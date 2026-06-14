來稿｜香港如何在「星際衍生產業」中找機遇？

來稿作者：劉鋭業博士、曾善珩、陳凱婷



神舟二十三號載人飛船的升空，承載着本港首位太空人載荷專家黎家盈博士及香港科技大學領銜研製的溫室氣體探測儀「天韻相機」（MUSICO）。此項太空任務讓我們思考：在全球產值達萬億美元的新太空經濟熱潮中，香港能擔當什麼角色？



什麼是太空經濟?

太空經濟是指所有涉及探索、研發、管理及利用太空資源的活動，以及這些活動在地球上所創造的產品、服務和市場產出。從前公眾普遍將航天活動視為純粹由國家預算主導的範疇，而現今的「新太空經濟」已漸漸轉移至不同企業和持份者亦能參與的多元商業市場，當中包括航天金融和高價值科研等產業。

近年本港亦積極參與其中，一方面發展科研創新，如近期的「天韻相機」綠色科研與航天技術互相配合，為地面帶來新角度的全球碳排放監測網絡，成為全球氣候經濟與太空產業的重要新機遇；另一方面透過長久累積以來的金融地位提供專業融資等服務，有效轉化技術和應用衛星數據，以對接國家航天技術與全球市場。

太空經濟將成為發展核心引擎

在全球經濟尋求新動能的當下，太空經濟已不再是科幻想像，而是驅動未來數十年發展的核心引擎。世界經濟論壇（WEF）2024年報告預測，全球太空經濟規模將從2023年的約6,300億美元飆升至2035年的1.8萬億美元，年均增長率達9%，遠超全球GDP平均增速。這數據清晰表明，我們正處於全新經濟周期的起點。

太空經濟的重要性體現在兩大層面：

國家戰略的制高點： 國家「十五五」規劃已明確將「航天強國」納入現代化產業體系，航天發展已上升為國家戰略高度。

市場驅動的商業轉型： 太空經濟正由「舊太空」的國家工程走向「新太空」的市場化運營。新格局以「數據主導」為核心，低軌衛星與可重用火箭技術大幅降低了准入門檻，驅動通信、遙感、導航等應用衍生出龐大的增值服務與金融產品。在未來的經濟競賽中，掌握並運用太空數據者，即掌握了主動權。

對香港而言，太空經濟是推動經濟多元化的歷史性機遇。首位港產載荷專家黎家盈的升空，不僅激發了社會的航天熱情，更印證了香港深度參與國家頂尖科研的能力。在香港，發展太空經濟的本質並非落地製造火箭，而是發揮「超級聯繫人」和「超級增值人」的獨特優勢，在數據治理、國際金融、法律仲裁等高端專業服務領域貢獻價值，為本地經濟注入高質量的全新動力。

從星際衍生的產業和機遇

當目光從星空回到產業現實，太空經濟的衍生鏈條極其豐富。對缺乏大型製造業基礎的香港而言，機遇不在於製造火箭或衛星，而在於利用獨特優勢，在星際衍生的高附加值產業中扮演不可替代的角色。綜合專家觀點，兩大機遇尤為突出：

航天金融與專業服務

航天是典型的資本與技術密集型產業，這正是香港國際金融中心的強項。香港可為國內外商業航天企業提供項目融資、衛星發射保險等金融服務；同時利用香港成熟的普通法體系，建立太空商業活動的監管框架，處理國際合作中的知識產權與法律仲裁。在國家推動航天技術「出海」至「一帶一路」及東盟市場時，香港是國際資本對接內地技術的最佳平台。

高價值科研落地與新型工業化

香港的大學在國家探月、天問等任務中積累了深厚實力（如月面機械人、耐輻射材料、高能電池等），這些技術民用轉化潛力巨大。機遇在於利用政府支持的新型工業化設施，進行小批量、高精度的試產，將科研成果商品化。例如，為「天韻相機」等精密航天儀器的核心部件提供研發支持或環境測試，讓香港成為連接頂尖航天科研與全球創科市場的增值基地。

「天韻相機」的氣候監察

如進一步聚焦科研突破，進駐太空站的「天韻相機」正是太空經濟與氣候經濟共同驅動的實踐。引用香港科技大學資料，這台是全球首款輕小型、高分辨率、高精度的二氧化碳與甲烷點源協同探測儀，比家用洗衣機的體積還小，卻具備「百米級空間分辨率」，重點是能精準鎖定並識別各重點設施的溫室氣體排放源頭。相比傳統的宏觀觀察衛星和數學估算，「天韻相機」所收集的數據能提供高精度科研支撐，未來不僅為國家「雙碳」（碳達峰與碳中和）戰略作出貢獻，其產出的高可信度氣候數據更可協助企業進行碳核算，或直接切入綠色金融評級、氣候投融資與碳匯交易市場。

香港的太空經濟藍圖

在商業航天與經濟發展下，香港應發揮其國際金融與科研軟實力，擔任「超級聯繫人」，包括商業衛星發射保險、大數據服務、太空企業融資、法律仲裁，將自身建構成為永續發展與全球太空投資的樞紐。在衛星技術與科研應用方面，香港可依託多所頂尖高等院校的研究團隊，積極融入國家的太空探索大局。重點領域落在衛星物聯網、星鏈、太空寬頻基礎設施、空間大數據、衛星遙測、空間地理資訊、抗輻射半導體材料。為了迎合太空經濟時代，產業界正推進政府檢討及更新的《外層空間條例》，放寬低軌衛星營運許可機制，並深化航天科技專才培訓。

作者劉鋭業博士是香港理工大學專業及持續教育學院學生事務總監及高級講師；作者曾善珩、陳凱婷是VALUESG平台創辦人。



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