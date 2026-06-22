來稿｜就業配對救不了尼特族　香港需要重建青年向上流動的希望

來稿作者：曾威慎



近日立法會討論本港「尼特族」（NEET，非在職、非在學、非受訓青年）問題，再次引起社會關注。根據政府引用統計處數據，2025年本港15至24歲尼特族人數已增至約3.6萬人，佔同齡青年約6%左右。不少人聽到尼特族，第一個反應就是「後生仔唔肯做」、「躺平」、「啃老」。然而，作為一名多年從事青年服務的註冊社工，我覺得事情沒有那麼簡單。



青年脫節並非因為怠惰

我接觸過不少青年，他們並非不想工作，而是不知道自己適合做甚麼。有些人讀書成績一般，找工作屢屢碰壁；有些人完成學業後發現現實與想像落差很大；亦有青年因情緒困擾、人際關係問題或家庭壓力，逐漸與社會脫節。當社會將標籤貼在他們身上時，他們往往會更加退縮，甚至失去重新出發的勇氣。

近年香港青年面對的環境與上一代其實很不同。樓價高企、生活成本上升，加上經濟轉型及人工智能發展，部分入門職位正在減少。最新數據顯示，青年失業率仍維持雙位數水平，遠高於整體失業率。

香港教育與就業脫節

對於剛畢業、缺乏工作經驗的年輕人而言，求職市場的門檻正變得愈來愈高。我認為，社會討論尼特族時，不應只聚焦於青年本身，而應反思整個青年發展生態是否出了問題。

首先，香港一直存在教育與就業脫節的情況。部分青年完成課程後，發現所學技能與市場需求未必吻合，最終陷入「讀完都唔知做乜好」的困局。其次，社會過分強調學歷和成績，卻忽略職業教育及技能發展的重要性。事實上，不是每位青年都適合走傳統升學道路，但社會往往缺乏足夠尊重及資源，讓他們透過技能發展尋找出路。

更值得關注的是，一些青年長期缺乏成就感。他們並非沒有能力，而是不再相信努力可以改變現況。當一個人失去希望，即使提供再多職位空缺，也未必願意踏出第一步。

處理尼特族問題不應只靠就業配對

有研究指出，尼特族比例與貧窮風險存在顯著關係，若青年長期脫離教育及勞動市場，將影響其未來收入及社會流動機會。因此，處理尼特族問題不能單靠短期就業配對。

對此，我認為政府未來可從三方面加強工作。

第一，建立更主動的青年外展支援機制。很多尼特青年根本不會主動求助，必須透過學校、社區組織及社工主動接觸。

第二，加強人工智能及數碼技能培訓。未來就業市場正在急速轉變，青年需要掌握新技能，才能避免被時代淘汰。

第三，鼓勵企業提供更多入門及實習職位。年輕人最缺乏的往往不是能力，而是第一份工作的機會。有研究顯示，職業培訓及工作體驗能有效提升青年就業及收入表現。

尼特族問題不只是青年問題，而是社會問題。如果一個社會有愈來愈多年輕人看不到前景，失去參與社會的動力，即使經濟數據再漂亮，也只是表面的繁榮。我希望社會少一點標籤，多一點理解；少一點責備，多一點同行。因為每一位青年都曾經對未來充滿憧憬，而我們需要做的，不是批評他們為何停下來，而是幫助他們重新找到向前走的方向。

作者曾威慎是註冊社工，九龍城民政事務署土瓜灣分區委員會委員，非牟利機構人員協會主席。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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