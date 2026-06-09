議員來稿．鄧銘心｜當「愛」讓孩子成為被囚禁的社會「隱形人」

來稿作者：鄧銘心議員



近日，關於「Save Danny」的討論在社交媒體與新聞報導中鬧得沸沸揚揚。作為一名立法會議員，我理應從法理角度去審視此宗個案；而作為一名專業工程師，我習慣以嚴密的邏輯與結構去拆解問題。但此刻，脫下議員的外衣，除下工程師的安全帽，我更想以一名「兩子之母」的身分，與全港的父母分享一下感想。



作者鄧銘心是第八屆立法會選舉委員會界議員，工程師。（直播截圖）

過度保護是抹殺未來

當我第一次在報導中看到Danny的遭遇時，內心湧現的是一種難以言喻的酸楚。我非常理解初為人母、初為人父的戰戰兢兢。小寶貝出生，溫軟的小生命躺在父母的臂彎時，都會覺得全世界充滿了威脅——細菌、噪音、社會的複雜、甚至是制度的冷冰，想把孩子永遠藏在最安全的堡壘，自己全天候、全心全意地守護。

然而，Danny的父母卻將這種本能的保護，演變成了一種對社會的極度不信任，甚至轉化為對孩子權利的剝奪。他們不登記出生證明、不驗身、不打針、拒絕所有法定檢驗。他們以為這是在「拯救」孩子免受外界污染，殊不知，這種「一廂情願」的保護，正是在一點一滴地抹殺孩子的未來。

沒有「出世紙」就是「隱形人」

在工程學中，任何一座宏偉的建築，最重要的一步並非其外表的華麗，而是地基的穩固與合法註冊。如果一個工程沒有圖則、沒有申報、沒有驗收，那麼它再漂亮，也只是一座隨時可能倒塌的違章建築，無法接駁城市的供水、供電與公共網路。

孩子的人生亦然。「出世紙」的登記，絕不僅是一張紙，它是社會保障的基礎。沒有這張紙，這個生命在社會層面上就是「隱形」的。一個隱形的人，如何使用醫療資源？如何在生病時得到專業的診斷？如何進入校園與同齡人社交？

作為工程師，我講求精準與安全；但作為母親，更知道孩子不是我的「作品」，也不是我的「附屬品」。他們是獨立的個體，是未來社會的一員。父母的職責是為他們建造通往世界的橋樑，而不是圍起一座沒有出口的城牆。拒絕為孩子辦理法定手續，本質上是父母將自己的恐懼與偏執，強加在一個毫無反抗能力的稚子身上。這不是保護，這是控制。

孩子不是家中私產

社會制度的設計初衷，往往是為了保護最弱勢的一群。老弱婦孺，尤其是尚在襁褓中、無法為自己發聲的嬰兒，更是社會安全網必須網住的對象。Danny是無辜的。他降臨在這個世界，理應享有呼吸陽光、接觸人群、接受科學醫療保護的權利。如果父母因為對制度的不信任，就斷絕孩子與社會的聯繫，這無異於在現代文明中製造了一座孤島。

既是媽媽，又要繁重的工作，我深深體會到兼顧事業與家庭的艱辛。每當孩子發燒、接種疫苗後出現輕微不適，身為母親的我也會心疼焦慮。但也相當明白，那一針疫苗、每一次的健康檢查，是孩子與傳染病、與潛在生長缺陷之間的防火牆。父母不能因為害怕「萬一」的副作用，就放棄「必然」的保障。

很相信Danny 的父母真的很愛Danny，給了他全部的時間與照料。但希望他們知道，父母雖有責任照顧兒童，為孩子安排生活所需，但絕不是「任意擺佈」他們。愛一個孩子，是為了讓他有一天能夠離開你，獨立地、健康地在社會中立足。如果你給他的愛，是讓他成為一個沒有身分、沒有學歷、沒有醫療記錄的「幽靈人口」，那麼這份愛，太過沉重，也太過自私。

作為一名女性工程師，我相信結構與邏輯；作為一名立法會議員，我捍衛法治與制度；但作為一名母親，我更相信愛的力量——那種放手的愛、尊重的愛、以及讓孩子成為他自己的愛。孩子是社會的未來，而不是家中的私產。

作者鄧銘心是第八屆立法會選舉委員會界議員，工程師。



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