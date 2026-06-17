來稿｜當文化資本拉大數碼鴻溝　香港教育如何防範階層固化？

來稿作者：許嘉俊博士



筆者早前文章在「01論壇」投稿指出「香港急需一場數字素養教育改革」。當時的焦點，是青少年在智能手機、社交媒體、網絡資訊和數碼平台中成長，教育不能只教學生如何使用科技，更要教他們理解科技、判斷資訊和承擔責任。到了今天，生成式人工智能迅速普及，這場改革已不再只是「數字素養」問題，而是香港教育能否回應未來社會轉變的問題。



科技會重新定義什麼是「有能力」的人

近年不少學校、大學、家長和僱主都在討論AI。學生可否用AI做功課？老師如何分辨AI代寫？大學應否重設功課和評核？企業招聘時應如何看待AI技能？這些問題固然重要，但若討論只停留在「用不用AI」和「如何防止作弊」，便可能錯過更根本的教育命題，就是當AI可以快速生成答案、文章、簡報、圖像和分析，教育到底應培養什麼樣的人？

從社會學角度看，科技從來不只是工具。它會改變知識的分配、職業的門檻、階層流動的路徑，也會重新定義什麼是「有能力」的人。在AI時代，單靠考試成績和知識記憶，未必足以支撐下一代面對未來。真正重要的，將是判斷力、學習力、倫理感、溝通能力、同理心和跨界協作能力。

同一種科技

學習結果或完全不同

因此，AI時代的「個人素養」，不應被簡化為懂得輸入指令、使用幾個AI工具，或完成一份看似漂亮的功課。UNESCO在2024年提出學生AI能力框架，強調學生不只是AI使用者，更應成為具責任感和創造力的公民。這提醒我們，AI教育的核心不只是技術培訓，而是人的培育。

在大學課堂中，我愈來愈明顯感受到這種轉變。不少學生已懂得利用AI搜集資料、整理筆記、撰寫初稿和準備簡報。但懂得使用，不代表懂得思考。有些學生用AI來擴闊視野，追問更多角度，比較不同觀點，修正自己的論證；也有些學生只是把AI當作快速完成作業的工具。兩者使用的是同一種科技，但學習結果可以完全不同。這正是教育必須介入的地方。

人需要保留成為「人」的能力

這種觀察亦不只出現在課堂。筆者早前參與了兩個關於AI時代如何培養下一代的論壇。在上月由筆者主持的「匯龍日：人工智能浪潮中的自我修養」論壇上，教育燃新執行總監石嘉俊與香港設計師協會副主席許迅均提到，當科技愈來愈強大，一些看似基本的人文能力反而變得更重要，例如人與人之間的關係、對處境的敏感度、溝通能力，以及對世界和人類處境的理解。這些能力未必能即時被量化，卻是年輕人在AI時代不被工具牽着走的重要基礎。

筆者在另一個論壇中，亦聽到國際研究機構總監Anne Bamford教授提出「藝術智能」的重要。所謂藝術智能，並不只是懂得藝術創作，而是透過藝術、審美和人文經驗，培養同理心、想像力和對他人感受的理解。在AI能夠快速生產內容的年代，人更需要保留感受、理解和連結他人的能力。換言之，AI時代真正稀缺的，未必只是技術能力，而是那些讓人成為「人」的能力。

未來必備技能，也需要重新定義。香港過去談未來人才，往往很快想到STEM、編程、數據分析和創科產業。這些固然重要，但並不足夠。世界經濟論壇《2025年未來就業報告》指出，科技變革、經濟不確定性、人口變化和綠色轉型，將共同重塑2030年前的全球勞動市場。報告亦指出，2025至2030年間，現有技能組合中約39%將會轉變或過時。分析思維、韌性、靈活性、AI與大數據、科技素養、創意思維和終身學習等能力，將越來越重要。

換言之，香港教育不能只問學生是否懂得AI，而要問他們是否具備面對變化的能力。這包括能否提出好問題，能否分辨資訊真偽，能否理解科技背後的社會影響，能否與不同專業背景的人合作，能否在職涯轉變中持續學習。AI可以給出答案，但人仍然需要判斷問題是否問對；AI可以提高效率，但人仍然需要決定效率應服務什麼價值。

警惕AI加劇階層固化

更值得關注的是，AI既可能促進社會流動，也可能加劇階層固化。表面上，很多AI工具都可以免費使用，似乎令不同背景的學生站在同一起跑線。但現實並不如此。經濟合作暨發展組織（OECD）關於教育數碼公平與共融的研究提醒我們，數碼鴻溝不只關乎設備和網絡，也關乎學生是否具備足夠技能、動機、支援和機會，把數碼參與轉化為實際成果。

這正是社會學所說的文化資本差異。工具本身可以普及，但如何使用工具、如何理解工具與未來機會的關係，卻深受家庭背景、學校資源和社會網絡影響。一名家庭資源較充足的學生，可能有人引導他用AI學英文、做研究、寫履歷、建立作品集和準備面試；另一名缺乏支援的學生，即使同樣有手機和AI工具，可能只會用它來改文法、找答案或應付功課。兩者使用同一個平台，但累積的是完全不同的未來資本。

香港尤其需要警覺入門職位被AI重組的影響。很多初級白領工作，例如資料整理、簡單文書、基本分析、初步客戶溝通和內容製作，過去是年輕人累積經驗的重要入口。若這些工作被AI大量取代或重新設計，年輕人可能更難取得第一份有成長空間的工作。屆時，僱主會更快要求畢業生具備策略思考、跨界溝通和AI協作能力，而這些能力往往不是單靠考試訓練出來的。

AI時代如何重新理解教育？

因此，香港面對的問題，不只是如何把AI放進課堂，而是如何重新理解教育在AI時代的角色。若我們只把AI視為一項新工具，討論便很容易停留在技術追趕；但AI正在改變學習、工作和機會分配，也正在改變「能力」本身的定義。

香港需要的不是一場單純的AI技術教育，而是一場關於未來素養的公共討論。我們需要問的，不只是學生懂不懂使用AI，而是他們能否保持判斷力、責任感、創造力和學習動機；不只是學校有沒有引入AI，而是教育能否幫助不同背景的年輕人，把科技轉化為理解世界、發展自我和參與社會的能力。

在AI重塑知識、工作和機會分配的年代，教育的意義不應只是讓學生追上科技，而是讓他們不被科技牽着走。香港下一代真正需要的，不只是更快取得答案，而是有能力理解問題、作出判斷、建立方向，並在急速變化的社會中找到自己的位置。這或許才是AI時代教育最應守住的核心，更有系統地加強數字素養教育，讓市民能在新的資訊環境中更穩妥地學習、溝通與生活，將會是未來值得持續討論的重要課題。

作者許嘉俊博士是商業顧問，大學兼任講師，認證數碼營銷專業人員（CDMP）。



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