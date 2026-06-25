來稿｜香港文旅應走向「無水不旅遊」

來稿作者：黎天恒博士



6月上旬，摩納哥一級方程式賽車再次吸引全球目光。賽道貼着港灣伸展，遊艇泊滿海面，山城、酒店、看台與賽車共同構成盛事畫面。令人印象深刻的，還有摩納哥經營港灣的能力。遊艇既是觀賽位置，也是企業款待、商務交流和社交活動的空間。賽事為港灣帶來內容，港灣也令摩納哥站擁有難以複製的城市氣質。看到這幅畫面，很自然會想起維港。香港同樣擁有舉世知名的海港。每逢煙花匯演，觀賞船聚集海面，兩岸燈火、天際線與煙花組成香港最鮮明的城市卡片。表演結束，船隻散去，維港又回復渡輪航道和供人拍照的風景。香港很懂得讓旅客觀看維港，卻較少把「走進海港」編入完整旅程。



旅客能否多留一晚？

旅發局6月15日公布的初步數字顯示，2026年5月錄得約446萬訪港旅客，按年增加9%；首五個月累計約2,299萬人次，增加14%。其中內地旅客約1,767萬，非內地旅客約532萬。客量增長令人鼓舞，最新完整分類數字卻帶來另一個訊號。截至4月，即日旅客按年增加25.7%，過夜旅客只增加4.1%；過夜旅客比例由去年同期48%降至44%，平均逗留時間維持3.1晚。兩類旅客帶來的經濟價值也有明顯差距。2026年第一季，過夜旅客人均消費約5,500元，即日旅客約1,200元，相差約4.6倍。

香港現時面對的問題十分清楚：新增人流較多來自即日市場，住宿時間和過夜消費未有同步增長。旅客完成購物、展覽、演唱會或景點行程後，還有甚麼理由多吃一頓晚飯、多參加一項夜間活動，甚至多住一晚？

答案或許一直在我們眼前。

「無處不旅遊」可進一步深化

2025年施政報告提出「無處不旅遊」，同時提出發展遊艇經濟。香港擁有1,180公里海岸線和263個島嶼，政府計劃增加約600個遊艇泊位；「機場城市」遊艇港灣則會額外提供超過500個泊位。這些數字勾畫出新的旅遊空間。香港過去一年的旅遊發展也逐漸具備條件：啟德體育園帶來國際賽事和大型演唱會；亞洲國際博覽館持續吸引會展及表演旅客；旅發局以「只在香港」更新目的地形象；SKYTOPIA遊艇港灣項目亦於今年4月啟動。香港已有盛事、場館、機場、酒店和海港。現在需要一個方法，把它們組織成旅客願意購買的行程。

「無水不旅遊」可以由三種體驗組成。

第一是「看水」。煙花、無人機表演、龍舟競賽、燈光活動和水上巡遊，均可配合海上觀賞、餐飲和導賞。第二是「玩水」。遊艇、水上運動、家庭船河、海洋教育和島嶼路線及跳島遊，讓旅客親身進入香港水域。第三是「留在水邊」。海濱酒店、餐飲、文化活動、盛事接待和沿岸社區，可以延長旅客一天的活動，也可能換來多住的一晚。

維港文旅產業仍欠完整產品

維港煙花早已證明海上觀賞具有需求。現有產品多集中於船票或私人包船，消費關係隨着煙花消散而結束。若把酒店晚餐、海港導賞、煙花觀賞、夜遊和回程交通組成套票，旅客購買的便是一個香港晚上。無人機表演、龍舟競賽、水上巡遊和跳島遊亦可採用相近模式，形成不同季節的海上節目。

香港的金融、藝術和會展活動也可加入海上款待。企業完成會議後，可在遊艇上舉行晚宴；海外賓客參加藝術展後，可從維港觀看兩岸夜景；啟德舉行大型賽事或演唱會時，海港體驗可成為活動前後的行程。

摩納哥給香港的啟發正在這裏：一項盛事可以走出場館，城市的水面也能參與其中。

SKYTOPIA應讓旅客願意登船

遊艇經濟常以泊位數量衡量進度，旅遊業更關心另一條問題：泊位建成後，旅客為何登船？

SKYTOPIA Yacht Bay的位置提供了一個答案。機管局的規劃包括逾500個泊位、海灣度假酒店、水上遊樂活動區、餐廳和海灣長廊。周邊連接香港國際機場、亞洲國際博覽館、迪士尼、大澳和港珠澳大橋。海外旅客下午抵港，可入住海灣酒店，晚上參加亞博活動，翌日從水路前往大澳；商務旅客完成展覽後，可在海上舉行晚宴，再留港一晚；家庭旅客則可把水上活動、迪士尼和大嶼山文化編成兩日行程。

遊艇在這些旅程中承接商務交流、盛事款待和地方遊覽。船隻抵港後，也會產生補給、餐飲、船員服務、活動策劃、交通和住宿需求。遊艇經濟的成績，最終要看旅客在香港增加了多少時間和消費。

兩處試點測試產品成效

現階段毋須一次過建立龐大藍圖。香港可以先測試兩種產品。

第一個試點可配合亞博大型展覽或演唱會，推出「活動門票、酒店住宿及翌日大嶼山海上行程」套票。第二個試點可配合維港煙花、龍舟或大型節慶，組合酒店餐飲、海上觀賞和夜遊導賞。成效可按套票購買率、額外住宿晚數、人均消費、滿意度和本地商戶收益評估。這些數據能夠回答：哪類旅客願意留下？哪類盛事適合加入海上行程？水上產品能否增加過夜比例？

第二個試點在於，政府亦可由文體旅局牽頭，聯同海事處、旅發局、機管局和盛事主辦者，制定「香港水上旅遊及盛事地圖」。維港可集中城市盛事與國際形象；啟德承接體育、演唱會和郵輪活動；SKYTOPIA連接機場、會展和大嶼山；香港仔及離島則發展社區文化、生態和慢遊。各區有自己的角色，產品也更容易形成差異。

海港應使全城收益

遊艇經濟要得到社會支持，市民也要看見和參與。企業和高消費旅客可選擇遊艇款待；一般旅客可參加港灣導賞、觀賞船 and 島嶼路線；家庭則可使用海灣長廊、水上活動和海洋教育設施。

航道安全、惡劣天氣、海洋污染、噪音和島嶼承載力，也要在產品推出前處理。香港的水域繁忙而珍貴，水上旅遊能否持續，取決於管理是否細緻。

本月摩納哥F1留下的畫面之所以動人，因為港灣參與了城市最重要的盛事。香港也有自己的海港性格：天星小輪、避風塘、龍舟、漁村、渡海泳、島嶼和兩岸燈火。這些元素陪伴香港多年，仍等待一段能把它們連起來的旅程。

訪港旅客持續增加，香港現在要爭取他們留下來的一晚。當維港每天都能成為旅程的一部分，當旅客可以從水路認識啟德、大嶼山和離島，「無水不旅遊」便會成為香港海港生活的自然延伸。

作者黎天恒是聖方濟各大學廖湯慧靄商業及款待管理學院助理教授。



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