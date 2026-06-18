議員來稿．莊豪鋒｜科技信仰的褪色：從共享初衷到平台霸權的反思

來稿作者：莊豪鋒



回望2010年，那是一個對新科技、新經濟模式充滿無限憧憬的黃金年代。那時的我正全情投入科技界，創辦初創公司，沉醉於代碼與商業模式碰撞出的火花之中。在香港，我算得上是比較早涉足加密貨幣、區塊鏈與共享經濟手機應用程式的開發者。那時候的科技圈，大家都有一團火。



作者莊豪鋒是第八屆立法會地方選區（新界西北）議員，IT初創企業家，電子工程師。（湯致遠攝）

我們當時不僅僅是在寫程式或做生意，更像是在追隨一種「信仰」——相信科技能夠打破既有利益階層的壟斷，相信去中心化能將權力交還給個人，相信共享能讓社會資源達到最優化的配置。然而，十多年過去了。當初那些令人熱血沸騰的革命性概念，在資本與現實的長期洗禮下，卻慢慢走向了變質與異化。

先談談加密貨幣。最初，其核心精神在於「去中心化」與「毫無數碼印記」，代表了一種對傳統金融體系壟斷的科技反叛。但看看今天的幣圈生態，絕大多數交易都必須在大型中心化交易所進行，並完成極度嚴格的真實身份認證（KYC）。加密貨幣失去了當初保護絕對私隱的初衷，淪為了傳統金融市場的延伸，變成一種純粹充滿投機與炒賣色彩的金融工具。

同樣令人唏噓的變質，也發生在「共享經濟」身上。Uber 和 Airbnb 誕生之初，理念是活化社會上的「閒置生產力與資源」。但時至今日，這已完全演變成「平台經濟」。越來越多的人並非使用閒置資源，而是為了加入平台，特意去購買新車隊、租下整棟大廈。當大量新資源被「刻意」投入系統時，它就背離了活化閒置的初衷。更甚者，平台在掌握市場話語權後，從最初結合雙方的橋樑，變成了兩頭剝削的壟斷巨獸，用冷冰冰的算法取代了人與人之間的互助溫度。

今天，我們正站在一個更為巨大的時代轉折點——這是一個屬於人工智慧（AI）的年代。

對於創業者而言，這是一個最好的時代。過去，我們要把一個宏大的概念變成現實，需要龐大的研發團隊和漫長的開發週期；而在 AI 時代，技術的門檻已被極大地削弱。我們手上有太多強大的 AI 工具，可以幫我們將腦海中的奇思妙想在瞬間具象化。在未來，創業不再單純拼技術資源，而是靠大家的好奇心、對世界的細膩觀察、日常的記錄與深刻的思考。AI 賦予了每個人「心想事成」的能力，讓創意變得實在。

然而，當技術不再是限制，工具變得如此泛濫時，一個更深沉的靈魂拷問隨之而來：當我們憑藉 AI 創作出真正美好的東西時，我們創作的初衷，究竟還有多少能夠堅守？

歷史總是驚人地相似。無論是當年的加密貨幣、共享經濟，還是今天的 AI 創新，當一個新概念展現出巨大的社會價值時，資本便會如鯊魚聞到血腥味般蜂擁而至。

這正是所有創業者的宿命與最大挑戰，當資本介入的時候，你一手創作出來、原本充滿靈性與溫度的東西，就會開始受到資本的控制與專業的商業操作。為了追求回報率、為了迎合市場的流水線、為了跨國擴張，企業會被逼套上冷酷的商業框架。在指標（KPI）與股東利益的重壓下，那個作品原本最可愛、最純粹的初衷，往往會在不知不覺中被蠶食殆盡，最終變成了另一隻面目模糊的商業巨獸。

從當年的科技創業者，到今天的立法會議員，我依然熱愛並深信科技能推動社會進步，但我已不再迷信被資本包裝的創新神話。寫下這段反思，並非否定商業化的價值，而是希望與各位在時代浪潮中奮鬥的創業者共勉。在我們手握最強大工具、走向更廣闊市場的同時，請時常回頭看看自己出發時的背影，努力在這充滿資本算計的世界裡，為自己最初那顆可愛的初衷，留下一方淨土。

作者莊豪鋒是第八屆立法會地方選區（新界西北）議員，IT初創企業家，電子工程師。



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