議員來稿．鄭泳舜｜精準規劃基層住屋藍圖　訂下告別劏房明確路線

來稿作者：鄭泳舜議員



中央港澳辦主任、國務院港澳辦主任夏寶龍近日完成就任後第五次來港考察調研，行程重點之一是到訪元朗攸壆路簡約公屋項目。筆者多年來一直關注基層住屋議題，夏主任親臨簡約公屋項目現場，並探訪了第一戶收鎖匙入住的家庭，充分體現中央對香港基層市民住屋的高度重視和深切關懷，也具有標誌性意義；隨着公營房屋供應陸續到位、「簡樸房」規管制度有序落實，香港在告別劣質劏房的進程上已迎來階段性成果，加上基層住屋的需要近日被納入香港首個五年規劃諮詢之內，象徵其正式融入房屋階梯之中，筆者期望公屋供應今後能同步配合，讓更多基層家庭早日脫離惡劣環境，真正實現安居樂業。



作者鄭泳舜是第八屆立法會地方選區（九龍西）議員，告別劏房行動召集人。（夏家朗攝）

夏寶龍主任一直心繫本港基層住屋需要，早在2021年訪港時已明確提出，在國家第二個百年奮鬥目標實現之時，即2049年，甚至在這時點前，香港必須「告別劏房」。筆者猶記得當時本港劏房環境確實十分惡劣，走訪社區時親眼見證不少基層住戶的窘迫處境；全港逾十一萬個劏房單位，大多空間狹隘、衞生欠佳、安全成疑，住戶不僅缺乏基本生活空間，也缺乏穩妥的租務保障，處境令人憂心。

為此，特區政府多年積極研究對策，着力疏導和處理因土地供應不足而衍生的住屋問題。與此同時，民建聯亦全力配合，聯同多個關注團體成立「告別劏房行動」，集思廣益，透過提出一系列具體倡議，推動特區政府制定明確的「告別劏房」路線圖。事實上，自夏主任明確點出香港社會必須正視住房問題的深層次矛盾以來，過去五、六年間，我們已先後經歷三個關鍵階段，正逐步緩解基層住屋壓力。

針對劏房租務保障不足的問題，在應對基層住屋問題的第一階段，政府引入租務管制，為租客提供為期四年的租住權保障，並限制續租租金加幅上限為10%。政府同期推出「現金津貼試行計劃」，向輪候公屋超過三年的一般申請住戶發放津貼，減輕其過渡期經濟負擔；同時自2020年起大力推動過渡性房屋發展，至今已興建約2.1萬個單位，為有需要人士提供短期居所。這三項措施相輔相成，有效穩定租金水平、紓緩基層負擔，並在長遠房屋供應到位前，適時回應住戶的迫切生活需要。

在滿足居民基本居住需求之後，社會進入處理基層住屋問題的第二階段，聚焦興建更貼近傳統公屋標準的簡約公屋，為輪候傳統公屋達三年或以上的家庭提供過渡性居所，協助他們盡早脫離惡劣的居住環境。過去數年，筆者曾多次為基層及劏房家庭舉辦簡約公屋「睇樓團」，讓大家親身了解項目的設計與配套；至今已落成的9,600個單位已全部入伙，今年內將再有約兩萬個單位陸續落成，切實改善了大量市民的生活環境。

與此同時，當局亦同步推出「社區客廳」試行計劃，透過政、商、民三方協作，為仍然需要居於劏房的住戶提供額外生活空間，並協助他們擴闊社區人際網絡，增強社會連結。欣悉當局早前回覆立法會時透露，目前已有13個社區客廳正式投入服務，預計今年年底前再增設五個，進一步延展社區支援網絡，讓更多基層家庭受惠。

隨着公營房屋供應逐步進入收成期，未來五年，包括簡約公屋在內的整體公營房屋建屋量超過17萬個，讓我們更有條件和底氣踏入第三階段，着手處理劣質劏房的結構性問題。經過廣泛社會討論與政策醞釀，「簡樸房」規管制度已於今年四月正式實施，要求住宅樓宇分間單位必須符合居住環境的最低標準。預期經過48個月的過渡期後，劣質劏房將陸續被取締，確保分間單位能夠提供安全、衞生且合理的居住環境，為基層市民帶來真正可持續的居住保障。

回顧這三個階段的發展，特區政府在推行簡約公屋、取締劣質「劏房」等政策已見實際成效，對改善基層居住環境發揮了重要作用。展望在下一個階段，筆者深信香港人能夠生活得更好，樂見最新公布的首個五年規劃諮詢文件亦明確提出，本港未來需要持續推進公營房屋發展，包括提供「簡約公屋」，滿足不同收入家庭的住屋需要；同時有序取締劣質劏房，保障基層租戶有安全、衞生和適切的住房環境。將基層住屋的需要。這意味着基層住屋需要正式融入房屋階梯之中，市民在入住傳統公屋前，能有相應措施提供適時援助。與此同時，當局須切實執行簡樸房條例，有序淘汰社會上的劣質劏房。

隨着北部都會區的推展，未來可提供多達3,000多公頃新發展土地。筆者認為，政府應利用北都土地供應相對充裕的優勢，在房屋規劃上更有系統地設定具體指標，期望公屋綜合輪候時間未來可壓縮至四年內，並訂立比現行標準更高的居住面積要求，從供應源頭紓解住屋難題。如此，才能為「告別劏房」定下更明確的路線圖與時間表，逐步實踐「住大啲、住好啲」的願景，讓每一位香港市民都能真正安居樂業。

作者鄭泳舜是第八屆立法會地方選區（九龍西）議員，告別劏房行動召集人。



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