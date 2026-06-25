來稿｜跨國藥企撤走，創新藥進不來——如何保障患者健康福祉？

來稿作者：李斯哲



近期美資大藥廠禮來（Eli Lilly）決定結束香港直屬業務，政醫界議論紛紛。有人覺得奇怪，明明去年業績不錯，新藥又準備上市，為何突然「跳船」？其實行內人根本不意外，甚至有傳年底還有另一間跨國藥廠跟隨，撤出直營團隊改用分銷商模式。這絕非單一企業的商業決定，⽽是⾹港現⾏藥物引進機制與產業政策深層⽭盾的集中爆發，香港未來想要建設「國際生物科技中心」，就必須正視並解決這些痛點。



DAC「精準控管開支」成外資投資絆腳石

癥結在哪？業界和資深藥劑師普遍指出，問題出在醫管局藥物建議委員會（DAC）的審批思維。部分負責把關的總藥劑師，似乎將「精準控管開支」當成核心KPI，未能充分理解跨國藥廠在本地進⾏基礎建設、投資及研發投⼊的⻑遠價值，亦對國際醫藥市場的運作模式缺乏深刻認知。跨國藥廠的香港團隊要向海外總部爭取資源，本來就困難，但醫管局的成本評估小組長期對新藥定價極盡苛刻。突破性創新藥物，只要貼上「高成本」標籤，就極難納入藥物名冊。這種一味壓價、縮減入藥比例的做法，直接打擊了外資在港投資的意欲，更令許多具潛力的臨床研究無法在香港落地。

除了審批僵化，政策導向上的微妙變化亦讓跨國藥廠感到擔憂。近期成⽴的醫管局創新辦，其核⼼任務似乎更側重於吸納內地藥廠。引入競爭固然好，但如果變相擠壓跨國藥廠的生存空間，將是一種戰略短視。目前多數內地藥廠無意在香港大規模建廠或設立研發中心，多數只視香港為銷售跳板。相反，跨國企業基於分散風險和全球佈局，正急需在香港、新加坡等地建立研發與商業生態圈。

勿讓跨國藥廠理性「止蝕」撤出

⾹港醫療體系需要的是放眼全局的戰略⾼度。配合國家「⼗五五」規劃，⾹港應全⼒擔當好「國際⽣物科技中⼼」的⻆⾊，積極引導跨國企業進駐北部都會區，⿎勵更多⾼質量的研發項⽬落地，並深化與本地頂尖⼤學的產學研合作，確保最頂尖的創新藥物能在⾹港研發、轉化並穩定供應。

面對公立醫院的重重挑戰，部分醫療界⼈⼠曾建議跨國藥廠調整策略，減少對公營醫療系統的依賴。但香港醫療體系以公營為主導，藥廠無法獲得⽀撐其持續研發的合理回報，撤出是無奈卻理性的止蝕舉動。

DAC急需引入「多層次支付體系」

這同時向我們提出了⼀個嚴峻的拷問：若連具備強⼤國際影響⼒與抗⾵險能⼒的頂尖藥廠，都因增⻑乏⼒⽽選擇離開，⾹港的醫療系統未來該如何吸引全球創新藥物進駐？本港患者的健康福祉⼜該如何保障？前線醫護⼈員對突破性治療⼿段的需求與⽇俱增，卻屢屢因⾏政與財務障礙⽽受阻，這種現狀亟需改變。

作為全港藥物引進的「守⾨⼈」，DAC的審批標準必須與時俱進。在制定政策時，應更靈活地平衡「短期財政成本」與「⻑期醫療價值」。業界多次倡議的改⾰⽅案值得深⼊探討：例如設⽴專項的「創新藥物穩定基⾦」，並加快研究引⼊「多層次⽀付體系」（Multi-payer system）。在評估新藥時，應將藥物對患者⽣活質素的顯著改善、對整體社會⽣產⼒的挽回，以及⻑遠醫療負擔的減輕納⼊考量，從「總體社會利益」的宏觀視⻆來計算成本。

作者李斯哲是青年時事評論員，從事傳媒行業多年，長期關注香港公共政策。



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