來稿｜航空基建邁向新里程　「機場城市」開啟新想像

來稿作者：羅浚軒



香港國際機場正踏入新一輪發展周期。隨着三跑道系統全面運作，以及第二代二號客運大樓（T2）即將啟用，本地航空基建正由單純的運輸樞紐，進一步升級為結合旅遊、商業、娛樂與酒店配套的綜合平台。這不單是硬件升級，更反映香港正重新思考自身在區域旅遊和國際航空市場中的定位。



三跑道和T2配套打造機場城市

過去，香港機場的角色主要是「接送旅客」，重點在於效率與吞吐量；今天，機管局推進的「機場城市」及「SKYTOPIA」概念，則嘗試把機場周邊空間重新定義為一個可停留、可消費、可體驗的目的地。這種轉變，正好配合特區政府推動《香港旅遊業發展藍圖2.0》及「旅遊＋」策略，形成一條由航空基建延伸至旅遊經濟的完整鏈條。

三跑道系統是這場轉型的關鍵基礎。這項歷來規模最大的機場基建工程之一，令香港國際機場的客貨運能力進一步提升，亦為未來開拓更多航線、吸引更多過夜旅客和中轉客源提供條件。對一個以國際連通性見稱的城市而言，航空容量的提升不只是技術問題，更是經濟戰略問題。當機場可以承接更多航班和更高旅客流量，周邊的酒店、零售、餐飲和交通配套自然會成為下一個發展焦點。

二號客運大樓（T2）的啟用，正是這種發展邏輯的延伸。新客運設施不單改善旅客登機和轉機體驗，亦強化區域航線和休閒旅遊市場的承載能力。對不少旅客而言，機場不再只是「路過」的地方，而是旅程的一部分。從自助行李託運、智能登記到更流暢的接駁安排，這些細節看似只是效率提升，實際上卻是在重塑旅客對香港機場的第一印象。當旅客願意多留一會兒、願意在機場消費，機場便不再只是成本中心，而是城市收入的新來源。

酒店和旅遊路線配合打造「旅遊+」

在這個大框架下，酒店配套的重要性愈來愈明顯。要把機場由交通樞紐升級為旅遊目的地，酒店不能只是附屬設施，而必須成為整體體驗的一部分。SKYTOPIA及相關發展項目若能與酒店、會展、娛樂及商業空間有機結合，香港就有機會建立一個真正完整的「機場經濟圈」。這種模式不單有助吸引過夜客，也能讓商務旅客、轉機旅客和短途休閒旅客找到不同的消費理由，進一步提升整體旅遊收益。

另一方面，香港旅遊政策近年亦明顯轉向「旅遊＋」模式，即透過體育、文化、盛事和社區深度遊去增加旅遊吸引力。這種方向其實與機場發展並不矛盾，反而可以互相配合。啟德、九龍城、土瓜灣等地區本身就兼具歷史、飲食和社區文化特色，若能透過更成熟的交通接駁和旅遊路線設計，把這些地區與機場、郵輪碼頭、體育設施和酒店網絡串連起來，香港的旅遊版圖就會從單點景點，變成更有層次的城市體驗。

文化吸引力和盛事經濟相結合

旅遊界議員近年強調社區旅遊發展，正正反映香港旅遊業不能只靠大型地標，而要懂得把「人情味」和「地道感」變成競爭力。對外地旅客來說，香港的吸引力不只是高樓大廈和國際品牌，還包括街區風貌、在地飲食、歷史記憶與城市節奏。若啟德的現代體育設施能與九龍城的舊區文化形成對照，旅客的行程便不再只是打卡，而是對香港有更立體的認識。這種深度遊模式，正好回應藍圖2.0所強調的高增值、過夜與多元體驗方向。

盛事經濟也是這條路線的重要一環。體育賽事、演唱會、大型展覽和文化節目，不單能吸引外地旅客，更可帶動本地住宿、餐飲和零售消費。若機場、酒店和城市盛事能形成聯動，香港便有條件把一次活動延伸成多日旅程，把單一門票消費轉化為整體城市收益。這正是國際旅遊城市最需要的乘數效應：不只是「有人來」，而是「來了之後願意留、願意花、願意再來」。

香港需要重整旅遊城市定位

當然，願景再大，最終仍要落到執行。機場城市、SKYTOPIA、酒店配套、社區旅遊和盛事經濟，若各自為政，效果便會大打折扣。香港真正需要的，不只是概念包裝，而是跨部門協調、交通銜接、旅客友善設計，以及面向不同市場的精準推廣。尤其在吸引中東、東盟等新興客源方面，多語言支援、文化敏感度、清真友善安排和家庭旅客設施，往往比宏大口號更能左右旅客印象。

從更長遠的角度看，香港正在經歷的，不只是機場擴建，而是城市定位重整。當一個城市開始思考如何把機場周邊變成文旅商業生態圈，背後反映的是對經濟增長模式的重新理解。香港若能把航空基建、酒店配套、旅遊政策和社區活化真正連成一線，就有機會由「旅客經過的城市」，變成「旅客願意停留的城市」。這一步，對香港旅遊業、零售業、酒店業，以至整體城市品牌，都是一次關鍵升級。

作者羅浚軒是一名研究助理，持有香港教育大學社會科學學士及文學碩士學位，現正修讀香港大學社會工作及社會行政學系社工碩士學位。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



01論壇歡迎投稿。請電郵至01view@hk01.com，附上作者真實姓名、自我簡介及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。香港01保留最終編輯權。

