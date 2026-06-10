來稿｜校長遊學爆粗口、教師公主抱學生——敲響香港教育界師德警鐘

來稿作者：羅浚軒



近日，涉及香港中學校長及教師的專業操守事件先後曝光，引發社會強烈關注。其一為屯門新會商會中學校長李卓興在新加坡遊學團期間，涉嫌以粗言穢語辱罵當地保安人員；其二為慈雲山中華基督教會協和書院一名男教師被指「公主抱」女學生，行為過於親密惹來非議。兩起事件雖性質不同，卻共同指向一個核心問題：香港教育界的教師專業操守與師德建設，是否正面對嚴峻挑戰？



近年教師操守風波總結

近年香港的教師操守風波主要圍繞「社會事件言論」、「性相關罪行」及「個人行為失當」三大類。教育局因此推出《教師專業操守指引》，採取「零容忍」態度。違規者面臨譴責、警告信，嚴重者會被取消教師註冊（即「釘牌」）。

《教師專業操守指引》：教育局於 2022 年底推出的指引，明確列出教師應有的「八大準則」（如專業信念、守法、身教等），並涵蓋公餘及境外的行為標準。根據當局公開資料，過去數年因違反操守被「釘牌」的教師人數顯著增加，當中主要牽涉性罪行、虐兒及嚴重違法行為，41人因違反專業操守被取消註冊。

高學歷卻失師德

李卓興為教育界人士，擁有香港大學教育博士、教育學碩士及教育學士學位。他曾擔任沙田佛教覺光法師中學老師、長洲佛教慧因法師紀念中學校長，其後出任新會商會中學校長，直至2026年5月28日辭職。然而，任內校長李卓興於新加坡遊學團帶隊期間用粗口辱罵女保安，更同學生玩「接銀紙」遊戲，稱「啲女人好貪心」，嚴重違反教師專業操守。

即使身任該校校董的民建聯前立法會議員黃俊碩起初認為校長玩「接銀紙」遊戲只「觀感上真的有一些改善空間」，但經校董會詳細了解事件後，校長李卓興同日下午被停職，並於 5 月 28 日請辭，同時辭任屯門區關愛隊及分區委員會職務。李卓興的領導風格與管理方式早已引發爭議，而新加坡事件僅是壓倒駱駝的最後一根稻草。

校長淪為「反面教材」

根據網上流傳影片，屯門新會商會中學校長李卓興於 2026 年 5 月 20 日至 24 日帶領學生到新加坡進行經濟及科學研學團期間，因旅遊巴停泊問題，與當地兩名非華裔女保安發生爭執。片段顯示，該校長在眾目睽睽之下，以極具侮辱性的中英文粗言穢語指罵兩位女保安，更有男聲在旅遊巴內放話「Call police 啦，我哋香港最鍾意報警」，司機則催促學生「怕什麼」，場面混亂。新加坡媒體《8視界新聞》進一步曝光旅遊巴內錄影片段，揭發當時女保安大聲喝止學生下車，堅稱不准任何人離開，而校長則一度放話報警處理，並向學生表示「走快一點便無問題」。涉事旅遊巴公司「旺運旅遊」向當地傳媒表示，業內十多年來都在事發地點停車以便乘客下車，惟根據新加坡陸路交通管理局規定，雙黃線路段一般不准泊車，僅可作短暫上落客之用；若屬私人地方，則須遵守物業及保安規定。

事件爆發後，李卓興於 5 月 26 日被校董會即時停職，直至調查報告完成為止。教育局高度關注，已要求相關學校及校長提交書面報告，並強調若查實違反教師專業操守，定必採取嚴厲行動。校董會發表聲明深表歉意，承諾按程序調查，若違反教師操守將嚴肅處理。

身為一校之首，校長理應為學生的道德楷模。青少年正值價值觀形成的關鍵時期，極易受成年人，尤其是權威人物如家長、校長及老師的影響。學生參加遊學團，本意是擴闊視野、學習尊重不同地域的文化與法規。然而，校長在面對糾紛時展現出的暴躁、傲慢及對規則的蔑視，無異為學生上了一堂最震撼的「反面教材」。若學生誤以為面對衝突時可憑「聲大夾惡」或粗言穢語解決問題，將對其人格發展造成極大且深遠的負面影響。新加坡以法紀嚴明見稱，涉事校長在當地街頭的失控劣行，絕非單純個人失態，而是無形中令香港旅客乃至整個教育界的國際形象蒙上污點。本港的海外遊學團一向以質素優良、守規矩見稱，倘若今次醜聞在新加坡社會持續發酵，勢必惹來外界對香港師生質素的質疑。

「公主抱」女學生事件不合專業操守

與此同時，另一宗教師操守事件亦引發社會關注。網上流傳兩張照片，其中一張顯示一名男子與一名穿着校服的女生合照，女生的手摟抱在男子腰上；另一張照片則是該名男子與一名穿着校服的女生疑在課室內互動，男子更將女生以「公主抱」姿勢抱起。發布照片的人在帖文指，相信兩張照片中的男子為中華基督教會協和書院副校長，不過帖文沒有說明是何時發生，但有留言指是兩年多前。根據協和書院網頁，學校數學科於 2025 年 3 月 21 日至 23 日舉辦上海蘇州姊妹學校（數學科）文化交流團，副校長與另外兩名老師帶隊，當時其職銜為老師。今年 3 月 27 日至 30 日，戴及另一位副校長帶領學生到杭州交流。相片中疑似由女事主寫上對方是「最好的班主任」，形容對方「睇住我大」，感謝對方的信任。相片中標記了男教師的社交平台帳號，又為對方配上對白指：「好重」。至於另一張相片就顯示同一名男教師與一名女學生頭貼頭地合照，並指「drama難忘」

教育局回覆查詢指，於 2024 年初知悉有關事件後，已即時督促學校嚴肅跟進，並為相關學生提供適切支援，切實保障學生福祉。就有關個案，教育局已按事件的性質及嚴重程度採取適當的行動，嚴正處理有關教師的專業操守事宜。教育局強調十分重視教師的專業操守，《教師專業操守指引》清晰說明教師應有的專業操守及行為規範，保障學生福祉。教師在任何情況下均須履行職責，緊守工作崗位，行為亦須符合專業操守，讓同學能夠在安全有序的校園環境下學習。

教師道德與價值觀

教師言行直接影響學生與社會信任。師說有云：「師者，所以傳道受業解惑也。」教師的言行操守直接影響學生的身心發展與公眾對教育界的信任。為確保教育質素，香港教育局嚴格規管教師專業操守，並設立了具體的指引與懲處機制。

教育局於2022年底推出《教師專業操守指引》，列出教師應有的八項核心準則：第一，專業信念，秉持立德樹人的理想，以培養學生德、智、體、群、美為己任；第二，恪守法治，守法守規，尊重當局及學校的合法權力，自覺維護國家安全、社會秩序及公眾利益；第三，以身作則，嚴以律己，修養品格，追求高尚情操，言行端正有度，作學生為學、為事、為人的模範；第四，廉潔公正，行廉潔、公平公正、誠實守信的價值觀，以正直無私、不偏不倚的態度執行職務；第五，盡忠職守，認真履行職責，努力落實教育目標及學校政策；第六，關愛學生，關懷愛護學生，因材施教，尊重差異，營造和諧、理性、健康、安全的學習環境；第七，尊重私隱，堅守保密責任，尊重個人（包括學生、家長及同事）的私隱；第八，維護專業，完成進修要求，不斷反思求進，與同儕建立團隊協作文化。

兩起事件雖性質不同，卻共同指向一個核心問題：教師專業操守的邊界究竟何在？

教師不僅是知識的傳授者，更是學生價值觀的塑造者。校長作為學校最高管理者，其操守要求理應比一般教師更為嚴格。網上流傳影片及照片中的鐵證如山，若經調查屬實，涉事人員的行為已明顯嚴重違反專業操守。李卓興令人痛心：他擁有教育博士學位，熟讀《教師專業操守指引》，卻在公眾場合情緒失控、粗口辱罵保安、與學生玩不當遊戲，完全違背「以身作則」、「恪守法治」、「盡忠職守」等核心準則。這反映一個殘酷現實，高學歷並不等同高師德。「公主抱」事件則引發另一重質疑：師生之間的界線何在？無論事發時該教師是否已升任副校長，那些行為明顯模糊師生關係的專業邊界，觸犯「關愛學生」與「尊重私隱」的原則，與近年多宗涉及性相關罪行及師生不當關係的個案性質相似。

若教育工作者被裁定嚴重專業失當，教育局有權採取包括譴責、警告，甚至取消教員註冊（俗稱「釘牌」）等處分。過去數年因違反操守被「釘牌」的教師人數顯著增加，41人因違反專業操守被取消註冊，當中主要牽涉性罪行、虐兒及嚴重違法行為。唯有透過嚴肅的紀律行動，才能向社會傳遞一個明確的信息——教育界對任何有違師德的行為採取「零容忍」態度，絕不姑息。校方必須向公眾、家長及學生清晰交代事件始末，並對受影響的學生提供適當的心理輔導。家長將子女交託給學校，出於對學校管理層的絕對信任。如今校長帶頭破壞規矩與道德底線，校方若不嚴肅處理此事，將難以挽回公眾信心。

教育界應展現「零容忍」決心

「百年大計，教育為本；教育之本，在於師德。」這句話深刻道出了教育對國家民族的深遠影響，以及教師品德在教育中的核心地位。教師不僅是知識的傳授者，更是學生品格塑形的關鍵。優秀的師德通常體現在以下幾個核心層次：一是以身作則（身教重於言傳）：教師的言行舉止對學生有深遠的潛移默化影響；正直的操守能為學生樹立良好的道德榜樣。二是仁愛之心：教育是充滿愛的事業；具備仁愛之心的教師能包容、尊重每一個學生，並用心靈去點燃學生的學習熱情。三是敬業與專業：對教育事業充滿熱忱，秉持終身學習的精神，不斷提升自身的教學水平與學識素養。四是堅守價值觀：在引導學生建立正確世界觀與社會責任感的同時，教師自身亦需時刻恪守專業操守。

教育局一直透過嚴謹而有效的教師註冊制度，確保所有獲准在學校任教的教師均為適合及適當人選，並防止不適當的人士成為教師。然而，制度再完善，最終仍須靠教育工作者的自我約束與專業判斷。我們期望教育局及辦學團體能徹查事件，給出一個令公眾信服的交代，讓教育回歸純粹，讓校園重新成為家長放心、學生安心的成長搖籃。

這場新加坡遊學團風波與「公主抱」女學生事件，無疑為香港教育界敲響警鐘。李卓興擁有高學歷卻失師德，更反映一個殘酷現實：學問與品德並非必然成正比。唯有展現「毋枉毋縱」的決心，對任何有違師德的行為採取「零容忍」態度，才能守護香港國際教育樞紐的形象，讓教育回歸其本質：培養有道德、有責任感、有格局的下一代。

子曰：「學而不思則罔，思而不學則殆。」香港教育大學教師職前教育秉承「教育未來」的理念，我們以引領教育創新為首要使命，憑藉培育優秀而具道德承擔、面向未來的教育工作者及專業人才，鼓勵其終身學習，推動及支持教學、教師教育及人才發展相關學科的策略發展。「育才弘教，立德樹人」是才德並重的教育核心理念，旨在透過傳授專業知識來培養人才，同時將品德教育與價值觀塑造放在首位，引導學生建立正直的人格與社會責任感。這一理念不僅是教育界的共同使命，近年香港教育大學發展的重要方向。

作者羅浚軒是一名研究助理，持有香港教育大學社會科學學士及文學碩士學位，現正修讀香港大學社會工作及社會行政學系社工碩士學位。



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