平機會｜為聾人及聽障住戶築起火警安全

平機會｜林美秀



平機會一直推動通用設計，鼓勵社會各界在設計產品、環境和服務時應盡最大可能讓所有人可以使用。然而，市面的火警警報主要以鐘聲警告為主，聾人或聽障人士未必能聽到警鐘鳴響，導致他們在警報啟動時未能及時察覺危險。在一個平等共融的社會，任何人包括殘疾人士獲取緊急通知的權利都不應被忽視。平機會倡議物業管理公司和業主立案法團關注不同住客，包括聾人和聽障人士的需要，研究安裝「火警視像警報系統」的可行性，或透過善用現有資源與創新科技，協助他們在發生火警等緊急情況時能夠安全逃生。



為公屋聽障戶安裝火警閃燈填補安全缺口

「火警視像警報系統」即火警閃燈裝置，可以把火警聲響轉化成高亮度、頻密閃爍的視覺訊號，當大廈消防系統啟動，控制面板便會發出電訊號，驅動閃燈發光，提醒住戶撤離。在過去數年，房屋委員會（房委會）及香港房屋協會（房協）均已制定清晰流程及指引，免費為聽障居民安裝「火警視像警報系統」，為他們提供完善安全保障。

房委會自2020年3月起，讓聽障居民透過所屬屋邨辦事處申請免費安裝相關系統。截至2026年4月，84個公共屋邨及一個租置屋邨內的150個單位已安裝該系統。房協則自2020年7月1日起推出自願計劃，為有聽障住客居住的租戶免費安裝室內「火警視像警報系統」，並提供定期檢查及維修，現已在5個出租屋邨為11個單位完成安裝視像警報系統。

私營樓宇未普及需正視聽障住戶安全需要

公營房屋重視住戶的多元需要，多年前已開始為聽障居民安裝「火警視像警報系統」，然而，這個可作為參考藍本的成功經驗，卻仍未在私營樓宇普及。部分物業管理公司或業主立案法團，或因工程涉及公用地方或額外費用而卻步。即使聾人或聽障住戶願意自費安裝，亦可能因責任、保險等原因被拒絕。這種情況實在值得反思。

此問題亦引起立法會議員的關注。早前，有議員在立法會以書面提問，指在私人樓宇安裝視像警報系統需要獲得業主立案法團批准，並可能涉及改動原有消防系統，因而導致安裝工程難以推進。

聾人或聽障住戶無法像其他住戶一樣依靠聲音警報逃生，他們的安全缺口並非自身能夠填補，而是需要大廈的消防配套來協助。換句話說，保障他們的生命安全，本質上是大廈整體消防安全的一部分，而非額外的「特殊要求」。正因如此，平機會呼籲物業管理公司和業主立案法團攜手負起責任，在聾人或聽障住戶要求安裝「火警視像警報系統」時，提供適切的便利。

平機會倡議物業管理公司和業主立案法團關注不同住客，包括聾人和聽障人士的需要，研究安裝「火警視像警報系統」的可行性，或透過善用現有資源與創新科技，協助他們在發生火警等緊急情況時能夠安全逃生。（平機會提供）

提供彈性方案選擇減低費用與安裝障礙

對聾人或聽障住戶而言，「火警視像警報系統」猶如火海中的「救命訊號」。當大廈火警鐘啟動時，單位內的閃燈裝置會持續發出強烈閃光，直至系統重置或警報停止，讓他們能及時逃生。公營房屋推行相關措施多年，證實技術成熟可靠，成功填補了聾人或聽障住戶在火警時的安全缺口。由此可見，安裝火警閃燈裝置確是可行，但能否實行則視乎各個單位是否願意正視和處理。

至於物業管理公司或業主立案法團關注的費用及安裝問題，隨着技術進步，現時已有更具彈性的選擇。據了解，相關系統分為「中央接駁式」及「獨立感應式」，前者連接至大廈消防系統，穩定性高，後者則透過煙感或聲音感應運作。「獨立感應式」系統僅需數百至一千多元，毋須大幅改動原有消防線路，安裝簡便。「中央接駁式」雖然涉及工程和審批，但整體維護成本不高，主要是定期測試和更換電池，相關費用可納入大廈年度消防檢查一併處理，並非無法負擔。

善用科技偵測採取多元替代方案

若經審慎評估後確實無法安裝上述系統，物業管理公司亦可考慮其他具成本效益、甚至毋須工程改動的替代方案。首先，物業管理公司可考慮引入「物聯網火警偵測系統」。該系統可連接現有消防警報系統，一旦偵測到火警，便可透過網絡即時向住戶手機發送實時警報，同時提供火警位置及樓層資訊，協助所有住戶，包括聾人或聽障住戶，逃離現場。

其次，物業管理公司可善用現有與業主和租戶溝通的渠道，如手機應用程式或即時通訊平台，並預先設定火警通知，一旦發生緊急情況，便可即時向住戶發送警示。

第三，物業管理公司亦可與電訊公司預早擬定有特定需要的住戶名單，以便在緊急情況下，透過該電訊商向他們發送預設短訊。由於聾人或聽障人士大多數習慣將手機設定為震動模式，即使在睡眠期間，亦有機會被震動提示喚醒，讓他們及早得知火警並迅速撤離。

生命無價共建共融安全居住環境

火警無情，生命無價。保障住戶生命安全不僅是物業管理公司和業主立案法團的責任，更是社會應有的道德承擔。平機會呼籲社會各界人士重視殘疾人士的安全需要，積極研究安裝「火警視像警報系統」的可行性，並就審批相關安裝申請時，提供適切的便利。

同時，我們亦期望更多物業管理公司和業主立案法團願意踏出多一步，善用現有資源與科技工具，建立一個真正安全且共融的居住環境，讓每一位住戶都可以在危急時刻獲得及時而平等的保障。

作者林美秀是平等機會委員會主席。



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