來稿｜從中國唯一承諾軍事援助條約　看懂中朝友誼韌性

來稿作者：楊華勇



應朝鮮領導人金正恩邀請，國家主席習近平於6月8日至9日訪問朝鮮。訪問距離習近平在北京接待美國總統特朗普（Donald Trump）和俄羅斯總統普京僅數周，美俄兩國在平壤的外交政策中都佔有重要位置。中朝兩國有長達1,400公里的共同邊界，並受一項防務條約約束。這是中國與任何國家簽訂的唯一同類條約，保證任何一方若遭受攻擊，另一方將提供相互支援。



中朝友好關係仍具韌性

2026年習近平與金正恩的會晤，是自六年前以來的首次中朝最高層互動。這不僅是雙邊外交的象徵，更是國際格局的縮影。中朝關係的特殊性，源於1950年代的朝鮮戰爭。1953年停戰後，雙方於1961年簽署《中朝友好合作互助條約》，這是中國唯一一份明確承諾軍事援助的防務條約。 雖然近年中朝發展不同路徑，雙方在戰略上曾出現距離，但「中朝友好永不改變」的宣示，顯示傳統盟友關係仍具韌性。

「中朝友好永不改變」的表態，具有雙重意涵：一方面是對歷史盟誼的延續，另一方面則是對美國、日本、韓國等外部壓力的回應。對金正恩而言，這是一次極具宣傳價值的外交勝利，顯示朝鮮並非孤立無援，而是仍有大國支持。這場會晤的象徵意義在於，中國在大國博弈中需要穩固周邊，朝鮮則需要展示自身國際地位。雙方的互動既是歷史的延續，也是現實的選擇。

中朝互動有利雙方

對中國而言，這場會晤有三重戰略意涵：在美國加強印太戰略、拉攏韓日的背景下，中國需要維持朝鮮這一「緩衝盟友」。中朝關係的穩定，能避免邊境突發危機，減少美國在東北亞的戰略壓力。

中國東北與朝鮮接壤，邊境安全直接影響東北振興與經濟發展。若朝鮮局勢失控，將導致難民潮與安全風險。透過高層會晤，中國能在一定程度上掌握朝鮮的政策走向。在美俄角力加劇的背景下，中國需要保持「不結盟但有盟友」的靈活姿態。中朝的互動，既能牽制美國，也能在與俄羅斯的合作中增加籌碼。

對朝鮮而言這場會晤的戰略意涵在於，在長期遭受制裁與孤立的情況下，金正恩透過與習近平的會晤，向國內外展示朝鮮仍有強大盟友，並非孤立無援。朝鮮經濟困境嚴峻，糧食短缺與能源不足問題突出。透過中朝高層互動，朝鮮有望獲得中國的經濟援助與貿易支持。

這場會晤對區域安全格局的影響不可忽視，其不僅是中朝雙邊事件，更是全球格局的一部分：中國與朝鮮的互動，與美國在韓日的部署、俄羅斯在遠東的存在，形成四方博弈。多極化與陣營化並存。

歷史與現實塑造國際新格局

「中朝友好永不改變」既是歷史的延續，也是現實的選擇。現實中，中國需要盟友，朝鮮需要支援，雙方的互動是地緣政治棋局中的必然。這提醒我們：在國際秩序的重塑過程中，傳統盟友關係仍具有強大韌性。這種韌性不僅來自歷史記憶，也來自現實利益。未來的國際秩序中，這種韌性將持續發揮作用。

習近平與金正恩的六年來首會，既是雙邊外交的象徵，也是國際格局的縮影。它展現了傳統盟友關係的韌性，也揭示了區域安全的複雜化與全球格局的影子。對中國而言，這是鞏固盟友、維護邊境、平衡大國博弈的舉措。對朝鮮而言，這是展示地位、獲取支持、爭取空間的機會。對區域而言，這是安全挑戰的加劇。對全球而言，這是多極化與陣營化並存的縮影。

對中國而言，這是鞏固盟友、維護邊境、平衡大國博弈的舉措。對朝鮮而言，這是展示地位、獲取支持、爭取空間的機會。對全球而言，這是多極化與陣營化並存的縮影。在未來的國際秩序中，中朝關係的韌性將持續發揮作用，但同時也將面臨更複雜的挑戰。這場會晤提醒我們：歷史的延續與現實的選擇，正在共同塑造新的國際格局。

作者楊華勇是全國工商業聯合會常委，香港中華總商會副會長。



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