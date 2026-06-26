來稿｜走出科研創業「死亡谷」：初創團隊融資應注意這幾點

來稿作者：王妮娜博士



初創團隊需要融資嗎？當然。不過對於高校科研團隊來說，他們想要的遠不只是金錢。在實驗室反覆打磨產品的思維慣性，讓他們在融資的路上一心只想找到那個有意和他們走很遠的同路人，而不是中途着急套現的快錢。



闖關創業「死亡谷」

一位在人工智能領域創業的博士生告訴筆者，事實上他對投資人失望透頂。因為在過去很長的時間裏，很多投資人加了他的微信，約了他面談，最後杳無音信。而他在緊張的產品研發期，一邊要緊跟市場脈搏對大模型迭代、開拓市場、洽談合作，一邊要花很多時間接待調研的風投機構，這讓他失去了耐心。

然而，這就是殘酷的創業路。如果不能闖過融資這關，縱有再好的產品和創意，最後都無法走出創業者所熟知的死亡谷。其中需要的智慧、勇氣、耐力，絲毫不亞於在實驗室裏被數據虐打千萬次所經歷的煉獄過程。如何精準地做出投資人選擇，而不是漫無目的地撒大網、甚至來者不拒，會更好地提高融資效率，更重要的是保護科研團隊對投資人的信任，不至於讓融資耐力被魚龍混雜的投資人調研團隊消耗。

看清投資人的「基因與段位」

首先看投資人的基因和段位。不少初創團隊感到隨着香港融入國家戰略發展，兩地創科領域互動活躍程度大大提升。但另一方面，有些投資機構為了完成相關考核指標，調研一味追求量，這給高校科研團隊帶來了巨大的隱形時間成本。因而，初創團隊篩選投資人至關重要。一個重要的指標是，看對方過往的資產配置中是否有同賽道或者上下游的投資案例。這會大大降低溝通成本。

比如，如果你是正在寵物健康管理人工智能賽道上，匹配的投資人不需要你花好幾個小時科普該領域知識。他們能迅速懂你研發技術的壁壘、商業模型。考察投資人的投資階段也很重要。對於大多數初創團隊來說，他們更需要的是天使輪、早期或專門投資高校產學研的科技孵化基金。中後期的私募基金雖然看起來誘人，但他們的單筆投資門檻極高，甚少投資早期種子項目。

見投資人是面試未來合夥人

理想的投資人是資源賦能型。好的項目獲得融資的渠道很多。比如做寵物人工智能健康管理的初創企業，更需要的是背後有智能硬件製造、芯片供應鏈企業，以及能夠帶來產業相關資源的風投基金。清楚地知道團隊實現規模化量產所需要的資源，並有的放矢地接觸投資機構會提高成功配對投資的概率。

一個普遍的擔心是在技術創新手段層出不層的時代，AI和跨界融合能力大大降低了技術壁壘。不少初創團隊發現投資人調研的問題涉及核心商業機密。投資人將初創團隊的商業計劃分享給已投企業，或者套取完整技術細節後扶持競爭對手，在資本圈也屢見不鮮。因而初創團隊有必要了解投資人已投競品情況至關重要。制定分階段披露策略也應該從一開始就納入初創團隊融資的計劃中。

初創團隊需走出實驗室、適應商業邏輯固然重要，理性認知和投資人的關係會有助於資金配對。見投資人並非去乞求投資，而是面試未來的合夥人。 此外，香港高校設立了不少產學研基金，善用這些基金提供的資金、資源、品牌傳播效力對於剛剛設立項目、開啟科研成果商業化的初創團隊是更穩健的出海碼頭。

作者王妮娜是傳播學博士，在兩地擁有多年金融機構和上市公司投資者關係管理經驗。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



01論壇歡迎投稿。請電郵至01view@hk01.com，附上作者真實姓名、自我簡介及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。香港01保留最終編輯權。

