筆凱．傑語｜寧夏「神寧爐」如何解決外國技術「卡脖子」？

筆凱．傑語｜郭凱傑



隨着美伊戰爭進入不戰不和、衝突及談判並行的新對峙階段，對於全球國家而言，霍爾木茲海峽短期內開通的希望正在迅速褪去，緊張的石油供應也持續提醒我們供應鏈及能源安全對於國家戰略的重要性。當此之際，位於西北的寧夏自治區正以其獨特的天然資源和科技突破，在這個沒有硝煙的戰場中扮演關鍵角色。筆者近期走進了寧夏，參訪了寧東能源化工基地。這座中國現代煤化工的旗艦平台規劃面積達4,450平方公里，工業總產值超過2,000億元人民幣，位居中國化工園區高質量發展前列。



麥草方格治沙法（作者供圖）

自主創新成就煤炭綠色轉型

走進廠區，巨型氣化爐、管道網絡與現代化裝置林立，訴說着二十多年來能源從「卡脖子」邁向自主的故事。面對「富煤、貧油、少氣」的資源現實，我國一度試圖從南非等地引入國外技術生產煤製油，但受制於談判中對方提出的高額專利費及獨家銷售權等苛刻條件。面對「卡脖子」，寧東人選擇自主創新：2011年成功攻關「神寧爐」，將煤粉先轉化為高純度一氧化碳和氫氣，然後歷經上萬次技術迭代，終於2016年產出合格油品。這一系列突破終讓中國掌握了世界規模最大、年產400萬噸的煤間接液化技術。

面對石油進口受限，煤製油變得越加重要。每年，基地將煤炭轉化為高品質柴油、航空煤油、芳綸纖維等，延伸至五大類、共88種產品，無論是長征系列火箭、防彈衣、還是運動衣物都有煤製油的身影。技術更從「引進」走向「輸出」，相關解決方案已出口海外。

面對此成就，有人或會問：煤炭不是正在被淘汰的「夕陽產業」嗎？

答案並非是單向的。中國煤炭產業已歷經深刻的轉型升級，不再是簡單開採燃燒的高污染模式；這也正是新質生產力的精髓。通過構建完整產業鏈，從煤氣化到合成、再到下游精細化工，實現將煤炭「吃乾抹淨」——將副產物轉化為高附加值產品，讓污染大幅降低，廢渣排放減少，經濟效益也得到提升。國家並非無限制地擴張煤化工，而是採取「控制規模、戰略保留」的方針，在保障能源安全的前提下與新能源發展並行不悖。

「人沙共生」打造能源自主格局

與此同時，寧夏沙漠地區的新能源已蓬勃興起。走進荒漠，看到的已經不全然是漫天黃沙，而是一望無際的光伏發電設備。以中衛市沙坡頭為代表的「人沙共生」模式已經成為全球典範。其核心是「麥草方格治沙法」，將麥草扎進沙裏，形成一個個的正方格子，鎖水擋風；配合光伏則可板上發電、板下種植耐旱植物、板間養殖或種植經濟作物。

多年發展下來，生態效益非常顯著：野生植物、動物種類增加，植被覆蓋率提升，形成了沙漠邊的綠色屏障。沙漠成為光伏經濟發展基地，其綠電更可輸送到湖南、福建、廣東等地；沙漠旅遊（帳篷酒店、星空營地等）年接待遊客逾千萬，收入破百億元，多管齊下增加人民收入。

多管齊下助力國家能源安全

寧夏的實踐告訴我們，能源安全沒有單一答案，而是一個龐大的系統工程，以服務國家「雙碳」目標與高質量發展大局。在當前國際局勢下，這種韌性與前瞻性尤為珍貴。

一國兩制下的香港在國家能源安全戰略中大有可為。首先，香港的高等院校在化學工程、材料科學、環境技術等領域實力雄厚，可發揮研發優勢，開發更高效、減排的技術方案，讓這些戰略資源在符合國家新質生產力與綠色低碳要求的前提下發揮更大的價值。其次，北部都會區可設立能源與新材料的產學研合作區，測試先進化工產品在交通、建築或新興產業的應用，並吸引相關科創企業與投資。再者，香港可在「技術出海」中發揮專業服務優勢，為中國技術與裝備「走出去」提供全鏈條支持，當中包括項目融資、法律合規與知識產權保護、ESG風險評估及市場諮詢等，幫助企業在「一帶一路」等市場落地。

寧夏之行，讓我深刻感受到國家在能源領域的戰略定力與創新活力。香港憑藉自身獨特優勢，如果能夠積極參與研發創新、試點示範與提供專業服務，相信能為國家能源安全貢獻力量，在能源轉型自主的進程中佔有一席之地。

作者郭凱傑是團結香港基金副研究總監，全國青聯委員，政府諮詢委員，大專講師及顧問。



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