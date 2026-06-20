黃冰芬｜夏寶龍主任考察傳遞中央對港「三份心意」

來稿作者：黃冰芬



中央港澳工作辦公室主任、國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍日前率團來港考察調研，親臨北部都會區地盤、簡約公屋、河套創科園、新皇崗口岸等地，再到禮賓府與愛國愛港代表人士座談。時間雖短，但覆蓋面廣，有聚焦、有溫度。正值香港首份五年規劃公眾諮詢期間，此行適時傳遞了中央支持特區改革發展的重要信息。回顧夏主任今次訪港，可從三個層面理解箇中深意。



一、對香港發展戰略的高度關心

是次調研精準對應特區政府施政的「難點」與「亮點」。北部都會區是香港未來二十年的發展引擎，涉及漫長的土地收回與利益協調，夏主任將其定位為「重要新引擎」。簡約公屋是本屆政府解決基層住屋痛點的核心政策，此前備受爭議，他親身探訪，為這項政策提供了重要支持。河套創科園與新皇崗口岸，則直接呼應國家創科戰略與粵港澳大灣區融合大局。

更深層的關心，在於時間節點的選擇。國家「十五五」規劃開局之年，夏主任明確要求香港五年規劃必須是「方向性、策略性、可操作」的指導文件，並指示內地有關部門負責協調對接工作。這意味着中央不僅支持香港作出規劃的決定，也會協助編制，為規劃落地保駕護航，為香港首次主動對接國家規劃發揮連接作用。這種關心，不只是戰略層面，更會在關鍵節點上賦能保障。

二、對香港發展勢頭的堅定信心

夏主任給予特區政府「四個肯定」：肯定編制五年規劃的決心、肯定維護國家安全的努力、肯定經濟發展、肯定科技創新建設。這在不時有外部勢力或亂港分子唱衰香港的當下，是中央最有力的信用擔保。

值得注意的是：夏主任此行從北都工地到簡約公屋，全程對媒體公開，這透明化的姿態也是顯示中央對香港營商環境和治理能力的信心，為引導市場向好提供了良好的政治信號。

關於宏福苑大火，據參與前述座談的人士介紹，夏主任在交流中肯定特區政府的善後安置工作， 並強調必須查明火災背後涉及的「利益問題與關係」，追究相關責任人。全國人大前常委譚耀宗等人也引述，中央全力支持特區政府追究責任。這不僅是對特區政府治理能力的信任，更賦予後者推進深層改革的助力。在五年規劃所涉及的結構性轉型中，在改革觸碰既得利益和深層矛盾時，中央將繼續扮演堅強後盾，支持特區政府敢於破局、銳意創新。

三、對香港市民福祉的真摯愛心

夏主任探訪元朗簡約公屋住戶，視察中央援港應急醫院，看的是居住、醫療等關乎基層民眾福祉的問題。這些行程佔時不少，說明中央始終牽掛香港市民最關切的需要。

最有意思的是「見老友」環節。今次沒有安排大規模座談活動，而是夏主任與部分熟悉港情、長年參與社會事務的資深愛國愛港人士圍坐一桌，透過這些「老友」的視角，了解香港的最新情況。席間提到宏福苑火災，夏主任特別關心善後工作，重申要妥善安置災民；還指出背後的「利益集團」問題，指向舊樓維修、消防執法等制度環節。這種關注已非一般性慰問，而是期盼特區進一步提升治理能力。

編制首份港版五年規劃是對接國家戰略、指引特區發展的大事件，也是經濟社會改革轉型的大契機。在這關鍵時刻，夏主任帶來了中央的關心、信心、愛心「三份心意」，也給了香港各界乃至國際社會一顆「定心丸」。展望未來，在中央大力支持、大灣區全面協同、特區政府和各界齊心努力下，我們定能在自己「一五」規劃期間實現高質量發展，為中國式現代化貢獻更多香港力量。

作者黃冰芬是港區全國人大代表，全國港澳研究會會員，香港再出發大聯盟總主任。



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