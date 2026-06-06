來稿｜俄軍多次發射「榛樹」導彈　國際社會不能坐視戰爭升級

來稿作者：陳文坪



媒體報道，自去年11月以來，俄羅斯軍隊多次向烏克蘭發射可攜帶核彈頭高超音速「榛樹」導彈，最近一次是5月24日。俄軍當天凌晨再次對基輔發射600架無人機和90枚導彈進行大規模空襲，基輔城市多次傳出劇烈爆炸聲，市區和周邊地區至少四人喪生、逾60人受傷。基輔市長稱，市內每一區都記錄到損毀情況。



俄軍使用大規模殺傷力武器

俄羅斯國家通訊社報道，俄軍24日晚間動用四種導彈，包括榛樹（Oreshnik）、伊斯坎德爾（Iskander）、匕首（Kinzhal）和鋯石（Zircon），對烏克蘭境內目標發動襲擊。

除了法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）在社交平台X上發文譴責俄方襲擊及使用榛樹導彈，企圖推動戰爭升級；德國總理默茨（Friedrich Merz）亦表示強烈譴責草率升級局勢；歐盟外交政策負責人卡拉斯也譴責俄羅斯對烏克蘭使用中程彈道導彈，展現了「魯莽的核邊緣政策」。

然而，對於俄軍使用大規模殺傷力武器如「榛樹」中程高超音速彈道導彈攻擊烏克蘭平民及民用設施，目睹發生的這一切，國際社會似乎無視、無語，甚至已麻木不仁。聯合國安理會也曾被「一票（國）否決權」所挾持，現今成員國也出現「靜音」、「無膽」。科技的發展帶來社會的文明與進步，但世界看來又回到了野蠻的時代，國際法則已被一些國家所踐踏。

不應構建掠奪性世界秩序

這也印證了早前國際特赦組織秘書長卡拉馬德（Agnès Callamard）在英國倫敦發布年度報告。該報告稱，俄羅斯、美國等否定了二戰以來的多邊體系，推崇一個「願景不受道德約束」、「由戰爭而非外交與規則治理」的世界秩序。組織批評普京及其他領導人為「掠食者」，指他們試圖構建一個「掠奪性的世界秩序」，而其他國家大多過於軟弱，不敢阻止他們。

據維基百科，榛樹導彈是俄羅斯一款現役中程彈道導彈，由俄羅斯總統普京於2024年11月21日首次對媒體披露。據稱這種導彈的末端速度能達到11馬赫，因而以人類目前的防空技術難以攔截，是第一個參加實戰的高超音速中程導彈。榛樹可搭載多目標重返大氣層載具——此技術此前僅用於核武器——配備六枚彈頭，據稱每枚彈頭均含子彈藥。儘管現代反彈道導彈系統專為應對此類武器設計，但此類彈頭仍被描述為極難攔截。

發動戰爭者不會是贏家

俄烏戰爭自2022年2月開始，至今已是第五個年頭，戰爭造成的破壞是前所未有的。烏克蘭國家滿目蒼夷、千瘡百孔；而俄羅斯國力嚴重衰退、通貨膨脹嚴重。這場戰爭，四年過去了，俄羅斯不但沒有贏，也連帶死傷數十萬兵士與平民。可見，戰爭沒有贏家，發動戰爭者更不會是贏家。

回看過去幾天，俄羅斯5月9日在紅場舉行慶祝戰爭勝利日遊行，在這之前，俄國防部4日宣布5月8日至9日實施勝利日停火，並希望烏方跟進。然而，俄軍不但自身沒有遵守，還在6日凌晨襲擊烏克蘭的頓涅茨克、哈爾科夫、扎波羅熱等多個地區。襲擊造成至少四人喪命，多人受傷。

5月25日，俄羅斯更變本加厲，由外交部發文敦促駐烏克蘭首都基輔的大使館人員及公民盡快離開基輔，因俄軍計劃將繼續強力打擊基輔。這種赤裸裸的行為，可見俄羅斯的虛偽與蠻橫。這說明俄羅斯當權者說一套做一套，讓駐基輔使節離開，以便俄軍在烏克蘭土地上胡作非為。

國際社會應反對使用大殺傷力武器

俄國防部6月2日表明，俄軍對烏克蘭大規模夜間空襲，使用高超音速導彈和無人機襲擊基輔等七個地區。面對俄羅斯使用大規模殺傷力強大的高超音速彈道導彈榛樹襲擊，熱愛和平的國家必須發聲加以譴責，而不是默默無語。

正如聯合國秘書長古特雷斯5月26日在安全理事會高級別會議上發出警告，主權平等、領土完整、政治獨立、禁止使用武力等核心原則，正在受到挑戰或被無視，違反原則的行為得不到譴責，有罪不罰的現象正在蔓延。

國際社會必須合力反對軍事打擊，反對使用大殺傷力武器，繼續支持正義，才是對侵略者最大的阻嚇與譴責。

作者陳文坪是新加坡時事評論人，關注新加坡、馬來西亞、大中華地區的政治時事和經濟民生。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



01論壇歡迎投稿。請電郵至01view@hk01.com，附上作者真實姓名、自我簡介及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。香港01保留最終編輯權。

