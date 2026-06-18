來稿｜AI素養教育需要一份「活文件」

來稿作者：蕭祖成



《中小學數字教育發展藍圖》於昨日（6月17日）公布，連同附篇《中小學人工智能素養學習架構》及《中小學應用人工智能教學指南》，為本港中小學AI教育定下框架。惟AI風險急速演變，新興風險如何及時走進課堂，仍待具體安排。筆者建議教育局在落實《藍圖》的過程中，定期以簡報形式為《學習架構》提供補充，讓《學習架構》成為一份與時並進的「活文件」。



AI風險形態急速演變

自2022年11月ChatGPT面世，人工智能（AI）大幅提升了工作與學習效率，但AI的風險形態亦不斷演變。2024年1月，深度偽造技術已足以在視像會議中以假亂真，本港即有跨國公司職員墮入騙局，先後轉出2億港元。2025年3月，圖像生成的逼真度大幅提升，偽造收據隨即在各地社交平台湧現。2025年7月，有能夠自主行事的AI代理無視凍結指令，刪除企業的生產資料庫。而在近期，AI眼鏡等穿戴式裝置相繼進入市場，鏡頭和麥克風可長時間隨身運作，為私隱保障與考試誠信帶來新的挑戰。

AI所帶來的風險清單正以月為單位改寫。然而，向學生介紹AI的課程文件，修訂周期向來數以年計。教育局網頁顯示，初中人工智能課程單元的三冊學與教資源，最後更新日期均為2023年7月31日。代理越權、AI裝置等其後湧現的新興風險，自然未及涵蓋。學校排課和教師備課無疑都需要穩定的教材，惟兩輪修訂之間一旦出現新的AI風險，便只能留待下一輪處理，可謂「計劃趕不上變化」。要將這些變化及時送進校門，需要一條比正式修訂更快的通道。

《中小學數字教育發展藍圖》於昨日（6月17日）連同附篇《中小學人工智能素養學習架構》及《中小學應用人工智能教學指南》一併公布，框架相當完整。《藍圖》明確提出，其十個推行策略將「按需要動態調整，因時制宜，適時優化」，方向值得肯定。惟調整針對的是《藍圖》的推行策略，《學習架構》的內容如何持續增補，則有待安排。

本港在AI治理領域，已有定期更新政策文件的先例。數字政策辦公室去年4月公布《香港生成式人工智能技術及應用指引》時，表示會「持續審視」、「定期更新」，時任數字政策專員更形容《指引》為一份「活文件」。同年12月，《指引》便已完成首次更新。

為素養教育設立更新機制

筆者建議教育局為《學習架構》設立定期更新機制。這套機制要解決的，不是AI教育的全部問題。在AI應用及教學方面，《藍圖》及《教學指南》已為學校提供方向，由各校按校本管理原則自行詮釋，是應有的空間。而在AI素養方面，《學習架構》所涵蓋的運作原理及人機協作等範疇亦相對穩定。然而，風險認知卻是其中變動最急的部分，同時也是保障學生的底線。新的風險場景隨時出現，及時提醒學校、為教師提供教學參考，正需要教育局牽頭。

具體而言，教育局可在落實《藍圖》的過程中，定期以簡報形式為《學習架構》提供補充。簡報一年三期，分別於每學期初及暑假前發出，每期三至五頁，整理該期新出現的風險場景、學生應掌握的概念及教學切入點。例如使用AI裝置在未經同意下進行攝錄，將涉及私隱風險，並牽動考試誠信。當出現突發的AI風險事件時，教育局可參考個人資料私隱專員公署的做法，從教學角度及時向學校發出提醒。除此之外，簡報累積的內容亦可待《學習架構》正式修訂時併入正文。

在執行層面，教育局於2025年1月成立「數字教育策略發展督導委員會」，積極參考內地及海外的發展經驗。當局亦透過持份者交流會等渠道吸納學界和業界的意見，為簡報的編製提供了現成的資訊渠道，毋須另設機構。簡報編製所涉開支主要為人手調配及日常運作，每年估計約數百萬元。相對於優質教育基金為數字教育預留的20億元投入，規模甚小，卻能讓這些投資不致隨技術過時。此外，教育局本學年開展的全港「學校運用人工智能現況調查」獲逾九成七學校積極回覆，所有公帑資助學校亦已參加「『智』啟學教」撥款計劃，可見學界的參與已具基礎。

AI素養已成基礎能力

AI素養與過往科技教育的性質並不相同。以往的資訊科技課程多屬技能培訓，相關技術的演變亦相對可控，課程的修訂仍能跟上。AI素養面對的卻是另一種局面，它已是每個學生都需要掌握的基礎能力。即使一個學生從不主動使用任何AI工具，其每日接收的文字、圖片與影片，皆可能有AI參與塑造。一旦分不清內容如何產生、何時可信，便等於在這個資訊環境裏失去基本的判斷力。然而，AI的風險形態不斷演變，素養教育的內容應持續更新，方能有效培養這項基礎能力。

《藍圖》為AI教育定下框架，《學習架構》為素養教育提供指引，而為《學習架構》加入定期更新機制，便能讓素養教育持續跟上變化。技術指引既然可以是一份「活文件」，學生的AI素養教育，同樣值得一份與時並進的「活文件」。

作者蕭祖成是香港大學學生。



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