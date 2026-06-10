張美雄｜沙漠都能點石成金　「東方之珠」豈能蒙塵？

來稿作者：張美雄



在行政長官李家超中亞行的同時，筆者亦都在距離2,000公里外的寧夏考察。兩條看似軌跡不同的行程，其實共同指向一個問題：在國家加速重塑區域合作與發展格局的當下，不同地區如何在自身條件下找到定位，並轉化為可持續的競爭優勢。此行寧夏所見，正是一個由資源緊絀走向戰略賦能的典型案例，也為香港如何在國家整體佈局中進一步發揮所長，提供了值得深思的現實參照。



筆者參觀寧東能源化工基地（作者供圖）

塞上江南化荒為綠

昔日西夏之地，東、西、北三面分別被毛烏素、騰格里、烏蘭布和三大沙漠包圍，本以為是荒蕪之地，卻親眼見識到中國人「點石成金」的智慧。根據官方監測數據，近年寧夏荒漠化與沙化土地面積分別減少15.39萬公頃與12.14萬公頃，實現雙縮減，由「沙進人退」轉為「綠進沙退」，更進一步在科技賦能下參與國家發展戰略佈局。這種轉變並非單點突破，而是國家長期戰略、科技投入與制度安排的綜合結果。我一直在思考：一個資源先天受限地區為何能夠實現逆天改命，化發展限制為競爭優勢，在全球競爭格局加速重塑的格局中站穩腳跟？答案就在眼前。

第一，能源佈局上，寧夏已形成新能源與傳統能源並行發展的戰略格局，並逐步轉化為支撐國家算力產業騰飛的「靠山石」。荒漠上如今建起了連綿不絕的太陽能板，當年岑參筆下「赤焰燒虜雲，炎氛蒸塞空」的絕境如今卻成為了支撐新能源發電產業的獨厚優勢。截止2025年，寧夏新能源裝機規模已超過3,600萬千瓦，佔電力總裝機比重超過54%，成為寧夏第一大用電源。依託「西電東送」與特高壓輸電工程，並以中國神華及寧東能源化工基地為代表的大型能源生產和深加工基地將煤炭、煤化工產品液態化，每年可穩定向外輸送超過900億千瓦時電力，支撐東部超過千萬戶家庭用電需求。

「以沙生金」的思維與行動

今天全球競爭的核心已轉向人工智慧與算力，而背後的根基就是電力比拼。上月隨美國總統代表團來華訪問的英偉達（NVIDIA）首席執行官黃仁勳接受訪談時亦提到「晶片短缺等供應鏈瓶頸預計兩、三年內即可化解，但人工智慧發展真正的長期制約在能源供應」。國家在寧夏的佈局，正是為了築牢這個在國際上長期鬥爭的基礎，將自然稟賦嵌入國家戰略體系，轉化為長期競爭力。

第二，寧夏將生態治理與旅遊發展結合，將治理成果進一步轉化為經濟資源。以中衛沙坡頭為例，當地通過「麥草方格」技術與「五帶一體」防護體系，累計治理沙漠約150萬畝，並成功將騰格裏沙漠逼退約25公里。更厲害的是治理成效能夠更進一步化為可見收益，順勢把劣勢變成優勢，將沙漠變成當地創造GDP的「金蛋」。沙坡頭是全球唯一集沙漠、黃河、高山、綠洲於一體的地方，遊客可坐上千年羊皮筏子在黃河漂流，也可入住以觀星體驗為主打的酒店，享受清澈夜空下的「星星的故鄉」。一個個旅遊景點串連起來，做到保育與旅遊並行，是在「沙進人退」基礎上邁入「人沙和諧」，再到「以沙生金」。

筆者多次到西貢考察營地及旅遊景點，期望推動改革達至旅遊與保育平衡發展（作者供圖）

東方之珠更應求變再啟程

反觀香港，本身並不缺乏優勢：地理位置嵌於國際航運與金融節點，人才集聚效應明顯，在自然資源方面亦得天獨厚。然而，關鍵不在於「有沒有」，而在於「用得好不好」。以旅遊為例，西貢橋咀島的玻璃海、萬宜水庫東壩的世界級六角柱石群，無論景觀還是科學價值都具備世界級條件。

固然，環境及生態局於6月8日宣佈於萬宜水庫東壩及破邊洲試行實名登記預約制，在主動保育與人流管理上踏出了正確的一步；但整體而言，這些珍貴資源目前仍缺乏長遠的生態旅遊配套開發，未能徹底擺脫零散利用的框框，難以轉化為穩定而持續的經濟動能。相比之下，寧夏則是在自然資源並不優越的情況下，通過制度設計與長期投入，將荒漠化生態負擔轉化為發展資產，正好說明問題的關鍵並非先天條件，而是思維與行動。

國家主席習近平多次強調要「識變、應變、求變」，不僅是對宏觀格局的判斷，更是對治理能力的要求。香港當前面對的，不是單一產業或單一政策的問題，而是如何在國家整體戰略中重新找準定位——究竟是繼續依賴亞洲金融中心優勢，還是主動尋找新的增長支點？在國家推進粵港澳大灣區建設、「一帶一路」等重大部署之下，香港若未能及時調整發展思路，強化與國家戰略的對接能力，則亦有可能逐步成為發展大局中的「邊緣人」。因此，「求變」不是口號，而是一種必須落實到政策設計與資源配置層面的現實要求。今次的寧夏之旅讓我深切體會到，愛國者當以紮實的調研與理性的發聲，為香港「求變」提供具建設性的真知灼見，從而更好地服務國家發展大局，為民族復興貢獻香港力量。

作者張美雄是西貢區議員，清華大學公共管理學院在讀碩士。



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