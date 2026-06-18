來稿｜香港邁向無煙社會　統一煙草包裝勢在必行

來稿作者：王文炳教授



本港最新吸煙率下降至8.5%，吸煙者每日平均吸煙支數亦由2023年的12.1支，下降至10.9支，反映控煙工作取得階段性成果。然而，這一趨勢並非不可逆轉。若缺乏持續有效的政策推進，吸煙率隨時可能反彈。正值立法會就新一階段控煙措施的附屬法例展開討論之際，社會更應適時正視控煙工作的長遠挑戰。本港需要建立全面且多管齊下的控煙策略，從供應與需求兩方面同時入手，長遠減低吸煙率。統一包裝設計便是其中重要的一環。



統一包裝設計減煙草吸引力

煙草商透過市場策略誘使消費者，特別是青少年嘗試煙草產品，例如利用煙包設計提升煙草吸引力。因此，控煙政策不單要「管供應」，亦要「禁宣傳、減引誘」，削弱煙草商的宣傳手段。

即使煙草廣告早已受到嚴格規管，煙包本身仍是煙草企業主要的宣傳工具之一。在便利店等零售場所，煙包陳列櫃有着不同圖案、顏色及商標設計，往往成為最顯眼的商品展示區之一，形同亮麗廣告燈箱，增加煙草產品的注目程度。推行統一包裝後，將可大幅消除煙草產品的品牌差異，減低煙包陳列的吸引力，尤其降低對青少年的引誘。

統一包裝最早由澳洲提出，並於2012年推行，是以世界衞生組織（世衞）《煙草控制框架公約》第11及13條為依據而定的措施。實施傳統吸煙產品的統一包裝設計能禁止煙包顯示商標、顏色、品牌及推廣信息。煙包只能以特定顏色及字型在指定位置顯示煙草產品信息，並必須展示大面積的警示圖案及健康忠告。增強煙包上的健康警示效力，進一步減低市民，尤其是青少年，嘗試吸煙的誘因。

國際經驗已證成效

澳洲政府在推行該措施時曾進行一項有關煙包設計的研究，發現啡綠混合色讓吸煙者聯想至「死亡」、「骯髒」，被認為是最不具吸引力的顏色，因此成為統一包裝的指定顏色。自2012年措施推行後，發現吸煙者更願意戒煙及嘗試戒煙。根據澳洲政府的報告，在實施統一包裝設計後的34個月，澳洲的平均吸煙率由19.4%下降至17.2%，當中約四分之一的跌幅可歸功於統一包裝的措施。

新加坡、泰國、法國等相繼落實統一包裝設計的國家均採用同一包裝顏色要求。法國於2017年實施統一包裝，在措施實施後，有吸煙者表示在公眾場所取出捲煙時會感到尷尬。另有超過五分之一成功戒煙者指統一包裝設計是他們戒煙的原因之一。可見，在煙包上加上指定圖像及使用指定顏色能大大降低吸煙者吸煙意欲，相信對容易受好奇心驅使而接觸煙草產品的青少年而言更為有效，令他們意識到吸煙不是「有型」或潮流，而是嚴重損害身體的不良習慣，遏止他們嘗試吸煙。

控煙工作從來不是一蹴而就，而是需要持續推進的公共衞生進程。政府正籌備傳統吸煙產品統一包裝設計及完稅標籤制度的落實安排，計劃於2027年12月起全面實施。完稅煙標籤制度與傳統吸煙產品統一包裝設計，正正分別針對非法供應及市場誘因兩大關鍵環節，互為補充。在新一階段控煙措施逐步推進之際，期望社會各界能以公眾利益為大前提，支持各項措施的落實，以有效地鞏固控煙成果，邁向無煙香港。

作者王文炳教授是香港大學李嘉誠醫學院助理院長（學生專業發展–醫療衞生科學）、護理學院教授。



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