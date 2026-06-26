來稿｜法式鵝肝變「縣城特產」？「中國衝擊2.0」重塑全球產業

來稿作者：田暢



當法國人還在為鵝肝（Foie Gras）是否應該繼續代表法式飲食文化爭論不休時，中國養殖戶已經悄悄把這項曾經象徵歐洲貴族生活的頂級食材，變成了一門規模化產業。在中國市場上，一份鵝肝料理的價格早已不再高不可攀。從五星級酒店的法式餐廳，到婚宴酒席、自助餐廳，甚至部分連鎖餐飲品牌，鵝肝正從少數人的奢侈品，變成大眾消費品。無論是北京周邊縣城的小飯館、全國連鎖火鍋店，還是超市預製菜區，「法式鵝肝」以親民價格現身各種菜式——清炒鵝肝、火鍋鵝肝片、醬燒鵝肝等，昔日奢侈品正以驚人速度融入中國民眾日常生活，並悄然改變全球高端食材供應格局。



「法餐」走進大眾市場

與法國小型傳統農場平均年產僅約10噸形成鮮明對比，中國如安徽霍邱等單一縣域基地，年出欄朗德鵝達400至500萬隻，鵝肝產量超 5,000 噸，佔全國三分之一以上，產業總值接近20億元人民幣。國產鵝肝每克價格低至0.52元人民幣，大幅拉低門檻，讓這道「法餐」從高端餐廳走進大眾消費市場。

這一轉變並非特例。類似高端松露的發展路徑，中國已憑藉豐富產地資源和規模化採集加工，成為全球最大松露出口國。雲南、四川等地出產的印度松露等品種，以親民價格大量供應國際市場，出口量長期位居世界首位，為全球酒店和餐廳提供法國黑松露的實惠替代選擇，徹底改變了這一稀有食材的全球定價與供應邏輯。

「中國衝擊2.0」來襲

西方社會分析將這波浪潮形容為「中國衝擊2.0」。不同於早年主要衝擊勞動密集型低端製造業的第一波衝擊，如今中國在高端與大眾市場同步發力，展現「絕對優勢」。無論是新能源汽車、光伏產品，還是鵝肝、魚子醬乃至松露等高端食材，中國都憑藉內需規模、完整供應鏈和成本優勢，快速改寫行業規則。

中國企業的強勁表現，很大程度源於激烈的內部競爭（俗稱「內卷」）。這種發展模式讓中國在國際市場「彎道超車」，將原本勞動密集且具動物福利爭議的產業，轉化為具競爭力的出口力量。但伴隨而來的風險也不容忽視。國內價格戰激烈，導致部分企業利潤空間被壓縮；國際層面，貿易壁壘、動物福利團體的批評，以及歐美對「過剩產能」的關注，正形成新的外部阻力。法國等傳統產地則試圖透過地理標誌保護和嚴格標準構築防線。

中國企業產能引發全球產業焦慮

從內地視角來看，鵝肝產業為鄉村振興提供了實例：增加農民收入、創造就業機會，成為縣域經濟增長點。然而，放眼全球，這一趨勢加劇了發達國家對供應鏈安全的憂慮與產業空心化的恐慌。在14億人口的龐大市場驅動下，中國企業持續追求效率與成本優化，形成了從Shein快時尚、Temu跨境電商、比亞迪電動車，到高端食材出口的共同路徑——規模效應、極致成本控制與敏捷供應鏈。

過去，西方國家習慣將高端文化價值與高端產品牢牢握在手中，將大規模製造留給發展中經濟體。但今日中國同時扮演「最便宜」與「最具規模」的角色，既深度參與全球工業體系，又不斷滲透傳統奢侈品市場。這一轉變正迫使國際社會重新審視全球化規則。

香港可以獲得什麼機遇？

作為國際貿易和金融樞紐，香港面對這波產業洗牌，需保持清醒認知。一方面，中國在高端食材領域的崛起，凸顯供應鏈多元化的必要；另一方面，也提醒香港企業，單靠傳統優勢已不足夠。香港可發揮中西橋樑角色，強化品牌創新、品質標準與國際行銷，尋找利基市場，在全球食品與奢侈品供應鏈重組中佔據一席之地。

一塊鵝肝的「中國故事」，遠超食材本身。它反映中國產業升級的雄心，也暴露全球化主導權轉移的深層張力。當法國引以為傲的國寶成為中國縣城特產，世界餐桌的未來，或許正由東方高效的生產模式所定義。這既是中國模式的勝利，也是全球產業秩序重塑的縮影。

作者田暢是中美外交與公共政策領域撰稿人。



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