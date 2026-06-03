園遊．杏林｜善用科技提升效率　發揮藥劑師專業角色

園遊．杏林｜崔俊明



在這個「撳個掣」便能處理生活大小事的年代，公立醫院的藥劑服務亦與時並進。昔日，拿著紙本藥單在藥劑部等候人手配藥，是街坊看病後的指定流程；現今，只要「一機在手」，透過醫管局流動應用程式「HA Go」，由遙距取籌、電子繳藥費，以至安排藥物送遞到戶，均可一氣呵成。



面對人口老化及慢性病患者增加，公營醫療需求持續上升，醫管局近年積極利用資訊科技及自動化技術提升配藥效率，讓病人取藥更添便利。我們希望在科技協助處理日常行政及後勤工作下，藥劑師可以更專注地發揮專業角色，為病人解決藥物上的問題，同時為病人提供更優質及專業的藥劑服務。

智能系統減少重複工序

藉著北區社區健康中心大樓落成啟用的契機，醫管局在北區家庭醫學綜合中心藥劑部引入首個「智慧藥庫系統」。系統主要應用在藥物入庫及為前線補充藥物兩個工序，利用自主移動機械人代勞搬運工作。

過往處理這些後勤工序，同事都要推著手推車，在貯存數千種藥物的藥倉裡，於不同位置四處搜尋藥物。但現時在系統協助下，不論是新批次的藥物運抵需要「入庫」上架，還是前線需要「補充」藥物，同事只需在工作站輸入指令，機械人便會自動移動至藥倉相關位置，「托」起一座座藥櫃送往工作站。同事只需配合系統燈號提示取出適當藥物，並掃描條碼作雙重核對，便能迅速準確地提取藥物，整個流程節省不少時間，亦大大減少同事需要搬運重物的工序。

藥劑部同時引入半自動配藥機，輔助前線配發藥物。配藥機直接連接處方系統，處方一經核實，配藥機便會自動配置及數算相應數量的藥物，更能同時處理多個配藥指令，免卻配藥員數藥丸的工序；只需短短五秒鐘，便能配發三十粒藥丸。同事取藥時只需掃描藥袋上的藥物標籤，系統便會以燈光提示對應儲藥格並自動解鎖，方便取藥。

藥劑師更專注前線病人服務

醫管局推動自動化工序的目的，是希望將人手資源從體力勞動及重複工序中釋放出來。前線藥劑師可更好地利用多了的時間，跟進病人藥物治療的成效，解決病人服藥依從性等問題。

藥劑師的臨床服務能協助病人建立良好及正確的服藥習慣。例如，有長者誤以為具通血管功效的低劑量阿士匹靈只是普通止痛藥，見自己「不痛」便自行停藥；又或有病人不知道某些中藥與西藥同服，可能會令血壓急降或互相抵銷療效。這些潛在風險，正正需要藥劑師用時間向病人跟進，確保他們能安全及正確地服藥。

展望未來，醫管局會繼續善用新落成醫院及設施的契機，積極落實智慧藥劑服務；亦會陸續整合個別資訊科技應用系統，統一成自動化方案，確保運作流程更高效可靠。我們亦正積極籌備全新的自助取藥服務，預計最快今年底推出。醫管局期望透過提供更多取藥選擇，讓市民獲得更便捷、貼心的的取藥體驗。

作者崔俊明醫院管理局總藥劑師。



「園遊．杏林」欄目由醫管局醫護人員撰寫。



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