張遠深｜當教鞭被法律沒收——亞洲應探索自己的教育新路

來稿作者：張遠深



2026年6月，兩則教育事件在東亞社會引發了截然不同的迴響。韓國Netflix劇集《鐵拳教育》以虛構的「教權保護局」以暴制暴，上線三日稱霸全球32國收視榜，在韓教師界引發「又爽又心酸」的複雜共鳴；同一時間，香港前籃球代表隊名將翁金驊在漢華中學操場體罰學生的片段曝光，這位有「亞洲三分王」之稱的教練，最終以「普通襲擊」罪名被捕，獲准保釋候查。一部劇讓觀眾為教師的鐵拳叫好，一個真實案件卻讓教師面臨刑事追究——這看似矛盾的兩幅畫面，實則映照出東亞教育體系的深層焦慮：當傳統的教鞭被法律沒收，當西方的兒童權利話語在亞洲文化水土不服，我們的教育正面臨一場前所未有的秩序危機。



「爽劇」背後的血淚現實

《鐵拳教育》絕非憑空捏造的爽劇。劇中每一個讓人咬牙切齒的案件，幾乎都能在近年韓國社會找到血淋淋的真實事件原型。國會議員之子霸臨同學致死，加害者利用法律手段將處分拖延近兩年，受害者被迫休學，霸凌者卻順利考入首爾大學；首爾瑞二小學一名年僅23歲的女教師，因處理學生之間的小摩擦而遭受家長無休止的訊息轟炸與電話辱罵，最終在教室內輕生；未成年少年犯撞死外送員後在警局嬉笑自拍，仗着《少年法》的保護有恃無恐。

在這些事件背後，韓國教師群體正承受着前所未有的壓力。韓國教師團體總聯合會的調查顯示，高達49.2%的受訪教師端認為過去一兩年來職業自豪感下降，其中67.9%表示最感到無力的時刻是遭學生或家長質疑、不被信任，甚至面臨教權被侵害的情況。

日本左派教育實驗的教訓

如果韓國的困局是一場劇痛，那麼日本過去三十年的教育實驗，則是一場由左派意識形態主導的、長達兩個世代的災難。

戰後日本左派勢力長期以「兒童權利」為旗幟，強力推動教育鬆綁。其極端產物，便是從1970年代推行至2011年的「寬鬆教育」政策——三次削減課時、大幅降低教學難度、全面禁止體罰。這套打着「減輕負擔、培養創造力」美好口號的教育理念，帶來的卻是連鎖災難：日本學生在PISA國際評估中排名大幅下滑，學力崩潰；「怪物小孩」橫行，教室淪為嘈雜遊樂場，霸凌事件不減反增；中產家庭被迫花巨資送子女進入私立補習學校，教育成為富人特權，階級固化進一步加劇。

日本政府最終於2007年以寬鬆教育導致學力嚴重下降為由宣布廢除這一模式，2011年徹底終結。然而，傷害已然造成——整整一代人，在「尊重兒童自主」的口號下，失去了應有的紀律訓練與學力基礎。國際學習能力調查顯示，日本學生的數學思考和讀解能力排名在寬鬆教育期間大幅下降。

這場持續三十年的社會實驗留下了一個血淋淋的教訓：將兒童權利絕對化、抽象化，而不搭配相應的紀律框架與成人的權威引導，最終傷害的恰恰是兒童本身的成長與安全。當一個社會過度強調「孩子的權利」，卻忽略了「孩子的責任」，培育出來的不是有獨立人格的公民，而是無法無天、不知敬畏的巨嬰。這正是西方「無限兒童權利」觀念在亞洲社會水土不服的核心原因。

亞洲文化基因與西方教育理念的衝突

為什麼西方那套「尊重兒童自主、全面反對體罰」的理念在亞洲頻頻碰壁？筆者認為，答案不在法律條文，而在文化土壤的根本差異。

亞洲社會深植於儒家的倫理體系，強調「尊卑有序」與「長幼有別」。相較於西方教師傾向於將學生視為朋友、採取「親民」的互動模式，東方社會更能接受儒家式的管教方式，將其視為維持倫理秩序與長幼尊卑的必要手段。這種文化並非偶然形成——數千年來，亞洲以農耕社會為基礎，農業生產需要高度集體合作與密集勞力，因此社會文化普遍重視紀律、服從與集體利益。此外，亞洲父母習慣透過批評與糾正來教育孩子，家庭形成了強烈的權威結構，成為權力關係的延伸。

與之相對，西方社會的文化基調是個人主義。西方文化認為孩子從出生那一刻起就是一個獨立的個體，有着自己獨立的思想和意願，任何人都沒有權力干預孩子的選擇。他們鼓勵孩子自由發展，與其培養只能在某一特定領域取得成功的專才，不如把孩子培養成能夠適應各種環境、具備獨立生存能力的社會人。

這兩種截然不同的文化基因，導致了東西教育理念的根本衝突。當亞洲社會未經文化調適，直接套用西方的「零體罰」框架時，往往陷入兩個極端：要麼像日本那樣走向徹底放任，教育品質崩潰；要麼像許多亞洲學校那樣，教師在「碰都不敢碰」的恐懼中徹底放棄管教，校園秩序暗中失守。

問題的關鍵不在於「該不該體罰」——任何造成身體傷害的行為都應受到法律約束。問題在於：當禁止體罰後，亞洲社會有沒有提供替代性的、符合自身文化脈絡的有效管教方法？如果沒有，那麼教師退縮、家長濫訴、學生囂張的惡性循環就不可避免。

法律與文化衝突造成尷尬處境

翁金驊事件暴露了香港教育的結構性矛盾。一方面，香港早在1991年已通過《教育規例》第58條明確禁止教師對學生施行體罰，違例者最高可被罰款五萬港元及監禁一年。另一方面，多名曾接受翁執教的球員打破沉默，表示體罰式的訓練方式「從來沒變」——掌摑球員、扭耳朵、用球扔向頭部、讓球員互摑，這些都是訓練中的常態。一位前球員的感嘆耐人尋味：「全部人都覺得不妥，但你又可以怎麼樣？」

這種「法律明文禁止，文化傳統未變」的尷尬處處境，並非香港獨有。深受儒家傳統文化影響的東亞地區，過去體現於現實中的教育方式多以父母或教師的管教權為核心，容許體罰之存在。長幼尊卑體系強調的是父母對子女的管教權威，子女幾乎沒有自主決定表達意見的可能。當西方法律框架與亞洲文化慣習發生碰撞，表面上法律贏了，實際上文化慣習仍在暗處運作——結果是法律失尊，文化倒退，教育失序。

香港教育改革三條出路

香港要走出困局，不能幻想複製任何一個國家的模式，而必須在自身法律框架與文化傳統中，摸索第三條道路。具體而言，有三個方向值得考慮：

第一，立法明確「合理管教」的界限。 香港現行法律對體罰一刀切禁止，卻沒有清晰定義何為「合法管教」。建議參考日本的實踐——日本對嚴令禁止的體罰行為、被許可的懲戒行為以及合法的正當防衛行為進行了清晰界定——以法律條文列明教師可採取的管教措施範圍（如留堂、口頭訓誡、適度的體能活動等），同時嚴格禁止任何造成身體傷害或精神屈辱的行為。有了清晰的法律界線，教師才不會因恐懼而退縮。

第二，系統推行「正向管教」校本培訓。 禁止體罰後，必須用專業能力填補管教空白。教育局應要求所有教師完成「非暴力教室管理」課程，引入修復式正義等技巧，教導教師如何在不動用懲罰的情況下建立課堂規範、處理衝突。這不是要教師放棄紀律要求，而是用更專業的方式達成同樣的教育目標。

第三，建立「反濫訴」機制，保護教師正當權益。 韓國教師的悲劇提醒我們，若不遏制惡意投訴，教師權威將蕩然無存。韓國國會已於2023年通過修訂「恢復教師權威四法」，對反覆向教師提出不合理投訴的家長採取「書面道歉及防止再犯誓約」等措施。香港可考慮成立獨立的「教育申訴調解委員會」，所有針對教師的投訴必須先經該委員會初步審查，證據明顯不足或動機惡劣者直接駁回。

最後，也是最根本的——香港社會必須進行一場關於「教育目的」的公共討論。 我們要培養怎樣的下一代？是只懂「權利」而不知「責任」的自我中心者，還是在尊重他人與遵守規範中成長的公民？亞洲教育的優勢從來不是放任自由，而是在嚴格中有溫暖、在紀律中有關懷。找回這份平衡，既不回到舊日的藤條時代，也不盲從西方的極端個人主義，才是香港教育真正的出路。

亞洲必須走出自己的教育道路

《鐵拳教育》在韓國的流行與翁金驊在香港的被捕，共同標誌着一個時代轉折點。這部席捲全球的爽劇之所以能引發如此強烈共鳴，恰是因為它觸及了一個跨越國界的集體焦慮：當大人開始怕小孩，當教師被剝奪了所有的管教工具，當西方的兒童權利話語以「政治正確」之名碾壓一切亞洲文化慣習時，教育這份最古老的人類事業，還能正常運轉嗎？

西方以個人主義為核心的教育理念，培育的是獨立自主的個體；亞洲以集體主義為底色的教育傳統，塑造的是知禮守序的公民。兩種模式各有其文明脈絡，本無高下之分。問題在於，當亞洲社會將西方的教育話語奉為圭臬、全盤照搬時，我們是否問過自己：這套培育西方個人主義公民的教育體系，真的適合需要培養集體協作精神與社會責任感的亞洲人嗎？

答案顯然是否定的。日本用三十年的失敗實驗已經證明了一件事：在亞洲的土壤上，硬種西方的花，結出的果實只會是畸形的。 亞洲需要的是自己的教育道路——尊重兒童的權利與尊嚴，同時堅守紀律與規範的價值；警惕暴力教育的危害，同時賦予教師合理的管教權與制度保障。這條路不會比簡單的「照搬西方」或「回歸藤條」更容易走，但這是我們必須走的路。

當教鞭落下，我們不再問「該不該打」，而是問「除了打，我們還能做什麼」。這個問題的答案，決定了下一代將在怎樣的教室中長大，也決定了亞洲社會將走向怎樣的未來。

作者張遠深是日本政治評論員、時事評論家及專欄作家，專注於分析國際政治、日本本土政經架構、東亞區域安全及中日關係。



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