來稿｜讀書為名、產子為實？莫讓「搶人才」灰色地帶攤薄公共資源

來稿作者：李佩儀



近年來，特區政府積極推動「搶人才、留人才」戰略，並大幅提升八大資助院校非本地學生的錄取限額，期望藉此鞏固香港作為國際教育樞紐的地位，同時為本港注入新血。然而，在政策大門敞開之際，一些執行上的灰色地帶亦隨之浮現。近日，內地社交平台流傳一篇關於「學簽懷孕通關攻略」的帖文，引起香港社會廣泛關注。據帖文所述，一名懷孕34周的內地孕婦，透過申請香港大專院校的學生簽證，利用跨境保姆車過關，最終僅以港幣550元的本地居民收費，在公立醫院順利產子，嬰兒亦隨之取得香港永久居民身分。這宗看似是個人分享的個案，實則折射出香港現行留學及人口政策在防範濫用機制上，仍有需要完善的空間。



讀書為名、生仔為實？

首先，此類行為對香港的法治精神與高等教育聲譽構成了潛在挑戰。特區政府核發學生簽證的唯一本意，是促進學術交流及吸納未來人才。若申請人如帖文所述，在申請時已明知懷孕，且經過「精密計算」將留學視為來港產子的「最低成本途徑」，其申請簽證的真實意圖便值得商榷。根據本港《入境條例》，向入境處人員作虛假申述或隱瞞關鍵事實均屬違法。若這類「以讀書為名、產子為實」的行為被包裝成「攻略」並廣泛效仿，不僅有違政策初衷，更會令外界質疑本地大專院校的收生嚴謹度，長遠可能損害香港高等教育的國際聲譽。

其次，事件凸顯了公共資源分配的巨大壓力，且影響深遠。目前，持有學生簽證的人士（即非永久性居民）在公營醫療系統中，可享有等同本地居民的收費待遇。相較於非符合資格人士動輒數萬至十數萬元的產子費用，550元的收費無疑存在極大的成本落差。這筆龐大的差額最終全數由公帑補貼。

在目前公立醫院醫護人手短缺、婦產科床位緊張的情況下，若此類個案因「攻略」推波助瀾而激增，勢必對本已超負荷的醫療系統造成沉重打擊。此外，由於在港出生的嬰兒依法享有香港永久居民身分，這意味着他們未來亦有權享有香港的免費教育、房屋福利及各項社會資源。在缺乏整體人口承載力評估的情況下，這種「衍生性」的資源攤薄效應，自然會引發本地市民的深切擔憂。

「搶人才」政策不應被鑽空子

要有效應對上述挑戰，確保「搶人才」政策不被扭曲，特區政府應從政策修補、跨部門協作及參考海外經驗着手，提出以下具體建議：

第一，優化簽證審批與健康申報機制。入境處在審批非本地學生簽證，尤其是年長或已婚的非傳統適齡學生申請者時，可考慮要求申請人作出更詳細的健康申報。當局應明確發出指引，若發現申請人的主要目的並非向學，或其身體狀況明顯無法應付常規的全職學業，應嚴格把關。同時，針對網上公然教唆欺詐、濫用簽證機制的帖文，執法部門應主動展開網絡巡邏與調查，以正視聽，發揮阻嚇作用。

第二，改革非本地學生的醫療收費架構，並引入強制醫療保險制度。香港可借鑒海外主要留學國家的做法。例如，英國對非歐洲經濟區的留學生收取「國民保健附加費」（Immigration Health Service）。澳洲則強制要求國際學生在簽證期間購買「海外學生醫療保險」（OSHC），涵蓋包括分娩在內的高昂醫療項目。特區政府可探討針對持有臨時身分簽證的人士，設立有別於永久居民的醫療收費層級，或強制要求非本地學生自行購買涵蓋產科的私人醫療保險，落實「用者自付」原則，從根本上消除利用簽證賺取醫療差價的誘因。

第三，加強跨部門數據互通與後續監管。入境處、醫院管理局與各大專院校應建立更緊密的通報與核查機制。若醫院發現有短期內利用學簽入境並頻繁使用高額公營醫療服務的異常個案，或院校發現有學生入學後長期以健康理由缺課，應及時互相通報。這些記錄應作為未來審批其簽證延期或申請永久居留權時的重要考量指標，確保公共資源不被惡意濫用。

香港作為開放的國際大都會，歡迎各地真正有志來港進修與發展的人才，這一初衷絕不應改變。然而，良好的政策需要嚴謹的制度與與時俱進的防流弊機制作為後盾。期望特區政府能及早正視現存的制度漏洞，適時修訂指引，在保持社會開放包容的同時，妥善守護香港的公共資源、法治基石與社會公平。

作者李佩儀是灣仔區撲滅罪行委員會委員，渣甸山關愛隊副隊長。



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