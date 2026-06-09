陳嘉華｜94歲的紅館紀錄背後　是香港對老齡化的「無感」

來稿作者：陳嘉華



94歲站上紅館，連續獻唱四個半小時，胡楓刷新健力士世界紀錄，成為全球最高齡舉辦個人演唱會的華語藝人。門票秒速售罄、全港關注、業界致敬。這不是運氣式的奇蹟，而是自律、專業與長期累積的實力證明。



當輿論只沉醉於「長者超強體魄」的讚嘆，更值得深究的，是背後強烈的社會反差：人稱「修哥」的胡楓在紅館舉行演唱會——九旬長者仍具極高的舞台價值與生產力，但整個香港社會，卻仍普遍墨守「年老即退場」的刻板邏輯。娛樂圈願意給長者舞台，可城市的老齡化制度與思維，遠遠跟不上高齡人口的真實潛力。



長者是資產，不是負擔

都會大學調查數據足以顛覆大眾認知：本港三成三僱主已透過「專業零工」模式聘用退休人士，兩成六企業持開放態度。教育、醫療、工程等重經驗領域，退休專業人才供需旺盛，其中教育界聘用退休從業者兼職、顧問比例高達五成四。市場用實際行動證明：大量長者擁有技術、經驗與穩定性，是極珍貴的人力資源。

可惜政策與社會氛圍嚴重脫節。本港60至64歲初老人口勞動參與率僅五成，對比新加坡六成八存在明顯落差。香港問題並非勞動力不足，而是制度不鼓勵、平台不匹配、社會不包容。坊間研究早已建議設立官方認證的退休專業人才配對機制，標準化專業零工流程、保障就業權益，惟相關建議長期停留在研究層面，未有效落地。社會仍以「弱勢、被動、需要被照顧」的框架標籤長者，白白浪費龐大的高齡人力庫。

政策仍停留在「福利式老齡思維」

政府預測，2046年香港將進入深度老齡社會，每三人即有一名長者。當局去年成立「社會高齡化對策工作組」，但政策導向仍然偏重醫療兜底、院舍床位、生活補助等被動安老措施。中高齡再就業、專業延續、價值再造的政策力度極為薄弱，僅依靠有限的「再就業津貼試行計劃」小規模試行，缺乏宏觀佈局與系統支援。

社會認知更顯矛盾：胡楓演唱會一票難求，反映香港存在龐大的長者文化消費與精神需求，但市場與政策從未正視高齡群體的消費力、影響力與社會活力。只計算老齡化帶來的開支壓力，卻忽略長者持續參與社會、帶動經濟、傳承行業經驗的正向價值，是香港老齡治理最大的短視。

胡楓是特例，社會需要常態

演藝行業重視資歷、包容高齡參與、講求人情傳承，願意為資深前輩搭建舞台，讓高齡從業者可以憑實力延續職業生命。但普羅大眾的退休生活恰恰相反：離職即斷層、社交圈收縮、工作渠道消失，大量有才華、有經驗的普通長者，只能被迫退出價值創造體系，轉為單純的受助群體。

現行就業支援政策過於被動、門檻僵化，且社會普遍將長者就業侷限於義工、基層低端崗位，嚴重忽視退休教師、醫護、工程師、管理人員的高階專業價值。專業零工市場的興起已經證明：高齡人力的核心優勢不在體力，而在判斷、經驗、穩定性與行業積澱，是年輕人力無法替代的城市軟實力。

一場紅館演唱會，破的是健力士紀錄，照見的卻是香港老齡治理的落後。胡楓的傳奇不該是孤例。香港要走出老齡化「無感狀態」，必須翻轉思維：老齡不是社會負擔，而是城市積澱的珍貴資本。政府需要由「消極安老」轉向「積極樂齡」，加快搭建官方長者專業人才庫、開放彈性職場機制、放寬高齡從業限制。真正的老齡化改革，不在增加多少床位，而在釋放多少價值。讓每一位有能力、有意願的長者都能擁有延續自我的舞台，香港才算真正準備好迎接高齡時代。

作者陳嘉華是香港餐飲行業協會會長。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



01論壇歡迎投稿。請電郵至01view@hk01.com，附上作者真實姓名、自我簡介及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。香港01保留最終編輯權。

