平機會｜與青年同行　培育平等共融新世代

平機會｜林美秀



青年是未來的主人翁，亦是推動社會發展的生力軍。平機會深信，要從根本上改變社會文化，從教育下一代入手是最有效的策略。因此，平機會多年來深耕青年教育工作，積極透過多元的活動及計劃，向年輕一代散播共融的種子，為建設平等社會奠定基礎。早前，平機會接連舉辦了兩項重點青年活動，分別是第二屆「平等機會盃中學校際辯論比賽」總決賽及「平等機會青年大使計劃2025/26」嘉許典禮。活動充分展現平機會對青年發展的堅定承諾，同時亦為平機會30周年公眾教育活動揭開序幕。



辦中學校際辯論比賽

以思辨深化平等意識

對比傳統的單向灌輸方式，平機會的青年工作方向更着重把平等機會、反歧視及多元共融的理念，轉化為青年可親身參與、思考和實踐的具體經驗，讓他們真正理解社會上不同群體的處境，從而建立共融的價值觀。

為此，平機會舉辦的「平等機會盃中學校際辯論比賽」正是期望透過辯論，讓學生深入了解香港平等機會的現況，並就相關議題作更深入的思考與探討。從搜集資料、分析歸納、到立論與攻防，學生除了能培養慎思明辨的能力，更學會「換位思考」。這種經驗，遠比書本或課堂講解更能讓學生深切理解平等與多元共融的真正意義和價值。

總決賽各校激烈交鋒

王錦輝中小學終奪冠

在5月底舉行的總決賽當日，香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學與順德聯誼總會李兆基中學，就辯題「家庭教育較學校教育對建立學童的平等機會意識更為重要」展開精彩激辯。作為評審之一，我很高興見到同學們準備充足，內容充實及論點完備。

最令人印象深刻的是，同學們均引經據典，引用不同學者及平機會的研究報告數據，從多角度支持自己的論點，充分展現比賽前的紮實準備。辯論過程中，同學們有條不紊地表達觀點，以事實支持論點，情理並茂地闡述立場，表現超卓。經過一輪激烈爭辯，最終由香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學奪得冠軍，順德聯誼總會李兆基中學奪得亞軍，而華仁書院（九龍）和聖公會呂明才中學則在早前進行的比賽並列季軍，在此再次恭喜得獎學校。

體驗式學習打破無意識偏見

啟發大專生以行動推廣平等

另一方面，為大專學生而設的「平等機會青年大使計劃」，則進一步把理念落實到體驗與行動兩個層面。平機會自2022/23學年起推出這項計劃，目的是向年輕人推廣平等、多元和共融的價值，建立他們的正向思維。今屆計劃共招募了55位來自16間大專院校的學生，規模為歷屆之冠。

在體驗層面方面，計劃結合了一系列體驗式學習活動，例如與殘疾健兒一同跑步、使用輪椅走進社區了解無障礙設施、探索多元文化社區，透過親身接觸及了解身邊不同背景人士的需要，加強青年大使的同理心和文化敏感度，打破無意識偏見。今年亦新增參觀精神健康體驗館項目，讓他們有機會親身與復元人士真誠交流，進一步消除對精神健康的誤解。此外，他們亦透過參觀實踐多元共融的企業，了解如何將平等概念轉化為具體政策與措施，並在企業及社區中以行動實踐。這種切身處地的體驗，讓青年對平等機會的理解不再只是抽象概念，而是逐步轉化為同理心與實際行動，拓闊他們對平等機會的視野。

院校協作推動反性騷擾

營造互相尊重校園文化

在行動方面，今屆計劃繼續聚焦於「防止性騷擾」。除了提供相關培訓，平機會更鼓勵青年大使成為校園的反性騷擾大使，在同儕間推廣互相尊重的文化，從根源打擊校園性騷擾。在上周日舉行的嘉許典禮中，會場展示了青年大使的反性騷擾宣傳活動成果。活動各具特色，並透過年輕人喜愛的形式，如社交媒體帖圖、短影片、Podcast等，宣揚反性騷擾信息。在眾多作品中，不少同學強調「積極旁觀者」的重要性，證明青年大使深刻了解，杜絕性騷擾不能單靠受害者孤軍作戰，也需要旁觀者在安全情況下挺身而出、積極介入，唯有雙管齊下，我們才能夠建立一個安全、互相尊重的校園環境。

值得留意的是，有些項目更獲得院校積極配合，展現「一加一大於二」的協同效應。大會當日安排了兩組青年大使介紹他們在校園舉辦的宣傳活動。其中一組來自香港中文大學的青年大使，與校內多元共融事務處合作，於校園擺放一連兩日的攤位，透過互動方式鼓勵同學面對性騷擾要勇於發聲、敢於求助，共吸引了近200名學生參與。另一位來自香港浸會大學的青年大使，則與學生事務處合作，利用自己作為書院學長的影響力，在學生宿舍舉行反性騷擾工作坊及張貼海報，宣傳「積極旁觀者」的概念及求助途徑。兩組青年大使均展現出與院校攜手合作的力量，共同構建安全、零性騷擾校園。

從為中學生而設的辯論比賽，到為大專生而設的「平等機會青年大使計劃」，平機會正逐步構建一條完整的青年教育路徑，讓平等的種子在年輕一代心中生根發芽。我期待他們將所學到的寶貴知識和經驗，帶到未來的崗位上，並持續成為平等機會的倡議者，擁抱和實踐多元共融的價值，攜手推動香港邁向更關愛、更平等的社會。

文：平等機會委員會主席林美秀