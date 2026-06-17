來稿｜AI時代「複合型人才」荒　企業削七成初級招聘卻歎缺人？

來稿作者：陳嘉華



過去三年，香港勞動市場經歷了一場從未見過的結構性重塑。全職職位總量由八萬個大幅回落至三萬一千個，累計流失近五萬個崗位。初級就業市場受壓最重——行政初級職位跌幅高達九成，資訊科技與程式開發初級崗位亦銳減八成。



畢業生求職難度顯著上升

這不是遠期預警，而是正在發生的現實。香港99%的企業已導入人工智能應用，73%的機構計劃未來三年繼續壓縮初級招聘名額。AI驅動的職場變革已是進行式，青年就業正面臨長期結構性挑戰。

市場生態徹底逆轉。過去大學畢業生還有擇業空間，如今只能在有限崗位中激烈競爭。官方也承認青年求職難度顯著上升，但光確認問題解決不了壓力，社會需要更具針對性的系統對策。

政策研究節奏追不上技術迭代

政府將於今年第四季發布AI對勞動市場的影響分析報告。客觀數據當然有價值，但AI技術以日迭代，產業模式瞬息更新，勞動市場的變化速度遠遠快過政策研究節奏。如果監管與調整一直依賴滯後的報告，只會錯失人才培育與就業調節的關鍵窗口期。被動等待，從來不是應對產業變革的有效方式。

大學課程趕不上產業需求

本港八所資助大學正積極佈局新興學科，三年內將開辦30多項人工智能、網絡安全及數據科學課程，方向正確。但高校課程審批與落地週期漫長，很難追上科技迭代速度。

更值得反思的是：現行課程多側重AI基礎知識普及，聚焦工具認知與理論教學，卻忽視了真實場景中的問題解決訓練。懂技術工具只是入門——能用智能技術優化工作流程、解決行業痛點、創造產業價值，才是新時代的職場核心能力。

企業不想招，又招不到

企業端出現一個明顯的矛盾：七成企業壓縮初級崗位招聘，但同時近七成企業表示缺乏AI複合型人才。

矛盾背後是用人標準的全面升級。企業不再需要只會書本理論的應屆畢業生，而是青睞能快速上手、用AI落地業務、解決實務難題的實戰型人才。數碼港、科技園持續釋放數千個創科崗位，市場並非沒有機會，只是門檻大幅提高。單一技能的人逐漸被淘汰，兼具行業認知、數據思維與AI應用能力的複合型人才成為稀缺資源——傳統教育已很難滿足這種需求。

青年、高校、政企如何突圍

面對結構性就業變革，青年、高等院校、政府與企業必須同步轉型、協同應對。

對青年來說，突圍的關鍵不是被動累積AI知識，而是主動推動專業與智能技術深度融合。基礎AI技能可以透過公開資源自學，真正的競爭壁壘在於：把技術工具嵌入所屬行業場景，精簡流程、提升效能、創造增量價值。金融、工程、醫療……不同領域的青年，都要建立專業化的AI應用思維，讓AI成為自身專業能力的延伸。

對高等院校而言，全校開設AI素養必修課只是改革起點，核心是跨學科教學體系重塑。未來各行各業都需要基礎智能應用能力。高校應打破學科邊界，將AI實戰訓練納入各專業的必修環節，取代孤立式、理論式的單科教學，真正培養出適配智能產業的人才。

政府與企業層面，要推動AI人才培訓制度化、常態化。現有的5000萬元全民AI培訓計劃已經證實有效——參訓人員加薪、職業轉型的比例可觀，但整體覆蓋率仍有巨大提升空間。建議政府將AI應用課程納入持續進修基金的恆常資助體系，聯合各行業商會建立統一的技能認證，把基礎智能應用能力列為初級崗位的入職標準，從制度層面推動人力結構升級。

不能讓一代青年的職業黃金期被消耗

產業迭代必然伴隨經濟學所說的「創造性毀滅」——舊崗位被淘汰，新職業、新產業持續湧現。但產業轉型的過渡階段，不應該消耗一代青年的職業黃金期。

政府要跳出被動研判的思維，高校要終止滯後的教學模式，企業要主動承擔人才培育責任。只有三方聯動、超前佈局，才能化解AI時代的青年就業危機，為香港年輕人築起穩固的職場上升階梯。

作者陳嘉華是香港餐飲行業協會會長。



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