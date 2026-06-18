招國偉｜借鑑深圳經驗制定五年規劃　雙城聯動互補共同站得更高

來稿作者：招國偉



特區政府於6月15日，公佈香港首份「五年規劃」諮詢文件，展開為期兩個月公眾諮詢，預計於今年第三季公佈正式文件。今次五年規劃的目標，是主動對接國家《十五五規劃》綱要，更好融入及服務國家發展大局，制定香港發展藍圖，有別於政府每年發表的《施政報告》及《財政預算案》，是香港未來的航海圖，需要全民參與，凝聚各界共識。



在《十五五規劃》中，國家規劃了香港的最新戰略定位，打造「四中心一高地」，即國際金融、航運、貿易、創新科技中心以及國際高端人才集聚高地。在一河之隔的深圳，早前亦發佈了《十五五規劃》綱要，對香港而言，不僅值得借鑑，更是聯動的戰略伙伴。

深圳《十五五規劃》錨定至2030年，在多項指標中定出增長目標，值得香港制定自身五年規劃時作重要參考。其中，包括地區生產總值（GDP）達至超過5萬億元人民幣，年均增長率爭取5%以上，全社會研發投入強度增至7%，戰略性新興產業加值超過2.3萬億元(佔GDP 45%)，居民人均可支配收入超過11萬元，以及外貿進出口總額突破5萬億元。現時，香港於2025年的本地生產總值（GDP）為3.31萬億港元，借鑑深圳經驗，大有發展空間，可在主要領域中設定指標，量度發展進程。

深圳改革經歷40餘年，由一座落後的邊陲小鎮，發展到今天具有全球影響力的國際化大都市，實踐了歷史性的跨越及飛躍。從早期製造業開始，受惠於港人往深圳設廠，工業北移，帶動工業發展，並由「製造」向「智造」轉型，建立起市場為導向，企業為主體，產學研深度融合的技術創新體系，走出了深圳科技創新的道路，推動深圳經濟高質量發展。在1980年代，由於深圳河治理的問題，出現了多幅跨境土地歸屬變化，造就了河套「一河兩岸」、「一區兩園」的獨特優勢，共同組成河套深港科技創新合作區，成為粵港澳大灣區重大合作平台，發揮支撐大灣區國際科技創新中心建設的重要作用。香港與深圳之間的聯動一直在路上。

香港有本地大學紛紛進駐深圳，促進科研成果產業化。香港同在北部都會區設立大學城，作為未來發展重要引擎，更在今年的《財政預算案》中預留100億元供資助大學及應用科學大學，申請發展校舍。在大學城區內的院校設施與區內的產業園要有機連結，強化「產學研」一體化發展，深圳「產學研」積累經驗，典型的例子有全球著名無人機公司大疆打響了名堂，香港這方面大可借鑑。

香港人對於深圳，可以說既熟悉又陌生，兩地的聯動協作，不止於港人在假日北上消費、旅遊體驗等，須要共同站在更高的戰略上，推動粵港澳大灣區建設，與灣區內城市成為「合夥人」，推動人流、物流、資金、信息便捷流動，促進大灣區市場一體化，打造富有活力及國際競爭力的一流灣區，以及世界級城市群。

作者招國偉是「公屋聯會」總幹事。​



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