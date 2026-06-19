議員來稿．郭芙蓉｜行政主導開新局　行政立法齊心為民！

來稿作者：郭芙蓉議員



本立而道生，本固而枝榮。在2022年慶祝香港回歸祖國25周年大會暨香港特別行政區第六屆政府就職典禮上的重要講話中，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平曾深刻闡釋行政和立法的關係，指出特區堅持實行行政主導體制，行政、立法、司法機關依照基本法和相關法律履行職責，行政機關和立法機關既互相制衡又互相配合。這番話釐清了行政主導體制下各權力機關的定位與協作原則，對於提升香港社會治理效能更具重大現實意義，為香港「由治及興」、良政善治打下堅實的制度與實踐基礎。



作者郭芙蓉是第八屆立法會地方選區（新界西南）議員，葵青區議員。（黃寶瑩攝）

作為第八屆立法會議員，筆者履職至今已逾半年，親身見證了在行政主導下，行政與立法機關「並肩同行、務實為民」的合作模式，並且深刻體會到行政立法關係的良性互動，正為香港的治理實效帶來具體的進步。

竭力推動制度完善革新

2025年11月大埔宏福苑發生的火災悲劇，不僅帶走了寶貴生命，亦令居民痛失家園。這場悲劇暴露了現有制度的短板，包括法規滯後、安全標準不足及跨部門協作效率等問題。痛定思痛，我們必須化悲憤為改革力量，推動制度革新，確保悲劇不再重演。

就在這樣的氛圍下，2026年1月1日，第八屆立法會議員正式宣誓就任。別看宣誓只比以往早了一天，這一天之差，正正展現了行政與立法機關對於推動改革「全速全效投入」的決心。1月14日，在本屆立法會首次會議上，政府主動提出有關大埔宏福苑火災後的支援及重建議案。隨後兩天的會議中，議員們輪流針對制度改革與規管工作提出了多項建設性意見。這種「議員發聲、官員傾聽」的良性互動，標誌著行政立法機關目標一致，致力於填補制度漏洞，守護市民安全。

縱深打擊非法「鬼油」活動

行政主導下的良性互動，亦體現在打擊非法燃油轉注（俗稱「鬼油」）活動上。近月受地緣政治影響，國際油價高企，非法加油活動變得更趨「碎片化」及「隱蔽化」。不法分子利用改裝貨車在停車場或路邊作業，猶如社區內的「計時炸彈」。特別是葵青區近期連發兩宗火警，令地區安全備受威脅。

面對問題急劇惡化，行政與立法機關迅速聯手。筆者於4月1日在立法會提出書面質詢，促請政府加強跨部門執法掃蕩，並提高罰則加強阻嚇性。政府亦迅速回應，短時間內提出修訂《消防條例》，賦予消防處逮捕、截查車輛及扣留涉案物品的權力，同時引入買方罰則、大幅提高對賣方的處罰。

另一方面，針對油價高漲加重職業司機負擔，政府成立跨部門監察燃油供應專責組，立法機關亦迅速召開財委會特別會議配合，通過18億元燃油緊急補貼，從源頭紓緩業界壓力。從質詢到修例，從執法到紓困，各環節精準對接、縱深貫穿，展現了行政主導下以民為本的治理魄力。

提速跟進荃葵青水管三連爆

事實上，行政立法的良性互動，在處理突發民生事件時效果尤為顯著。今年5月，荃葵青地區短短22天內發生三宗水管爆裂事故，數以萬人受影響：5月7日青衣鄉事會路爆食水管、5月25日荃灣楊屋道爆鹹水管、5月28日葵盛西邨再爆食水管，嚴重影響居民生活。

正所謂「民生無小事」，筆者與團隊除第一時間到場視察，更在議會內緊密跟進：5月20日提出口頭質詢，追問跨部門專責小組成效；5月29日致函立法會發展事務委員會要求專責討論；6月4日聯同立法會議員陳恒鑌與發展局及水務署會面。

從青衣爆水管到口頭質詢，再到部門會面，短短28天，政府迅速回應，並向我們交代了清晰的水管改善治理策略——短期以科技優化預警、推動「智管網」加快覆蓋全港；長期則聚焦更換老舊石棉水泥管和鑄鐵管。這種務實為市民解決問題的態度，讓各方在最短時間內達成共識，正是行政立法良性互動帶來的「提速」成果，亦是讓筆者感觸最深的實證。

冀良性互動進一步深化

昔日，反中亂港勢力癱瘓施政，令市民「急難愁盼」的問題無法轉化為政策與措施 。今天，行政主導之下，議會與政府以行動實踐「愛國者治港」。

當下，正值香港制定「十五五」規劃、邁向北都建設的關鍵期。從「被動對接」到「主動規劃」，筆者期望行政與立法的良性互動能進一步深化——官員敢於創新突破，議員善於建言獻策，共同為舊區重建、創科發展、青年置業等老大難問題拆牆鬆綁找出路。

作者郭芙蓉是第八屆立法會地方選區（新界西南）議員，葵青區議員。



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