來稿｜習特會後台海現四大變化　民進黨敗選可能性大增

來稿作者：區漢宗



2026年5月中旬，美國總統特朗普在第二任期首次訪華，並於5月14日與中國國家主席習近平舉行會談。這場「習特會」不僅是中美領導人九年來的再度聚首，更因台灣議題的敏感性而備受矚目。半個月後，台灣問題出現四個值得高度重視的變化：特朗普暫緩與賴清德通話、美方推遲對台軍售、美防長在香格里拉對話中「收聲」、以及賴清德在表述上的調整。這些變化彼此呼應，顯示中美正圍繞台灣問題進行一輪審慎而務實的再校準。



四大變化證明中美達成對台共識

第一，特朗普暫緩與賴清德通話。這一舉動表明美方在處理台灣問題時開始收緊節奏，避免在習近平秋季訪美前製造不必要的摩擦。特朗普從「要通話」到「暫緩通話」的轉變，反映出其對台灣問題的理解更趨務實，並意識到若處理失當，將衝擊中美關係大局。

第二，美方推遲對台軍售。總額約140億美元的軍售案至今未獲批准，顯示美方在中東戰事膠着、全球軍備調配壓力增大的背景下，選擇暫緩對台軍售。這既是現實主義的考量，也是避免在中美關係新定位下製造衝突。

第三，美防長在香格里拉對話中「收聲」。與去年相比，美防長赫格塞斯在演講中完全未提台灣，並降低了對華批評烈度。這是中美元首會晤後美方首次公開系統表態，顯示特朗普政府在涉台議題上採取審慎策略，避免高調對撞。

第四，賴清德在表述上的調整。雖然其「台獨」立場未變，但在措辭上有所收斂，顯示民進黨當局感受到外部環境的變化，不得不在語氣上降溫，以免失去美方支持。

這四大變化共同釋放出一個信號：中美雙方在元首會晤後，已就管控台灣問題達成某種共識，並將其視為構建「中美建設性戰略穩定關係」的首要任務。

台灣成為美國的交易籌碼

特朗普的「交易邏輯」與台灣籌碼化。特朗普政府的核心特徵在於強調總統意志與交易邏輯。台灣問題在其眼中是一個高敏感的籌碼，可以用來換取中國在其他領域的合作。此次訪華，特朗普雖未達成「台海大交易」，卻已將台灣議題明確擺上談判桌。

在中期選舉告急、伊朗僵局膠着的背景下，特朗普選擇暫緩對台軍售，並模糊表態「只有我知道」是否保衛台灣，這些操作既引發美國內部爭議，也加劇台灣焦慮。然而，這並非偶然，而是美國長期衰落的必然結果。

回顧過去20年，美國在全球戰略上的過度擴張導致國力透支：從中東戰場的泥淖，到印太圍堵中國的失敗，再到俄烏戰爭的鎩羽而歸，美國霸權已不再穩固。在此背景下，特朗普的「交易操作」反而符合美國走衰的現實需求。台灣因此成為最容易被拿來交換的籌碼。

從1972年《上海公報》到1979年《建交公報》，再到1982年《八一七公報》，美國在處理台灣問題上逐步讓渡空間，並承認「中華人民共和國政府是中國的唯一合法政府」。即便提出「六項保證」作為補充，美國對台軍售也逐漸成為大國協商的籌碼。

如今，隨着中美關係進入「新冷戰」格局，台灣再度陷入「被交易」的處境。這引發輿論對「第四公報」的呼聲，期待中美能在台灣問題上達成新的約束性共識，以管控風險、避免衝突。習近平在會晤中提出「中美應該共同跨越修昔底德陷阱，做夥伴而非對手」，正是這一趨勢的體現。

民進黨選舉落敗可能性大增

在這場大國博弈中，台灣始終處於被動。民進黨政府自2016年執政以來，將「親美抗中」作為核心政策，卻在治理上問題叢生：物價上漲、薪資停滯、能源政策失敗、疫苗與雞蛋進口弊案等，皆引發民怨。2024年選舉雖由賴清德勝出，但已顯示泛綠板塊分裂；2025年大罷免失敗，更凸顯民進黨執政基礎的流失。

如今「習特會」引發的台灣籌碼化，更是將民進黨置於尷尬境地。其一再強調「抗中保台」、「台美關係不受影響」，卻難掩進退失據。若趨勢延續，民進黨在2028年選舉中失去執政權的可能性大增。

2026年北京「習特會」不僅是中美領導人的再聚首，更是台海局勢的一次再校準。特朗普的交易邏輯、中美的務實調整、台灣的焦慮與民進黨的困境，共同構成了這場變局的多重脈絡。見一葉落，而知歲之將暮。或許多年之後回望2026年，美國霸權不會永遠持續，中美第四公報不會永遠延宕，民進黨也不會永遠執政。這場峰會，既是歷史的延續，也是新格局的開端。

作者區漢宗是香港媒體人。



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