黃冰芬｜西部陸海新通道：改寫蜀道難，啟示香港「路」

來稿作者：黃冰芬



「蜀道難，難於上青天」，這是千年以來大眾對四川內陸地勢的固有印象。但走進2026年的巴蜀大地、嶺南廣西，親身考察西部陸海新通道的建設成果，就能真切見證中西部發展的歷史性蛻變。曾經封閉的成渝桂地區，如今已成為聯通全國、輻射東盟、連通全球的開放前沿地帶。這條國家戰略級的經貿大動脈，不只重塑了西部及西南部物流格局，更為香港抓緊「一帶一路」機遇、對接國家發展大局、開拓新增長點帶來寶貴的啟示。



作者黃冰芬是港區全國人大代表，全國港澳研究會會員，香港再出發大聯盟總主任。（黃冰芬提供）

五月下旬，筆者隨團先後走訪四川成都、瀘州，再赴廣西南寧至欽州的平陸運河、北部灣等等關鍵節點，見證了西部陸海新通道從規劃藍圖，落地成為立體化多式聯運網絡物流全鏈條的發展現況。過去制約西部發展的地理限制，已經徹底破除。四川依托中歐班列、長江內河深水港、搭建的鐵、路、河多式聯運的運輸佈局，配合數智化、一體化的物流調度系統，讓貨物精準配載、全程溯源，加上標準化的通關流程，有效壓縮物流時間、降低營運成本，讓內陸城市蛻變成為中國西部對外開放的核心樞紐，充分體現中西部高質量發展的潛力。

西部陸海新通道以蘭州、成渝為關鍵節點，一路向南分多路直抵北部灣，整體佈局猶如三叉形物流骨架。在全線的工程中，最具代表性的是位於廣西欽州一段的平陸運河。這條運河項目總投資 727.2億元，全長近 134.2公里，在十萬大山深處開鑿而成，沿途架設27 座跨河橋樑、配套三級節水船閘，航道可通行5000噸級船舶，耗時不過是四年多，將於今年九月正式通航。運河打通欽州港內河到北部灣的出海要道。開通後，自此西南地區往東盟的貨物不再繞道廣州出海，航程縮短逾 560 公里，運輸成本將顯著下降。

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從宏觀來看，運河串聯東盟、北部灣、成渝與粵港澳大灣區四大經濟板塊，加速跨區產業鏈與供應鏈成型，既是完善國內國際雙循環的關鍵樞紐，亦是中國深化與東盟經貿合作的里程碑工程。筆者站在最高處，親睹在複雜山區中建成的這個超大型基建，不禁對國家基建的宏闊魄力與對外開放的決心感到由衷讚嘆。

西部陸海新通道的核心在於資源聯通、優勢互補，川桂兩地多年積累的物流經驗，正好能為香港完善自身物流體系提供重要參考。四川經多年打磨，已建立了統一聯運的規則、跨域數據互通及貨運監管制度，解決不同海、公（路）、鐵、水、空等運輸工具銜接繁瑣的問題。廣西欽州港口也在持續優化與越南的邊境通關機制，便利中越跨境貨物往來。這些制度經驗，為香港簡化與內地的跨境轉運及報關手續提供重要借鏡。

香港憑藉全球密集的國際航線、完備冷鏈及快件配套，專攻高時效、高價值貨物空運出口，彌補西部內陸國際航線不足的短板；川渝與廣西則憑龐大貨源和陸海集散網絡，可源源不斷為香港輸送貨源。未來香港可與北部灣港合作可推動駁船常態往來、多式聯運提單互認，落實「內地集散、香港速運」的合作模式，實現兩地資源互補，錯位合作。

西部陸海新通道全速建設，是香港難逢的發展契機。香港正主動對接國家發展戰略，可積極了解及對接西部通道建設成果，善用自身國際航運、國際貿易及航空的優勢，與內陸龐大的市場、物流資源深度融合，在區域協同發展中覓得新定位，拓展新巿場，鞏固國際樞紐地位，在國家高質量發展中謀長遠出路。

作者黃冰芬是港區全國人大代表，全國港澳研究會會員，香港再出發大聯盟總主任。



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