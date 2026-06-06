地球之友｜盛夏未至高溫先臨：香港不能再低估氣候變化威脅

地球之友｜洪藹誠博士



香港近日持續發出酷熱天氣警告。踏入5月底，本港及世界多地已提前迎來盛夏般的高溫。北半球多地同受早季熱浪或異常高溫影響，歐洲多國打破5月高溫紀錄，法國更錄得7宗與熱浪直接或間接相關的死亡個案。香港地球之友表示，全球多地提早出現極端高溫，正是氣候危機加劇的清晰警號。若今年出現更強烈的「厄爾尼諾」現象，全球高溫及極端天氣風險將進一步加劇，香港不能再低估氣候變化對公共健康、能源安全及城市韌性的威脅。香港地球之友促請政府將氣候危機列為施政優先事項，並推動更全面、更具約束力的氣候行動，以有效減低極端天氣帶來的風險。



香港必須進行全港性氣候風險評估，運用大數據、人工智能及地理資訊系統，分析各區面對極端高溫、暴雨、風暴潮及海平面上升的脆弱性，並以評估結果作依據，制定針對性政策和資源分配方案。

政府應提升城市基礎設施的氣候抵禦能力，包括加強沿海防洪設施、改善舊區排水系統，並推行基於自然的解決方案，以減低高溫、海平面上升、風暴及洪水等極端天氣的影響。

香港天文台應進一步優化極端天氣監測技術、數據模型和預警發布機制，並善用人工智能提升預測準確度和時效性，以便市民及早採取保護措施。

政府應制定更完善的熱浪、暴雨、風暴應急方案，包括制定清晰疏散計劃、儲備充足應急物資，與及設立臨時庇護中心和社區避暑中心。各區亦應建立極端天氣應急支援小組，連結社福機構、學校及地區組織，確保受影響市民及時獲得協助。

政府必須將氣候變化預測納入城市規劃、土地發展、基建設施設計及工程標準，確保相關設施能承受更頻繁和極端的氣候衝擊。城市設計亦應採用基於自然的解決方案，以改善熱島效應和提升城市韌性。

政府應優先支援最易受酷熱影響的群體，包括長者、兒童、長期病患者、基層家庭、露宿者及戶外工作者。措施應包括提供降溫設備、改善通風環境、設立社區避暑空間、加強外展探訪，並制定更清晰且具約束力的戶外工作防暑安排。

發電是香港溫室氣體排放的主要來源。政府應加快淘汰化石燃料，減少對燃煤和天然氣發電的依賴；提升建築物能源效益標準，推動既有建築節能改造；加強與大灣區合作，開發區內豐富的可再生能源資源；制定清晰的氫經濟路線圖，促進氫能源在交通、工業和能源系統中的安全發展及應用。

運輸是本港溫室氣體排放及路邊空氣污染的主要來源之一。政府應加快商業車輛及公共交通工具電動化，完善充電及相關基礎設施，並鼓勵市民使用公共交通、步行和單車等低碳出行方式。

現時碳排放活動所產生的負面外部成本，並未充分反映在市場價格中。香港應落實碳定價，貫徹「污染者付費」原則，推動企業和社會各界採用低碳方案。

作為國際金融中心，香港可善用其成熟的金融體系和專業服務，加速本地及區域低碳轉型。政府應積極培訓綠色金融人才，並與國際認可的綠色及可持續發展標準接軌，將香港打造為全球領先的綠色金融中心。

香港的高肉食消費模式產生大量消費型碳排放，惟未完全納入本地排放計算。政府應推廣更健康及可持續飲食，並鼓勵學校、公共機構和餐飲業提供低碳餐單，作為長期減碳策略的一部分。

政府應投放更多資源推動氣候教育，並與學校、環保團體、社福機構及社區組織合作，為不同年齡層和群體設計多元化教育方案，提升市民的氣候風險意識和行動能力。

香港地球之友強調，全球暖化正令極端天氣更頻繁、更嚴重，氣候危機已對公共健康、經濟安全、城市韌性及社會公義構成重大威脅。本會呼籲政府把氣候危機列為施政優先事項，以減碳為核心，訂立更進取的減排目標，推動跨部門協作制定全面氣候政策，並與國際社會共同落實有力的氣候緩減及適應措施。面對日益嚴峻的極端天氣，香港必須立即行動，建設低碳、具韌性及可持續的未來。

作者洪藹誠博士是香港地球之友首席政策研究員。



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