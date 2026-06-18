議員來稿．方國珊｜反制不是升級對抗　而是維護應有底線

來稿作者：方國珊議員



中國近日宣布對菲律賓國防部長特奧多羅（Gilberto Teodoro）及其家屬實施制裁，禁止其本人、配偶及子女入境中國內地及港澳特區。消息公布後，引起國際社會廣泛關注。有人將焦點放在制裁措施本身，甚至渲染中菲關係進一步惡化，但若回顧近年南海局勢的發展脈絡，便不難發現，中方今次採取反制措施並非一時意氣之舉，而是面對持續挑釁和抹黑後作出的必要回應。



作者方國珊是第八屆立法會地方選區（新界東南）議員。（湯致遠攝）

近年來，菲律賓部分軍政高層不斷以所謂「維護漁民權益」、「維持地區平衡」等理由，在南海問題上頻頻發表針對中國的言論，並多次配合域外勢力介入地區事務。作為菲律賓防長，特奧多羅曾公開將中國形容為菲律賓面對的主要外部威脅，並就南海問題發表多番強硬言論，企圖將正常的海上維權執法行動描繪成所謂「威脅」。這些做法不但無助於解決爭議，反而加劇彼此猜疑，削弱兩國互信基礎，令本已複雜的南海局勢增添更多不穩定因素。

事實上，國際社會對「制裁」二字並不陌生。近年無論是俄烏衝突、中東局勢，抑或國際科技競爭，美西方國家均頻繁以制裁作為外交工具，涉及政府官員、企業甚至普通民眾。然而，同樣是維護自身利益的反制措施，部分西方國家可以被包裝成「捍衛規則」，中國採取類似行動卻被標籤為「強硬升級」。如此赤裸裸的雙重標準，不僅缺乏說服力，更暴露了某些人根深蒂固的偏見。

更重要的是，反制從來不是中國處理外交關係的最終目的。中國始終堅持和平發展道路，主張透過對話協商妥善解決分歧。即使在南海問題上，中國多年來仍持續推動《南海行為準則》磋商，並與東盟各國保持密切經貿往來。中國與東盟已連續六年互為最大貿易伙伴，雙方合作規模不斷擴大。這充分說明，中國追求的是合作共贏，而非對抗衝突。

對香港而言，這一點尤其重要。香港作為國際金融、航運及貿易中心，長期受惠於開放穩定的國際環境。香港的繁榮發展與國家發展大局緊密相連，也與區域和平穩定息息相關。我們支持國家依法維護主權、安全和發展利益，同時亦期望各方以理性和務實態度處理分歧，避免誤判和對抗升級。

和平從來不是沒有原則的退讓，維護原則也不等於拒絕合作。真正成熟和負責任的做法，是在堅守底線的同時保持溝通，在維護自身利益的同時尋求共同發展。面對複雜多變的國際形勢，唯有堅持相互尊重、和平共處和合作共贏，才能為地區帶來長遠穩定，亦才能讓發展成果惠及更多人民。這不僅是中菲關係未來發展應有的方向，也是亞洲各國共同努力的目標。

作者方國珊是第八屆立法會地方選區（新界東南）議員，工程師。



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