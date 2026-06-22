來稿｜破解尼特困局：企業、制度、平台三方協作解放青年潛力

來稿作者：何琇磊



早前立法會質詢再度聚焦本港青年就業，政府數據顯示，2021至2025年間15至24歲青年尼特比率長期穩定在6%至7%，是本港多年存在的結構性就業難題。社會大眾往往將尼特現象簡單歸因於青年怠惰畏苦，這種標籤化看法並不客觀。青年脫離職場的成因複雜多元，其中核心癥結之一，在於新世代能力結構、就業觀念與現有職場運作模式出現代差，大量潛在才幹未能被市場有效識別，形成人力資源錯配。香港尼特困局的根源，並非政府扶持資源不足，而是人才匹配機制落後於青年發展形態。



現有體系應從供給轉向匹配

特區政府已搭建覆蓋面廣、資源充足的青年支援體系，涵蓋持續進修基金、HKYouth+平台、職涯規劃及各項就業計劃，為青年提供培訓、實習與發展渠道。惟市場企業普遍沿用傳統學歷導向、制式全職的招聘用工邏輯，難以接納青年多元新興技能，最終形成企業缺合適人才、青年缺適配崗位的雙向錯配。破解僵局，必須同步推動平台革新、企業轉型與制度優化，讓錯配的青年人力重新對接市場。

長期以來，政府青年政策側重資源供給與技能培訓，卻忽視「匹配對接」這一關鍵環節。不少青年完成培訓掌握新技能後，市場缺乏對應崗位；進入傳統制式職位，又與個人興趣、能力結構、價值觀不符，難以長期留任，再度待業。

社會普遍存在固化思維：習慣要求青年適應固有職場規律，推動職場、企業、制度主動迭代去適配新世代的力度卻遠遠不足。新一代青年除專業知識外，擁有多元且前衛的技能結構，對工作意義、發展空間、工作彈性有更高要求，對機械重複、單調固化的崗位適應度較低。正因問題根源在於匹配機制滯後，單靠青年自我調整或政府投放資源皆無法根治，必須推動市場與制度同步革新。

讓錯置資源精準歸位

解決青年尼特結構性問題，關鍵是轉變治理邏輯：由「要求青年遷就市場」，改為「雙向適配、多元兼容」，搭建適合新世代技能結構的新型就業生態。

首先應升級HKYouth+平台，打造一體化雙向匹配體系。傳統求職招聘模式單一僵化，過度依賴學歷、年資、正規工作經驗，大幅篩除了青年新興技能優勢。政府可在現有HKYouth+平台基礎上升級擴容，整合技能展示、項目接單、彈性招聘、供需撮合功能，避免重複建設。

不少尼特青年掌握AI應用、短視頻創作、電競運營、潮玩設計、活動策劃、寵物護理等新興實用技能，高度契合數碼經濟、文創產業、服務消費市場的需求，卻無法在傳統招聘體系中被識別和認可。透過升級後的雙向平台，青年可展示多元才幹與項目成果，企業可發布項目制、彈性制、兼職制、短期合約等新型崗位，突破學歷單一篩選框架，讓被錯配的青年人力重新流入市場，同時幫助企業補足創新業務人才缺口。對於技能薄弱或面臨身心障礙、家庭照顧等其他困難的尼特青年，則需輔以針對性培訓與社會支援，分層分類精準施策。

企業主動求變包容青年特質

企業作為用工主體，是解決青年錯配問題的核心。現今社會環境、產業形態、青年能力已發生深刻變化，企業用人思維亦須與時並進。

企業可在確保崗位核心能力達標的前提下，適度放寬傳統學歷與制式資歷門檻，更加重視青年的學習能力、創新思維、數碼技能與執行潛力；在經營許可範圍內，引入項目制、團隊協作、彈性工時等新模式，為青年多元技能提供發揮空間。與此同時，企業可完善導師帶教、在崗實習、新人培育機制，給予青年足夠的試錯空間與成長機會。

青年成長需要平台，企業創新需要新血。企業主動接納新世代、革新舊模式，既能填補自身創新業務的人才缺口，亦可幫助青年順利融入職場，實現企業與青年雙贏。

優化勞動保障細則兼容新型就業形態

本港勞工保障與青年扶持政策基礎完善、架構成熟，但制度設計多以傳統全職、長期聘用為核心，未能全面覆蓋現今青年常見的彈性就業、短期項目工作模式。青年處於職業探索階段，跨行嘗試、短期參與項目、彈性工作已成常態，但現有保障體系對這類就業形態的薪酬規範、工時保障、強積金安排界定模糊，令青年試錯成本偏高、多元就業缺乏保障。不少青年擔心權益受損，不敢嘗試新型工作模式，選擇觀望待業。

制度優化無需推倒重來，核心是盤活現有政策、補齊制度盲區。透過細化規範，明確兼職、項目制工作的薪酬、工時與強積金供款標準，讓多元靈活就業成為受認可、有保障、可累積的正規職業路徑，降低青年職業探索風險，鼓勵青年持續對接職場。

三方同步破解結構性問題

本港三萬多名尼特青年，並非社會負擔，而是一批暫時被錯置、尚未激活的潛在人力資源。破解青年尼特困局，不能單邊要求青年適應舊職場，亦不能只依賴政府資源補貼。企業與社會需要放下刻板印象、更新用人邏輯，制度需要與時迭代、兼容新型就業形態，平台需要打通供需、精準匹配青年新興技能。

唯有企業模式革新、制度精準適配、平台高效對接三方同步發力，才能化解長久困擾香港的青年結構性就業問題，讓新一代人才各展所長，為香港未來發展注入持續不竭的年輕動力。

作者何琇磊是大灣區多地資深金融從業者，現為香港政府地區青年發展及公民教育委員會委員。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



01論壇歡迎投稿。請電郵至01view@hk01.com，附上作者真實姓名、自我簡介及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。香港01保留最終編輯權。

