來稿｜街市改革不能優化掉社區人情味

來稿作者：譚永昌



邀請大家打開地圖，找到北河街街市。你會看到，鄰近有大南街，有民生雜貨、柴米油鹽；有基隆街，衣物配件、布料成匹；也有是大家熟悉的鴨寮街，電子零件、古董二手貨，堆出一種別處沒有的江湖氣；再來是汝州街，飲食日用，煙火最濃。



街市不只是買賣場所

這四條街有四種性格，但圍着同一個圓心。它們被稱為「北河四街」，以北河街街市為圓心。圓心不動，整個系統才有秩序。鴨寮街的人走到街市買午晚的食材，基隆街的師傅在街市的小食檔吃個早餐，人流養活了四街的生意，四街的生意又把人送回街市。這是雙向的、循環的依存關係，任何一環被削弱，整個系統都會受到震動。

筆者把這個結構叫「區域同心圓」。北河四街是一個顯見的案例，特殊在於它的輻射是真實的、可見而可以在地圖上追蹤的。街市不只是一個日常買賣場所，它是整個社區生態的重心，一個「船錨」（Anchor）。

城市活力是自然生長出來的

Anchor，英文上解作船錨，用於穩定船隻，防止其在水面上漂浮。而在於城市，「船錨」 有兩種：一種是商業開發的「船錨」，如啟德體育園，以大型賽事與活動為引擎，人流因事件而聚、事件結束即散，是間歇性的、只在特定時空向心的；另一種是社區的 「船錨」，邏輯截然不同，它的向心力來自日常性、高頻率與生活必需性，把人帶進來、送出去，循環不息，北河街街市正是後者。

城市的活力來自「複合主要用途」（Mixed Primary Uses）互相支撐，才能製造持續的人流與生命力。Jane Jacobs提出這個概念的時候，說的是紐約格林威治村，但北河四街是最好的香港教材。四條街，四種功能，各自服務不同的人，在不同的時段把人帶進這個系統，讓整個社區從早到晚都有人氣，是社區自己長出來的「複合主要用途」。

街市是有感情的社群紐帶

這「自己長出來的」這幾個字，背後有更深的東西，德國社會學家 Ferdinand Tönnies 在 1887 年區分了兩種社會關係：通體社會（Gemeinschaft）與聯組社會（ Gesellschaft）。前者是有機的、有感情的、不靠合同維繫的社群紐帶；後者是理性的、契約的、以利益為基礎的社會關係。現代城市愈來愈偏向後者，人與人之間的關係愈來愈薄，愈來愈功能性。街市是香港還殘存着「Gemeinschaft」的地方，因為那個知道你喜歡哪種切法的魚販，那個記得你媽媽習慣買哪種青菜的雜貨檔老闆，那種被理解的熟悉感，就是「Gemeinschaft」。

筆者也在前作《從夜總會的生死，看城市的灰色》裏提過來自Ray Oldenburg的「第三空間」（Third Place）。不厭其煩，再提一次：第一空間是家，第二空間是工作，第三空間是介乎兩者之間的地方，廉價、跨階層、沒有明確目的，卻是社區認同得以形成的地方。該學者說：「第三空間將不同職業、背景、社會經濟地位和觀點的人匯聚在一起。」街市就是香港版本的第三空間。你去買餸，但你同時在閒聊，確認自己屬於這個社區。這種確認，是「船錨」效應的另一個維度，它是空間上和社會關係上的向心力。

街市改革如何改？

就在近期，政府環境及生態局局長謝展寰在近期的立法會發言中，提出街市改革策略（於下篇再作詳細闡述），宣布食環署放棄全面翻新策略，「未來亦會考慮整合或關閉空置率持續偏高的街市」，計劃在三個新建公眾街市引入「整體承租」安排。

這套模式師法內地城市「管辦分離」的做法，謝展寰說的直白：「政府蝕錢、生意唔好、價格又唔平」，街市必須引入市場競爭，「有特色設計，又有娛樂活動」的模式。但當改革加入「市場競爭」為主軸，它或可以優化空置率問題，讓KPI更好看。但那個知道街坊愛好習慣的魚販，是那個讓市民確認自己屬於這裏的早午晚，這些內核，會被優化嗎？

街市作為一個社區「Anchor」，是一個區域的圓心和重心。那幅生活圖景，是幾十年的買賣與行走積累，以腳步丈量、以閒聊細雕出來的，想換一個更漂亮的圓心，並無不可。但換了之後，應用什麼方式或工具重鑄社區？換了底層「Anchor」的社區，又將漂往何處？

作者譚永昌是香港中文大學城市研究系學生，關心城市、社區議題。



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