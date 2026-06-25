議員來稿．樓家強｜提升消防安全水平　保障生命財產安全

來稿作者：樓家強議員



大埔宏福苑五級火警發生後，引起社會對樓宇消防安全的廣泛關注。政府迅速回應，提出修訂《消防條例》及相關附屬法例，修訂建議涵蓋六大支柱，旨在強化公眾安全、提升規管的一致性和執法效能，以及加強問責。筆者認為這次修例建議回應了社會對提升消防安全的期望，值得社會各界全力支持。



作者樓家強是第八屆立法會選舉委員會界別議員。（立法會會議截圖）

現時《消防條例》及相關附屬法例下有關罪行的罰則多年來未有調整，與有關罪行構成的消防安全風險明顯不相稱，阻嚇力亦不足。以註冊承辦商發出屬虛假或具誤導性的FS251證書為例，現行罰則最高僅為罰款五萬元，明顯未能反映有關罪行的嚴重性。修訂建議按罪行的嚴重程度劃分不同罰則，包括適度增加最高罰款，以及加入或延長最高監禁刑期，同時引入定額罰款制度，讓前線消防人員可就阻塞逃生途徑、未有按時安排進行年檢等易於證明和責任清晰的罪行即時發出定額罰款通知書，大幅簡化執法程序，為違規行為提供即時的阻嚇作用。這項安排既可提升執法效率，亦有助培養市民對消防安全的責任意識。

當然，修例只是完善制度的起點。法例訂立之後，如何確保社會各界能夠有效落實，同樣需要周詳考量。對於舊區中缺乏業主立案法團、亦沒有聘用物業管理公司管理的「三無大廈」而言，要一下子適應新法例下的各項法定責任，確實存在一定困難。這些大廈的業主和居民往往對消防裝置的專業知識了解有限，亦未必具備足夠的財政能力應付相關開支。

筆者期望政府在立法之外，可進一步加強對舊區業主及居民的配套支援，包括為有需要的人士提供清晰易明的指引、資助計劃和外展協助。同時，消防處亦應持續深化與地區組織及社區團體的緊密協作，透過講座、工作坊等方式，將防火知識普及至社區最前線，讓市民能夠將消防安全知識融入日常生活，從而提升社區的消防安全韌性。

提升消防安全水平，任重道遠。這次修例建議展現了政府革新消防治理的決心。筆者期望條例草案能盡快提交立法會審議，亦呼籲社會各界積極支持，讓香港的消防安全水平能夠與時並進，切實保障市民的生命和財產安全。

作者樓家強是第八屆立法會選舉委員會界別議員。



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