來稿｜當「真愛」越界之後——患者私隱應靠制度守護

來稿作者：徐小龍博士



賴泳恩律師在「01論壇」以《公院病房成了「拍拖聖地」 醫療專業操守不敵「真愛」？》為題，將公眾視線聚焦在病房秩序、專業操守與權力邊界失守。這個觀察切中了事件的表層震撼，也說出了不少市民的直觀感受：公立醫院不是談情說愛、展示關係或滿足私慾的地方。若報道所述屬實，一名明愛醫院女實習醫生先後被指擅用院方器材為自己照X光、找在屯門醫院工作的男友代為替病人做檢查，以及擅用他人帳號登入臨床醫療系統瀏覽病人資料，事件本身已不只是「失當」兩字可以概括。醫管局已即時解僱涉事實習醫生，而警方亦以涉嫌不誠實使用電腦拘捕該名24歲女子。



更大的問題是資料越界

不過，若沿着賴泳恩文章提出的角度再走深一層，這宗事件更值得社會正視的，其實是病人私隱在數碼醫療年代如何被輕易越界。病房秩序受損，公眾會憤怒；專業角色混亂，市民會質疑；但若連病人的醫療紀錄都可能在未經授權下被翻查，那麼被動搖的，便不只是某間醫院的管理形象，而是整個公營醫療體系最根本的信任基礎。

公院病房是否成了「拍拖聖地」，當然值得關注，因為它反映了部分醫護人員對專業場域的基本界線欠缺敬畏。然而，和病房秩序相比，病人資料私隱其實牽涉更深層的制度問題。醫院不是一般辦公場所，病歷亦不是普通文件；病人願意向醫護披露病史、情緒困擾、身體缺陷、生育情況，甚至其他難以啟齒的經歷，前提是相信這些資訊只會在醫療需要下被使用。

一旦有人未經授權翻查病歷，無論動機是出於好奇、私人關係還是其他原因，受損的都不只是個別病人的權益，而是每一名求醫者對制度的安全感。病人將最脆弱、最私密的部分交給醫療系統，不是因為系統「方便」，而是因為相信系統值得信任。若這份信任被消耗，最終影響的不只是觀感，而可能是病人是否願意如實交代病情、是否放心使用電子病歷、是否相信公院能守住最基本的界線。

私隱底線不容逾越

今次事件之所以令人不安，在於若報道屬實，問題並非單純「看錯」資料，而是涉嫌擅用他人帳號登入臨床醫療系統。這不是技術上的小失誤，而是直接涉及身份、授權與責任的問題。帳號不是普通密碼，它代表一個人在制度中的權限位置，也代表系統對其專業身份的信任。誰在何時查閱甚麼病歷、是否與工作相關，本應有清楚可追的紀錄。若這個關口都能被借用或冒用，整套問責機制便可能流於形式。

這也正好反映當下社會一個值得警惕的現象：科技令資訊愈來愈容易取得，但人對界線的尊重卻未必同步提高。今天不少人早已習慣在網上查看、截圖、轉發別人的生活細節，彷彿「看得到」便等於「可以看」。然而，在醫療體系內，這種心態尤其危險。醫護人員接觸的不是一般社交資訊，而是病人最敏感的健康紀錄。正因數碼系統令資料調取更快捷，制度和文化便更需要反覆強調：技術上能做到，不等於倫理上做得過。

專業操守不能只靠自律

醫管局即時解僱涉事實習醫生，顯示當局明白事件不能視作一般疏忽。這種處理有其必要，因為實習並不是專業倫理的灰色地帶。相反，正因實習醫生處於養成階段，更應在一開始便清楚知道，甚麼界線是不能碰的。醫學教育若只重視臨床技巧，而對權限使用、病人私隱、數碼操守着墨不足，便容易令部分年輕從業員誤以為，只要事情沒有即時被發現，便不算真正越界。

但若社會把一切責任都放在個人操守之上，仍然不足。事件同樣提醒醫療機構，數碼化程度愈高，制度設計便愈不能鬆懈。帳號管理是否足夠嚴謹？異常查閱有否及時警示？跨院取覽紀錄是否有更清晰的監察機制？前線人員的私隱培訓是否只是例行公事？這些問題若不正視，即使懲處了個別人員，也未必能真正修補病人對制度的信任。

賴泳恩的文章從病房秩序與專業操守切入，讓公眾看到事件對醫療場域形象的衝擊；若再往前一步看，今次風波其實更提醒我們，真正不能失守的，是病人私隱這條底線。醫療制度之所以能運作，不只因為醫護具備技術能力，更因為病人相信自己的脆弱與秘密會被慎重對待。在資訊流動愈來愈快、界線愈來愈容易被模糊的年代，醫療專業最珍貴的，不記是效率與權限，而是對「不該看的不能看、不該碰的不能碰」這種基本原則的堅持。若這條線守不住，失去的將不只是一宗事件的公信力，而是整個公營醫療體系賴以立足的信任。

作者徐小龍博士是註冊專業測量師（建築測量）。



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