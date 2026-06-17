來稿｜活化通函郵政——引入「自助投遞權利費」 實現基層治理雙贏

來稿作者：邵天虹



在「完善地區治理」的新格局下，區議員、社區幹事及地區組織被寄予厚望，成為政府與市民之間重要的溝通橋樑。然而，在地區深耕的工作者往往面對一個實務上的巨大掣肘——如何將累積的工作報告與政策資訊，高效且低成本地傳遞到每家每戶？現行的香港郵政通函服務，其收費較為高昂、模式較為保守，不利於地區服務普及化。要打破此局面，政府與香港郵政不妨解放思維，探討引入「社區自助投遞權利費」機制，將實體勞務轉化為特許經營，創造官民雙贏。



現時香港郵政的通函服務，本意是方便沒有收件人姓名的推廣郵件能覆蓋特定屋宇。然而，經歷多次郵費調整後，目前即便是最基本、最輕的常規信件，每件投遞至中央信箱的費用已要近一元港幣。地區工作者若要向一個擁有兩萬戶的關愛隊社區派發工作報告，單是郵費便需耗資近兩萬元，這還未計算設計與印刷成本。對於資源有限的地區辦事處而言，這無疑是一筆沉重的財政負擔。結果，不少工作者索性放棄實體派遞，全面退守線上群組或街站。但現實是，許多真正需要尋求社區協助的基層長者、基層家庭，恰恰是與數碼世界脫節的「網絡邊緣人」，單靠 WhatsApp 或 Facebook 根本無法有效接觸。對於工作繁忙的中產人士，更宜人的郵政費用可拉近地區工作與他們的社區參與距離。

通函服務之所以昂貴，其中一大原因在於香港郵政承擔了「最後一公里」的實體勞動力。從點算、分揀到郵差逐層逐戶塞進信箱，每一步都是高昂的人力成本。近年香港郵政同樣面對人手流失與營運虧損的雙重壓力，陷入「加價導致客戶流失，流失導致再度加價」的惡性循環。

既然如此，政府何不順應「共享基礎設施」的現代治理思維，將投遞權利「解構」並外判給社區本身？

筆者建議，香港郵政可推出「地區通函自助投遞計劃」。其運作機制十分直觀：地區工作者在網上系統登記並繳付一筆遠低於現行郵費的「行政權利費」（例如每件一角，或按季度收取固定的權利費）。系統核實後，會發放一個專屬的「特許郵資二維碼標誌」供寄件者印在報告上，並發出臨時的「社區投遞通行證」。此後，香港郵政無需動用任何郵差人手，而是由地區工作者組織其義工團隊，憑證合法進入區內屋邨或聯絡私人屋苑管理處，自行將報告投入居民信箱。

這種「寄件者自理、郵局收特許費」的模式，至少能為特區政府與整個社區帶來三重效益：

首先，是釋放勞動力，為香港郵政開闢全新利潤點。新模式下，郵政署幾乎不需要付出實體勞務，僅需維持系統運作和基本抽查，即可穩賺這筆「權利費」。更重要的是，低門檻的收費能將那些因為「嫌貴」而流失的地區客戶重新吸引過來，化被動為主動，增加非郵政服務的純收入。

其次，是賦能地區治理，打通資訊傳遞的「最後一公里」。區議員與地區組織能以較低成本，定期、更有系統地向居民匯報工作，讓市民清晰看見地區資源如何被轉化為實質的社區建設。當資訊透明度提升，街坊對社區的歸屬感與對體制的信任度自然會相應提高。

最後，是優化社區自治，活化義工參與。過去義工團隊只能在街站風吹雨打，派發效率受天氣和人流限制。新機制下，義工能合法、有秩序地協助社區資訊入屋，既能增強地區組織的凝聚力，也建立了「社區事、社區辦」的良好氛圍。

當然，政策創新必然伴隨管理挑戰。然而香港的治安、基層治理者和物業管理者的質素都值得信任。不畏常法之不變，但求治道之日新。小小的通函郵費折射出的是公共服務轉型與基層治理效率的大問題。將實體通函由「全包宴」改為「自助餐」，既能幫郵政減輕人手壓力，又能吸引地區工作者使用，更讓市民獲取更多知情權，這項一舉三得的政策建議，值得有關當局以破格的思維去探索。

作者邵天虹是九龍城防火委員會委員。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



01論壇歡迎投稿。請電郵至01view@hk01.com，附上作者真實姓名、自我簡介及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。香港01保留最終編輯權。

