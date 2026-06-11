來稿｜公院病房成了「拍拖聖地」　醫療專業操守不敵「真愛」？

來稿作者：賴泳恩



近日，香港公立醫院驚爆一宗令人咋舌的醫療醜聞。一名女實習醫生不僅涉嫌公器私用，在其社交平台高調展示違規使用X光機為自己膝蓋「打卡」的相片。更令人震驚的是，她在港島律敦治醫院實習期間，竟跨區召喚正在新界屯門醫院值班的醫生男友前來，代為替病人進行「肛門直腸鏡檢查」。據悉，該名男醫生為了「英雄救美」，竟涉嫌擅離職守，將一名性命垂危的食肉菌感染病人置之不理。醫管局已證實事件並表會採取處分，但這宗荒謬絕倫的事件，已徹底敲響了公院管理與病人權益的警鐘。



「跨院代診」將醫療體系當作兒戲

首先，這宗「跨院代診」風波在邏輯與程序上實在令人費解。眾所周知，醫管局轄下的公立醫院設有極為完善的指導機制與職級架構。在一個專科部門內，醫生按資歷層層遞進：由最基層的實習醫生（Houseman）、駐院醫生（Medical Officer）、已考獲資格的專科醫生（Specialist），到副顧問醫生（Associate Consultant）、顧問醫生（Consultant），乃至部門主管（Chief of Service），可謂人才濟濟。

若該名女實習醫生對於為病人進行「肛門直腸鏡檢查」感到生疏或無從入手，部門內絕對有大量資深的上級醫生可以從旁指導及協助。她為何要大費周章，跨區召喚一名非本院的醫生前來「救駕」？退一步說，就算她因為尷尬或其他私人理由不願向同一部門上司求助，同院、同部門內理應也有其他當值的實習醫生可以互相照應。如今她竟然捨近求遠，甚至動用正在另一間醫院當值的男友擅離職守前來代勞，此舉不僅視醫院的既定規矩如無物，更是將公營醫療體系的嚴肅性當作兒戲。

醫學院是否忽略醫德與操守教育？

更值得深思的是，能夠在香港競爭激烈的教育體制中脫穎而出、考入醫學院並順利畢業的學生，無疑都是社會上的「天之驕子」。然而，為何這些擁有頂尖智商與亮麗成績的精英，竟會做出如此缺乏基本專業操守與常識的行為？這不禁令人質疑，本港現今的大學醫學教育是否過於偏重學術成績與研究成果，甚至只顧着舉行新聞發佈會、舉辦國際研討會來「刷亮招牌」，卻忽略了對醫學生醫德與職業操守的栽培？

這或許同時反映了部分新世代將個人生活與職業界線嚴重混淆的通病。他們習慣了社交媒體的「打卡」文化，凡事將個人便利與感受放在首位。早前就有新聞爆出，竟有初級醫生在急症室內，無視同袍正爭分奪秒地為危殆病人進行急救，自己卻在一旁舉機拍照。這種令人心寒的荒謬行徑正正印證了，他們忘記了披上白袍後所背負的，是沉甸甸的生命重託與嚴格的專業規範。在他們眼中，那件象徵專業的白袍，或許早已淪為毫無重量的「打卡」道具而已！

醫管局需堵塞管理漏洞

此外，這宗醜聞亦暴露出公立醫院在管理上的嚴重漏洞，把關機制簡直形同虛設。涉事男醫生竟能輕易擅離職守，甚至罔顧病房內需要高度關注的重症病人安危。而女實習醫生亦能如入無人之境，隨意將非本院人員帶入病房替病人進行侵入性檢查，甚至公器私用，擅自操作X光機作私人用途。種種匪夷所思的行為，為何在事發當下竟無人察覺並加以制止？這不禁令人慨嘆，病人的權益與生命安全，在現今的公立醫院體系內竟顯得如此脆弱且毫無保障。

事發後，醫管局僅以輕描淡寫的「內部紀律處分」輕輕帶過，實在難以釋除公眾的強烈疑慮。醫管局必須徹查事件，將涉事個案轉交醫務委員會作嚴肅的紀律聆訊。同時必須盡快堵塞病房與值班監管的管理漏洞，並在醫科生的培訓中大幅強化醫德與操守教育。畢竟，社會大眾期盼的是具備仁心仁術的專業良醫，而非每月支取高昂薪酬，卻將醫院病房淪為遊樂場與「拍拖聖地」、視病人安危如草芥的失德醫生。

作者賴泳恩是一名香港執業律師，華人永遠墳場管理委員會委員及上訴委員會（房屋）成員。



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