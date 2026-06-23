來稿｜性格外向健談才適合當社工？別讓刻板印象限制了選擇

來稿作者：馮廣榮



每逢放榜前夕，不少學生都在思考選科與出路：該讀什麼、未來做什麼、哪一條路比較穩妥。「社工」或許在考量之中，在這些看似務實的考量之外，或許還有一個問題值得更早出現——我是否適合讀社工？這不只是關於性格或職業選擇，更牽涉到一種如何理解人與社會的方式。



社工，不只是一種性格

談到社工，社會上常有一種想像：那大概是一群很外向、很健談、很喜歡與人相處的人。如果你不是這樣的性格，好像就不太「適合」。但若只用性格去理解社工，其實過於狹窄，也容易讓一些人過早把自己排除在外。

喜歡接觸人群，當然可以是其中一個元素，但它從來不是全部。社工工作有不同面向：有人專注個案輔導，有人擅長做小組，有人處理社區工作，也有人參與政策倡議與制度層面的改變。當中需要的不只是「外向」，也包括觀察力、耐性、分析能力，甚至是一種能夠在複雜情境中不急於下判斷的節制。從這個角度看，社工並不等同一種性格，而比較接近一種看世界的方式。

更重要的是，社工訓練本身，並不只是「學會如何幫人」。很多人以為讀社工，就是學習一些溝通技巧，如何支持有需要的人。但當你真正走進課堂，慢慢會發現，學習的核心其實在於理解：人是怎樣在社會中被塑造出來的。

從「個人問題」到「處境理解」

例如，在實習或課堂討論中，你可能會遇到一個個案：一位中學生長期缺課，被老師形容為「不負責任」。如果只停留在表面，很容易會得出一個直接的判斷︰這個學生是否缺乏動機？是否沒有自律？ 但當你再多問幾步，情況可能完全不同：原來他需要長時間照顧情緒不穩的家人，家中經濟拮据，也缺乏穩定支持系統。所謂「缺課」，不只是個人選擇，而是被現實推着走的結果。這種由「個人問題」走向「處境理解」的轉變，正是社工訓練的一個核心。很多時候，你以為是在理解一個人，其實是在理解一個社會。

在理解他人之前，先認識自己

在這個過程中，另一個常被忽略、但同樣重要的面向，是自我反思。讀社工，並不只是認識他人，更多時候，是開始認識自己。你會被邀請回看自己的成長經驗：家庭如何影響你的價值觀？你如何理解「正常」與「不正常」？你對某些群體的直覺反應從何而來？你在關係之中習慣站在哪一種位置？這些問題，未必舒服，甚至有時會令人動搖，但正因如此，它變得重要。因為當你試圖理解他人時，你同時也需要意識到，自己的位置、背景與價值，如何影響你對世界的理解。

社工價值是隱約而穩定的軸心

而在不同課程之中，有一條隱約但穩定的軸心，就是所謂的「社工價值」。

它不只是一套專業守則，而是一種對人的基本看法：相信每一個人都應該被以尊嚴對待；理解個人困境不應只歸因於個人；在面對不平等與權力差異時，嘗試站在較弱的一方，為其發聲或創造空間。這些價值未必總是容易實踐，但它們會慢慢塑造你如何看待他人，也如何定位自己。

所以，「我適不適合讀社工」，未必只是性格是否外向的問題。它更接近的是：你是否願意進入一個需要不斷提問、重新理解、甚至修正自己的過程。

不一定成為社工

但會留下「社工能力」

當然，還有一個常見的疑問：如果最後不做社工，那讀社工是否就「浪費」了？這個想法其實可以再想一想。社工訓練所帶來的，不只是某一種職業技能，而是一種理解社會的能力︰你會更容易看見不平等如何形成，對權力如何在日常生活中運作變得更敏感，也更能在複雜情境中保持一種不急於簡化的態度。這些能力，不一定只屬於社工這個專業，它同樣可以延伸到不同工作、不同生活位置之中。換句話說，你未必會成為社工，但這種看世界的方式，往往會留下來。

我適合讀社工嗎？

也許不需要一個過快的答案

在放榜之前，這段仍然有空間的時間裏，可以先嘗試這樣想：如果你對人的處境有興趣，也願意多問一句「為什麼會變成這樣」；如果你不只想「幫人」，而是願意理解人在制度與關係之中的位置；如果你容許自己在學習過程中，被一些問題慢慢改變，那麼，讀社工，也許是一個可以認真考慮的方向。

而某程度上，關鍵也不只是你是否適合社工。而是你是否認同，那些關於人、關於尊嚴、關於如何理解困境的價值。如果你認同，那已經是一個起點。你不需要先成為某一種人，才讀社工；反而很多時候，讀社工，是慢慢讓你知道，你正在成為怎樣的人。

作者馮廣榮是東華學院人文學院高級講師，美國死亡教育及輔導學會認可死亡學院士。



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