來稿｜體育能否超越政治藩籬？兩起入境被拒照見美國雙標強權邏輯

來稿作者：規則第12人



「足球團結世界（Football Unites the World）」——這是國際足協（FIFA）為這項全球第一運動所確立的核心價值綱領。四年一度的世界盃，本該是消解隔閡、凝聚共識、超越地緣政治分歧的理想舞台。然而，正當各路強隊為美墨加世界盃積極備戰之際，作為核心東道主的美國，卻接連對伊朗國家隊及索馬里籍國際裁判施加帶有政治偏見與歧視性的入境限制。這兩起事件不僅徹底擊碎了「體育純粹」的美好願景，更像是一面鏡子，層層揭開了當下美國將體育工具化、國際規則雙標化、單邊霸權傲慢化的深層政治亂象。



美國公然背離東道主義務

世界盃的核心價值，在於為所有參賽國家、運動員及工作人員提供平等、公正的競技環境。東道主的根本義務，是在恪守國際體育規則與國際公約的前提下，提供合適的軟硬件設施，確保賽事順利進行。 然而，美國兩起針對性的入境限制事件表明，華盛頓已公然將其地緣政治對立與單邊制裁凌駕於國際賽事之上。這種將國家主權中的「入境審查權」無限擴大化、武器化的做法，不僅是對國際足協規則的漠視，更是對奧林匹克精神與世界盃東道主義務的公然背離。它再次向世界印證了其無視國際共識、唯我獨尊的傲慢姿態。

策略性刁難下的「不對稱競技」

自地緣衝突加劇以來，美方對代表亞洲出戰的伊朗國家隊實施了極其苛刻的雙重標準。賽事籌備之初，美國官員曾公開承諾將遵循國際慣例，為伊朗球員辦理簽證以保障正常參賽。然而，當伊朗隊實際抵達時，美方卻玩弄起「邊境管理」的政治手段。首先，以精準剪除後勤羽翼的方式，策略性地拒絕了伊朗足協主席、球隊管理人員、醫療及後勤團隊等十餘名核心工作人員入境，試圖從內部瓦解球隊的運作機制。然後配以極限施壓的入境限制強制要求伊朗球員僅可在比賽當日入境美國，賽後必須即刻離境，嚴禁在美境內停留備戰、休整或集訓。

這意味着伊朗隊無法享受正常的備賽權益，只能被迫頻繁跨境往返於美墨兩國之間。球員的體能恢復、臨場戰術調整、醫療支援處處受限。這已不僅是程序上的刁難，而是利用東道主優勢，系統性地在國際賽場上營造「不對稱競技」的體育不公。

外交護照也擋不住的國別偏見

如果說對伊朗隊的限制是源於公開的敵對關係，那麼索馬里籍國際裁判阿爾坦（Omar Abdulkadir Artan）的遭遇，則揭示了弱小國家在強權邏輯下的無奈與悲哀。作為首位躋身世界盃執法團隊的索馬里裁判，阿爾坦曾獲評非洲年度最佳裁判。他的入選，本是國際足協彰顯多元包容、鼓勵發展中國家體育人才發展的勵志故事。然而，即便他的名字早已由國際足協報備，且全程合規取得美方發放的外交人員簽證，卻仍在邁阿密機場被美方以模糊的「國家安全」為由，直接任意遣返。

​國際足協事後對此不公遭遇表示遺憾，卻無力約束東道主的單邊行為。這無疑給了標榜「開放與法治」的美國一記重錘：在單邊霸權眼裏，程序正義與外交護照皆是空文，國別偏見與身份政治才是最高準則。

美國的雙標、傲慢與制度性任性

​這兩起事件絕非偶發的行政疏漏，而是美國政治體制與外交邏輯長期異化的必然結果：

• 外交雙標的極致： 美國對敵對或邊緣化國家肆意設限、層層刁難，對盟友則放任寬容。政治立場取代了體育精神，成為評判一切的核心準則。

• 行政權力的系統性任性： 在邊境安全審查的幌子下，聯邦執法部門擁有極大的自由裁量權。當這種權力缺乏透明度與國際監督時，極易淪為實施地緣政治打壓的白手套。

• 霸權思維的慣性： 美國長期將體育、文化、經濟等公共領域視為其外交政策的延伸工具。這種治理傲慢，正在加速蠶食戰後國際秩序的公信力。

當體育不再純粹，規則可以隨意變通，公平可以被政治裹挾時，受損的不僅是世界盃的百年聲譽，更是國際社會對「主辦國契約精神」的根本信任。

「弱國無外交」的百年拷問與時代警醒

對於身處大時代的我們，這兩起事件不僅僅是一宗體育新聞，更是一次跨越百年的沉痛歷史拷問。它再次印證了那句殘酷的外交鐵律：弱國無外交，弱者無尊嚴。我們不妨設想：假如不是身處中華民族偉大復興的年代，假如不是擁有日益強大的綜合國力作為後盾，那麼同樣經過國際足協層層遴選、代表亞洲最高執法水平的中國裁判團隊，在面對西方強權的審視時，其遭遇會否成為阿爾坦的翻版？

歷史與現實交織的鐵證告訴我們：沒有國家的強大，就沒有個體的尊嚴；沒有實力的護航，公平與正義往往只是強者賜予的奢侈品。體育能否超越政治藩籬？答案是：體育本身無能為力。只有當一個國家自身站得穩、挺得直，在國際舞台上擁有不可忽視的實力與話語權時，其國民與運動員才能在國際賽場上贏得真正的平等待遇與尊重。面對當前國際秩序的失範與亂象，唯有自身強大，方能看清迷霧，立於不敗之地。

作者筆名規則第12人是公共管理碩士學生及足球運動熱愛者。



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