來稿｜中國生物科技產業要造下一個萬億級市場——香港成最佳試驗場

來稿作者：張小棟



踏入2026年，人工智能（AI）在醫療領域的滲透已非新鮮事。製藥企業借助AI，將新藥早期研發周期由漫漫數年壓縮至數月之間；AI影像診斷與基因療法接連傳捷，在資本市場一再掀起熱潮。早前亞洲醫療健康高峰論壇（ASGH）開幕，筆者應邀出席，與多位業界領袖共同探討了中國創新藥市場前景與醫療AI的商業化應用。



然而，身處行業前線，筆者卻目睹一道令人心酸的落差：耗資數十億元、歷盡艱辛才獲批上市的創新藥，到了患者手中，依然逃不過最現實的問題——這筆錢，患者究竟付得起嗎？縱觀AI醫療的發展脈絡，若說輔助新藥研發是「上半場」，那麼攻克支付與商業化難關，便是長期被業界輕忽的「下半場」。



告別「出海依賴」

構建萬億級本土支付基建

近年來，中國生物醫藥產業研發能力突飛猛進，成為全球「海外授權（License-out）」最活躍的地區之一。但在筆者看來，這折射出了一個深層的產業痛點：中國目前僅僅是全球研發產業鏈中的一個重要環節，卻尚未成為最大的消費市場。

就如中國的電動汽車或新能源產業，真正的世界級企業絕不會僅靠出售技術專利生存，而是依託龐大的本土消費市場發展壯大，進而走向全球。中國創新藥企頻繁選擇對外授權，根本原因在於本土多層次醫療支付體系仍有待完善，患者自付壓力依然極高。

要打破這個僵局，核心在於構建強大的「多元支付」體系。筆者判斷，未來5至10年，如果中國商業健康險市場規模能夠達到美國的約50%，中國生物醫藥產業將有機會誕生下一個「萬億美元級市場」。屆時，藥企將有充足的底氣在中國本土賣藥並實現盈利，實現從「以授權換生存」向「以內需促全球」的轉變。

AI與數據支付變革的關鍵

這一能力可概括為三個層級：

數據層：中國擁有海量的醫療數據，但缺乏互聯互通的平台。鎂信健康今年初聯合中國再保險（1508）推出InsRx.com平台，推動數百家藥企與保險機構共享數據，為精準定價與產品設計提供支撐。

模型層：通過中國全球領先的開源大模型生態，我們能基於通用模型進行垂直化訓練，構建專屬的醫療保險精算模型，甚至能像車險一樣，為不同健康狀況的患者提供定製化健康險產品。

智能體（AI Agent）層：這也是目前最缺乏的一環：面向患者的專業AI助手。我們正在推動理賠AI化，患者就醫前後只需通過AI諮詢並上傳單據，系統即可瞬間完成核算。在我們的測試中，AI審核的準確率已能達到較高水平，真正實現了從「人工審核」到「秒級理賠」的跨越，且完全符合醫療與保險雙重行業的嚴苛合規要求。

香港是接軌全球的試驗場與跨境醫療樞紐

在內地龐大市場加速構建底層支付能力的同時，香港在整個中國創新藥出海與國際化進程中，正扮演着不可替代的戰略角色。

首先，香港是醫療支付變革的最佳試驗場。香港人均醫療衛生經常開支逾3.3萬元，公營醫療系統超負荷，私營醫療收費高昂，患者面對動輒數十萬的標靶藥，往往深陷「先墊支、後理賠」的現金流困境。而自願醫保計劃（VHIS）的深化，恰好為創新藥物納入商業保障打開了政策空間。香港同時具備與國際接軌的保險監管框架，這為落地新一代AI醫療金融提供了優渥土壤。

其次，香港是中國創新藥走向世界的「跳板」。正如論壇上的嘉賓所言，香港正在籌建的藥物及醫療器械監督管理中心（CMPR）以及「1+」審批機制，為內地創新藥提供了極佳的國際認可背書。利用香港作為橋頭堡，中國的創新藥可以更順暢地完成全球多中心臨床與商業化佈局，走向更廣闊的發達國家市場。

助內地創新藥「走出去」

最後，香港是吸引「全球患者來華就醫」的超級樞紐。中國目前擁有一批達到國際黃金標準的創新藥與醫療服務，且治療費用通常僅為歐美市場的一半甚至四分之一。鎂信健康正積極建立平台，讓全球患者先來到香港，進而分流至大灣區及內地其他城市接受醫療。

在這個錯綜複雜的跨境就醫場景中，我們正以旗下的醫療支付大模型為引擎，透過「一碼直付」技術，瞬間整合跨境病歷、醫保及商保條款。患者在指定的醫療機構就診當下，系統便能自動完成多方同步核算與結算，實現跨境「免找數」，徹底解決理賠繁瑣的痛點。

醫療支付的未來，不在於表面花巧的應用程式，而在於構建如全球金融支付網絡般穩健可信的底層基建。AI在醫療領域的發展，正從實驗室的技術競賽，演進為現實商業世界中的革命。唯有當內地的多元支付體系與香港的國際化樞紐優勢完美結合，讓醫療支付變得更無縫、更高效、更公平，優質創新藥不再因「支付障礙」而難以普及，AI醫療的真正價值，方才算是完整兌現。

作者張小棟是上海鎂信健康科技集團創辦人及首席執行官。



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