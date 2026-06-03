議員來稿．鄭泳舜｜做好北都劍擊館前瞻規劃　為劍擊產業發展鋪路

來稿作者：鄭泳舜議員



《2024年施政報告》提出興建的劍擊館，落實選址古洞北新發展區第29區的聯用綜合大樓及辦公大樓之內，立法會發展事務委員會近日就此展開討論。作為北都首個政府設施建築群的設施之一，加上是全球少有專為劍擊運動而建的場館，筆者對於這個設施抱有期望，盼能以宏觀、具前瞻性的視野，為其訂立長遠發展定位，並配備足以實現設計原意的完善配套設施，協助本地劍擊運動員持續保持高水平，同時推動劍擊運動朝產業化方向邁進。



作者鄭泳舜是第八屆立法會地方選區（九龍西）議員，大型體育活動事務委員會副主席，民建聯成員。（夏家朗攝）

興建劍擊館的構想已醞釀多年，自從港產「劍神」張家朗在2021年東京奧運為香港歷史性奪金，掀起全城劍擊熱潮後，翌年《施政報告》已預告會在北部都會區建造大型體育康樂設施，及至2023年及2024年的《施政報告》，當局正式確立興建一個配備劍擊訓練及比賽設備的體育館，銳意透過重點體育基建，推動個別運動項目的長遠發展。

自構想公布以來，本地劍擊運動員的成績從未停步。張家朗在巴黎奧運再度添金，蔡俊彥於去年世錦賽歷史性奪冠，兩人先後登頂世界第一；女子重劍好手佘繕妡亦屢創佳績，世界排名曾躍居第四，青年梯隊也接連在國際賽事報捷。今年七月，香港更會以主場方式，舉辦奧運以外最高級別的世錦賽，逾千名世界頂尖劍擊好手稍後都會雲集香港。這都充分證明，本港在國際劍擊界的地位正不斷提升，值得未來進一步投入資源發展。

經過社會整體努力，本地劍擊參與人數近年呈梯級式增長。以體院為例，現時在各類資助下受訓的劍擊運動員，已接近130人。據估計，香港目前約有近50間私人劍擊學校及俱樂部，全港習劍人數高達2萬人，參與劍擊運動的社群正不斷擴大，產業化潛力日漸顯現，這更凸顯興建劍擊館的重要性。正如香港目前正在制定首個五年規劃，北都聯用大樓亦正預計於2030年底落成；屆時落成的劍擊館，將成為未來體育發展的關鍵基石，助力本地劍擊運動持續保持高水平發展。

與此同時，啟德體育園的啟用，加上《施政報告》提出「主場經濟」發展概念，為我們帶來新的衝擊與思考，大型體育設施不僅用作舉辦賽事，更能帶動應援文化，凝聚市民，推動運動本身朝向更多元化發展。

筆者感謝特首在《施政報告》提出興建劍擊館的構想，因環顧全球，專門為劍擊運動而設的專屬場地並不多；正因如此，更彰顯這個場館的價值，也突顯香港打造「劍擊之都」的決心。事實上，為單一運動項目興建和營運體育設施，本過去已累積一定經驗；以粉嶺高爾夫球場為例，一直是本港舉辦國際高球盛事的聖地，近年更吸引享負盛名的LIV GOLF賽事落戶；位於將軍澳的單車館與維園的網球場，也分別是香港舉辦世界盃場地單車賽、ATP及WTA網球賽事的標誌性場地；提起香港大球場，大家也會聯想到足球盛事與國際七欖賽事。

值得留意的是，現時在申辦大型賽事時，海外主辦機構十分着重場館的規格，包括場館設施、座位數量，以及交通配套的便利程度。正因如此，劍擊館的設計和建設顯得格外重要，亦應具備前瞻思維，場館設計、周邊配套到長期營運定位，都應以支撐劍擊產業化為目標；場館亦需要有清晰定位與目標觀眾群，並融入劍擊運動的主題設計，讓全世界看見香港這座專門為劍擊而建的場館，所展現的獨特價值。

現今世界體壇發展迅速，體育場館的內容亦需與時並進，具備發展彈性與可塑性。筆者認為，北都劍擊館可考慮加入更多商業元素，讓具消費力活動進駐其中，例如提供不同餐飲設施，並利用交通便利的優勢，吸引市民樂於前往觀賞比賽，但起步階段未必需要一步到位，可預留空間，以因應劍擊運動未來十年至十五年的發展需要，逐步加入嶄新元素。

整個北都聯用綜合大樓及辦公大樓項目以「設計及建造」方式興建，相關招標工作仍在進行，設計還未有最終定案，期望在項目提交立法會工務小組審議前，當局及相關建築顧問公司或承建商能就場館的具體設計與設施，與不同持份者緊密溝通，特別是此項目涉及用作舉辦大型賽事的場館，牽涉持份者眾多，更需集思廣益，充分掌握社會對這項設施的期望，確保這是一座真正推動體育專業化及產業化的劍擊館，也是一個能夠盛載香港劍擊未來的場館。

展望將來，同樣落戶北都的，還有可舉辦國際級別比賽的游泳館，將於下一階段進行諮詢。筆者期望屆時能參照是次劍擊館的規劃經驗，以前瞻規劃、持續溝通的方式，為北都打造更多世界級的體育設施。

作者鄭泳舜是第八屆立法會地方選區（九龍西）議員，大型體育活動事務委員會副主席，民建聯成員。



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