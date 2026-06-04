議員來稿．范凱傑｜家校協同——推動中小學數字教育

來稿作者：范凱傑議員



隨著國家《十五五規劃綱要》明確提出「促進人工智能助力教育模式變革」的戰略方向，如何借鑒內地《人工智能+教育行動計劃》並在香港深化落地，是教育界與科技出版界當前的關注的議題。特區政府已在數字教育上搭好基本框架，培育及儲備來數字人才，政策須從過去的「側重教師培訓」，進一步擴展為「學校懂教、學生懂辨、家長懂導」的網絡。



作者范凱傑是第八屆立法會選舉委員會界別議員，執業大律師，海南省政協常委，海南國際仲裁院院長。

客觀而言，教育局在數字教育領域的功夫值得肯定。前年發布《人工智能輔助教學——教師專業發展框架》，已建立清晰的三級能力架構，要求在職教師與校長在三年內完成相應的AI專業發展時數；今年推出的「教學創新及科技先導計劃」，由部分學校的骨幹老師帶頭在校內推廣新教學法，逐步推廣至核心科目。

當科技完全融入校園，教育的焦點也必須轉變。我們不能只教學生如何使用工具，更要培養他們應對數字世界的思維與能力。目前學校的安排多數停留在師資培訓，對學生層面的系統化引導仍有不足。要知道，AI 是一把雙刃劍，學生如果缺乏獨立思考與批判能力，很容易盲目相信演算法給出的偏頗答案、誤信網絡上「深度偽造」（Deepfake）的虛假資訊，甚至因為社交媒體天天推送同類內容，導致視野日趨狹隘。

聯合國教科文組織已發布《學生人工智能能力框架，明確了數字時代公民應具備的倫理認知。特區政府宜展現政策前瞻性，研究在初中階段設置獨立的「AI 倫理與數碼公民」學習單元，教導學生如何辨別真偽、保護個人私隱，理解技術背後的風險。

其次，數字教育的成敗，很大程度上取決於校園與家庭能否形成協同效應。目前官方對家長的資訊素養支援，多流於校本自主安排，缺乏全港性的系統化規劃。在居家學習環境中，家長的數字素養與認知水平，往往直接決定了人工智能（AI）在學生手中，是轉化為「啟發思維的輔助工具」，還是讓子女養成依賴心理，流於機械式抄襲而放棄獨立思考。

南韓首爾市教育廳推出的「家長AI教室」，由官方主導提供系統化的線上與線下指引，着力提升家庭對子女數字行為的引導能力。建議特區政府考慮推動由家庭與學校合作事宜委員會統籌，聯同各區家長教師會，將家長數字素養支援制度化。在未來構建的數字教育服務平台上設立專區，提供兼具實用性與便利性的短片教學，引導家長從數字教育的旁觀者，轉化為學校的合作夥伴。

作者范凱傑是第八屆立法會選舉委員會界別議員，執業大律師，海南省政協常委，海南國際仲裁院院長。



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