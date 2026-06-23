議員來稿．范凱傑｜引領數字教育藍圖落地

來稿作者：范凱傑議員



教育局（6月17日）發布《香港中小學數字教育發展藍圖》（下稱《藍圖》），以「四大重點、十大策略」勾劃香港未來教育數字化轉型的行動綱領。科技變革不等人，《藍圖》的發布，正式將AI由新興副業推上香港基礎教育的主舞台。在五年規劃藍圖下，深化創科與人才培育，全面裝備下一代應對未來科技變革正合時宜。



作者范凱傑是第八屆立法會選舉委員會界別議員，執業大律師，海南省政協常委，海南國際仲裁院院長。（立法會會議截圖）

綜觀整份《藍圖》，其核心亮點在於打破了過往「重硬件、輕軟件」的資訊科技思維。四大重點以「培育兼具數字素養與人文關懷精神的人才」為首，正正點出科技變革的本質：技術終歸是工具，引導學生在人工智能時代保持獨立思考、懂得資訊道德與人文思辨，才是教育的根本。

此外，《藍圖》隨附相關的《學習架構》與《教學指南》，亦為學界提供了具體的操作依循。然而，政策能否發揮效能，關鍵在於前線學校的校本落實。政府當局同步向每校發放一筆過50萬元撥款，對不少缺乏資源的學校而言，確實提供了啟動校本AI項目的實質助力，有助收窄校際間的科技教育差距。

不過，這筆公帑能否發揮效益，取決於學校的規劃能力。部分學校對AI教學仍處於摸索階段，如何避免資金重蹈覆轍、流於低效或重複的硬件採購，進而精準投放於教師培訓與智慧基建，是學界的實務考驗。教育局隨後將在七月舉辦的簡介會及「學與教博覽2026」專場，正好充當對接資訊、分享校本籌劃心得的平台。

長遠而言，數字教育是一項系統工程，單靠教育局與學校難以孤軍作戰。落實政策的重中之重，在於如何搭建有效平台，促成本港創科業界、高等教育與中小學的深度對接，將前沿的科研成果轉化為本地課堂的教學資源。教育數字化轉型關鍵在於執行力，政府當局在出台藍圖後，必須持續檢視進度並細化支援。唯有把配套做實，理順前線校長與教師的實操痛點，這幅數字教育藍圖才能真正扎根校園，為香港培育出符合智能時代需求的技術專才。

作者范凱傑是第八屆立法會選舉委員會界別議員，執業大律師，海南省政協常委，海南國際仲裁院院長。



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