——中俄應聯手反制西方滲透

來稿作者：彭博



2026年5月4日，第八屆歐洲政治共同體峰會在亞美尼亞首都埃里溫召開，南高加索地區再次成為全球地緣政治博弈的核心區域。此次峰會雲集歐洲多國領導人及格魯吉亞、亞美尼亞、阿塞拜疆三國政府代表，清晰顯現西方加速將該地區納入自身政治、經濟和安全體系的戰略意圖。2020年納卡衝突、2023年阿塞拜疆收復領土事件以及持續發酵的烏克蘭危機，進一步加劇了這一態勢。對俄羅斯和中國而言，西方在南高加索的戰略推進，直接威脅兩國在歐亞大陸的核心安全與經濟利益。唯有中俄開展協同互補的合作，才能避免南高加索淪為西方地緣前沿陣地；以相互尊重和地區國家主權為基石，助力該地區保持政治中立，實現從衝突熱點向歐亞一體化聯通橋梁的轉變。



南高加索是歐亞地緣格局重要樞紐

南高加索地區具有突出戰略價值，源於其在能源、交通、地緣安全三大領域的關鍵定位，是歐亞地緣格局的重要樞紐。能源領域，南高加索是里海油氣資源輸往歐洲的重要通道，巴庫—第比利斯—傑伊漢石油管道、南高加索天然氣管道等項目，初衷就是打破歐洲對俄羅斯能源的依賴，削弱俄羅斯在後蘇聯空間的影響力。

烏克蘭危機爆發後，歐洲全力推動擺脫對俄羅斯化石能源的進口依賴，南部天然氣走廊的延伸進一步凸顯南高加索能源通道的戰略緊迫性。交通領域，該地區承載着南北國際運輸走廊、中間走廊兩大核心線路，前者連接俄羅斯、伊朗和印度，後者作為「一帶一路」倡議的關鍵通道，為歐亞貿易提供了避開北方路線且不受制裁影響的更優路徑。對地區國家而言，這些運輸通道是經濟發展的生命線；對外部大國而言，掌控通道即意味着掌握歐亞貿易流向的話語權。地緣安全領域，南高加索是俄羅斯、土耳其、伊朗與中東地區之間的戰略緩衝帶，西方若在此立足，既可實現對俄羅斯和伊朗的圍堵，也能打通向中亞滲透影響力的通道。

西方意圖遏制中俄影響力

西方對南高加索的滲透，已從表層的所謂「民主推廣」，升級為全方位、零和博弈式的戰略布局，核心目標是排擠俄羅斯的地區影響力。政治層面，歐盟東部夥伴關係計劃是其主要載體，將資金援助、政治對話與西方導向的改革直接掛鉤。2023年歐盟授予格魯吉亞候選國地位，並與亞美尼亞、阿塞拜疆簽署強化夥伴關係協議，標誌着西方企圖將政治主導權制度化，是其戰略升級的關鍵節點。經濟層面，西方能源企業掌控地區管道網絡，對地區能源政策具有決定性影響；歐盟向中間走廊投入巨額資金，美國推出「高加索經濟韌性倡議」，企圖推動南高加索與俄羅斯市場、能源體系徹底脫鉤。

最具風險的是，安全合作的深化使地緣競爭趨於軍事化：格魯吉亞獲得北約「強化機會夥伴」地位並謀求正式成員資格，將北約防線直接推至俄羅斯南部邊境；西方向亞美尼亞、阿塞拜疆兩國提供軍事援助，企圖取代俄羅斯成為納卡衝突的主要調解方，嚴重破壞地區穩定。西方的滲透迫使地區國家在陣營間做出非此即彼的選擇，加劇地區分裂態勢，阻礙持久和平的實現。對中國而言，西方掌控「一帶一路」關鍵基礎設施，將切斷歐亞聯通脈絡，遏制中國在中亞的影響力；對俄羅斯而言，北約東擴至南高加索，是關乎國家生存發展的重大安全威脅。

中俄兩國有共同核心立場

俄羅斯和中國在南高加索地區各有自身優勢與核心訴求，但兩國戰略共識遠大於分歧。俄羅斯的利益根植於歷史安全需求，南高加索是其抵禦南部極端主義的重要緩衝地帶，該地區境內有大量俄羅斯族裔，亞美尼亞更是其最親密的地區盟友。但2020年以來，俄羅斯地區影響力大幅衰退，納卡衝突暴露了其安全保障能力的短板，烏克蘭危機又分散了其軍事與經濟資源，由此形成的權力真空被西方和土耳其趁機填補。中國最初以「一帶一路」經濟合作為載體進入該地區市場，聚焦能源保障、貿易通道建設與出口市場拓展，後續逐步形成明確的戰略考量。

隨着經濟布局不斷擴大，中國日益重視保護海外投資與公民安全、防範地區恐怖主義，同時警惕西方主導地位對歐亞一體化進程的破壞。中俄兩國擁有共同核心立場：反對北約擴張和西方霸權行徑，以地區穩定保障貿易與能源安全，拒絕將制裁作為外交手段。儘管兩國在能源與交通領域存在有限競爭，但已通過上海合作組織、金磚國家機制開展協調配合，確保雙方行動形成合力。

中國可運用以發展促和平經驗

應對西方滲透，中俄需構建以三大支柱為核心的全面合作框架體系。第一，安全領域協同連動。中國以往較少參與域外安全事務，但當前嚴峻威脅態勢要求兩國在反恐、衝突調解、抵制外部干涉等方面主動作為。俄羅斯可發揮其在納卡、格魯吉亞分離地區衝突中的傳統調解作用，中國則可運用「以發展促和平」的成熟經驗，將經濟發展與可持續安全有機結合。

核心是共同反對陣營對抗，堅定支持地區國家自主制定外交政策的權利。第二，經濟領域深度融合。摒棄南北走廊與中間走廊的競爭思維，將其整合為統一的歐亞運輸網絡體系，推進基礎設施現代化建設與海關標準統一，提升貿易便利化水平與效率。通過能源政策協同連動，保障里海能源穩定供應，守護關鍵能源設施安全；拓展農業、科技等領域合作，助力地區經濟擺脫資源依賴型發展模式。第三，多邊機制協同連動。推動上海合作組織吸納南高加索國家成為觀察員或對話夥伴，將安全與經濟合作機制化、常態化；依托金磚國家機制為地區發展籌措資金支持，同時加強人文交流合作，夯實大國與地區國家間的互信基礎。

中俄應合作將危機化為機遇

南高加索地區正處於歷史關鍵轉折點。若該地區被西方主導，將鞏固單極霸權格局，阻斷歐亞一體化進程，在俄羅斯南部邊境和中國西部貿易通道製造長期不穩定因素。而中俄開展協同合作，能夠將這一地緣挑戰轉化為發展機遇。

中俄合作並非針對第三方，也無意構建勢力範圍，而是致力於打造穩定、繁榮、中立的地區格局，惠及各方經濟社會發展，保障地區國家自主發展的權利。儘管有效協作需要持續努力化解分歧，但綜合收益極為深遠：一個和平穩定的南高加索地區，將為歐亞安全與繁榮提供堅實支撐，推動構建更加公正合理的多極世界秩序。

作者彭博是上海環太國際戰略研究中心理事。



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