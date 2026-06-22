筆凱．傑語｜以民為本、機制先行——香港五年規劃的破局之路

筆凱．傑語｜郭凱傑



上周一（6月15日），特區政府就香港的第一個五年規劃展開公眾諮詢。本次五年規劃對於歷來較缺乏長遠規劃且正處於「由治及興」關鍵階段的香港而言意義重大。國家「十五五」規劃綱要已明確支持香港鞏固國際金融、航運、貿易和航空樞紐地位，建設國際創新科技中心，加快北部都會區發展，並打造國際高端人才集聚高地，為香港提供了重要的戰略窗口。然而，能否把握這個窗口，關鍵在於香港能否正視自身深層的結構性矛盾，並透過規劃提出系統性的解決路徑。



結構性矛盾凸顯規劃必要性

香港目前在創新生態、區域協同、人才結構和產業發展上面臨幾個相互交織的結構性張力。香港固然擁有普通法體系、國際公信力和基礎研究的獨特優勢，以支持人工智能、航天、綠色能源等新興領域的發展；然而，從實驗室成果到市場應用的轉化鏈條明顯斷層。科研資金的分配和高校評核機制仍高度以論文為導向，學者投身產業轉化的機會成本過高，令許多有潛力的項目長期停留在論文階段。長此以往，產業單一的問題延續，金融業對廣泛民生改善的支撐有限，對外部風險的抵禦能力難免不足。

香港近年積極融入大灣區，但也有不少培育的科創企業在技術成熟後外流至深圳等地，香港難以分享後續稅收、就業和資本增值收益，定位上的結構性失衡仍未解決。香港歷來吸引不少職業生涯中後期的資深人才，但對年輕實幹型創業者的吸引力明顯不足。全球正進入爭相吸引人工智能「AI原生代」人才的關鍵窗口期，須知這批人才的創業邏輯和組織形態與上一代截然不同。

這次五年規劃的時間點，恰恰提供了一個系統地回應結構性問題的罕見機遇。規劃的必要性，正在於透過建立跨領域協調機制和提升政策連貫性，打破「各自為政」的困局，把國家支持轉化為香港實質提升的動力。

規劃方法論須體現「以民為本」

規劃能否轉化為實效，很大程度上取決於規劃的編制和實施方式。目前從宣布到公眾諮詢只有約三個月，到年底定稿也只有九個月左右的時間窗口；相比國家層面五年規劃更長的醞釀期和更注重自下而上收集民意的做法，這次時間明顯緊張。在倉促情況下，各政策局容易把現有工作重新包裝成規劃內容，規劃淪為「紙上藍圖」的風險不容忽視。

要避免這種風險，規劃必須在方法論層面進行補強。首先，規劃應包含清晰的KPI體系、中期檢討和問責機制。參考國家的「十五五」規劃，既有量化硬指標、也有方向性軟目標，並設有動態監測、中期評估和總結評估機制。香港的首個五年規劃同樣應區分硬指標與軟目標，設定全社會參與的中期檢討節點，確保能及時糾偏。

其次，五年規劃的法律地位應予明確。施政報告在基本法中有明確法律地位；五年規劃若僅作為「參考文件」，其約束力將大打折扣。可考慮通過立法賦予五年規劃在資源分配、政策優先次序和跨局協調上的法律地位，明確與施政報告的關係，提高跨屆政策連貫性。

再者，「以民為本」必須成為規劃編制過程的核心。需要系統性通過區議會、社區組織和線上平台，廣泛收集住房、就業、公共服務等民生痛點，並把改善成效納入規劃的預期指標，讓市民從規劃中看到與自身相關的具體變化。

必須強調的是，這些機制並不意味走向計劃經濟。香港的核心優勢仍在高效市場，規劃的角色是讓有為政府更好地引導資源配置、補足市場失靈、降低制度性交易成本。國家早於十一五開始從「計劃」轉為「規劃」，正是實踐中不斷糾錯調整的結果。香港同樣需要在兩者之間找到符合自身特色的平衡。

香港首個五年規劃仍處於起步階段，無論是規劃編制方式、實施機制還是與國家「十五五」的銜接，都有大量值得互相學習的地方。關鍵是不要讓這次略顯倉促的時間表，壓縮了建立有效機制和凝聚共識的空間。只有把檢討機制、法律地位和以民為本的大原則真正嵌入規劃，香港才能在國家新發展的格局中穩步發揮更大作用，真正行穩致遠。

作者郭凱傑是團結香港基金副研究總監，全國青聯委員，政府諮詢委員，大專講師。



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